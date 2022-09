Boric em seu labirinto

A rejeição da nova Constituição no plebiscito chileno desse domingo (4/9) é um choque de realidade para a esquerda latino-americana. Apesar das várias vitórias eleitorais recentes, como a do próprio Gabriel Boric no Chile e de Gustavo Petro na Colômbia, ser bem sucedido no governo e construir um projeto sustentável de sociedade mais justa e igualitária nesta parte do mundo não é tarefa nada simples.

Uma leitura inicial da vitória do “não” é a de que, na nova Constituição, demandas econômicas clássicas da esquerda – em termos de uma Previdência pública mais generosa e mais acesso e gratuidade na educação e saúde – foram atreladas a pautas identitárias e de costumes muito avançadas, relativas a temas como aborto, gênero, criação de um “Estado plurinacional e intercultural” (bandeira indígena) etc..

Nessa leitura, o cidadão mediano, que teria aprovado a Constituição pelas mudanças econômicas, acabou a rejeitando pelas pautas identitárias e de costumes. Aliás, esse é um mote recorrente hoje em dia nos debates dentro da esquerda em muitos países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil.

Em fio no Twitter, o escritor e jornalista Fausto Oliveira se pergunta, com certa perplexidade, referindo-se ao plebiscito chileno, “como foi que eles perderam a oportunidade de mandar pras cucuias a financeirização extremada da educação, saúde e previdência para tentar passar generalização de aborto, estado plurinacional, paridade de gênero obrigatória e fim do Senado”?

Outra indagação de Oliveira, vinculado no Brasil aos economistas desenvolvimentistas e à bandeira da reindustrialização do País, é sobre “quando é que a América Latina vai voltar a entender que seu problema é estrutural, e que toda essa parafernália política de direitos civis só se resolverá após o funeral do neoliberalismo e a retomada dos projetos nacionais”?

Por outro lado, as preocupações do mercado financeiro com o plebiscito no Chile passam longe dessas lutas intestinas da esquerda. A visão é de que o país latino-americano com as melhores instituições e mais forte desempenho econômico nas últimas décadas – na visão do mercado, claro – está se deixando levar pelo gênero de turbulências socioeconômicas que caracteriza quase todo o resto do continente.

Em relatório publicado às vésperas do plebiscito, na sexta-feira, 2/9, o economista Santiago Tellez, do Goldman Sachs, apontou que o plebiscito no Chile provavelmente aumentaria a incerteza política, no lugar de reduzi-la, fosse qual fosse o resultado.

Em primeiro lugar, as incertezas ligadas ao processo de reformulação do arcabouço legal do país continuariam nas duas hipóteses: com readaptação das leis à nova Constituição em caso de sua aprovação (o que não ocorreu); ou – o que deve acontecer – a difícil costura de um complexo acordo entre o governo e a classe política para mudar ou substituir a atual Constituição, mesmo tendo se descartado a versão que foi rejeitada pelo eleitorado no domingo.

Tellez observa que, num cenário de déficit em conta corrente em expansão (8,5% do PIB no segundo trimestre deste ano), as intervenções do BC chileno no mercado de câmbio, sob o rótulo de um programa dito “extraordinário” no nome, tendem a se tornar mais “ordinárias”, isto é, frequentes. Os investimentos estrangeiros diretos (IED) , que costumavam financiar com folga o déficit externo até o final de 2021, agora já não são suficientes.

Para o economista, isso é causado pelo “déficits em conta corrente maiores mas também pelo impacto no IED da incerteza política e regulatória, em particular para o setor minerador, responsável por quase metade do IED no país”.

O cenário de distúrbios em termos políticos, sociais e de políticas econômicas e públicas, na visão do economista do Goldman Sachs, está levando à alta do risco país e ao aumento da volatilidade cambial, na comparação com países similares.

Como fica claro, Boric, o presidente do Chile, está às voltas com o clássico esgarçamento de chefes de Estado de esquerda que tentam caminhar um pouco para o centro. A derrota no plebiscito – que dará bastante força à direita na formulação da nova versão da Carta – certamente deixa infeliz sua base eleitoral mais ideológica, enquanto o mercado continua a enxergá-lo com desconfiança.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 5/7/2022, segunda-feira.