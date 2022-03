Brasil e a guerra: quatro choques simultâneos

Esta coluna, na segunda-feira (7/3), terminou afirmando que “choque de commodities, em princípio, traz risco estagflacionário. Porém, para um grande produtor e exportador como o Brasil, as consequências a médio prazo são mais ambíguas”.

Bráulio Borges, economista sênior da LCA e pesquisador associado do Ibre-FGV, vai um pouco mais longe: para o Brasil, a guerra entre Rússia e Ucrânia produz os quatro tipos de choques: dois de demanda, um negativo e outro positivo; e dois de oferta, da mesma forma, um desfavorável e outro favorável.

Os efeitos da guerra no Brasil, esticando um pouco o horizonte, são, portanto, muito difíceis de discernir, porque é preciso levar em conta os quatro choques, suas consequências e interrelações.

Começando pelo choque de oferta desfavorável, o Brasil é importador líquido de trigo, cevada e fertilizantes, cujos preços estão sendo muito elevados pela guerra. No caso dos fertilizantes, em especial, há até risco de suprimento puro e simples, o que pode ameaçar a safra de 2022-23. De qualquer forma, haverá piora da balança comercial em função desse fator.

Passando para o choque de demanda desfavorável, o PIB mundial deve crescer menos este ano por causa do conflito. O economista lembra que a Guerra do Golfo de 1990-91 levou a uma recessão mundial, efeito sugerido por datação de ciclos do Banco Mundial. Foi uma recessão curta (dois trimestres) e modesta (PIB mundial encolheu 0,9% ao longo da retração), mas ainda assim, recessão.

Há similaridades entre aquele conflito e o atual, já que Iraque e Kuwait eram importantes produtores de petróleo. Em relação ao conflito Rússia-Ucrânia, há diferenças que atenuam os efeitos, como a redução da intensidade energética do PIB mundial, e há aquelas que agravam, como Rússia e Ucrânia também serem importantes na produção de cereais, além – no caso russo – da cadeia de fertilizantes e dos minerais especiais, como terras raras e paládio, que podem rebater nos gargalos já existentes em semicondutores.

No balanço, deve haver efeito contracionista relevante agora, que atingirá de forma desigual as regiões do mundo, com a Europa como candidata a sofrer mais. Borges assinala que a projeção do PIB global em 2022, pré-conflito, estava por volta de 4%, e agora é possível que caia para algo na faixa de 3-3,5%.

Essa desaceleração atinge as exportações brasileiras, nem tanto de commodities – em que o País pode até preencher parte da retração russa –, mas principalmente de manufaturados. Ainda que estes representem hoje em torno de 30% da pauta de exportação, o efeito no Brasil não será desprezível.

Passando para o lado favorável, o choque de demanda positivo está ligado ao fato de que o Brasil passou a ser um exportador líquido de petróleo e derivados (cujos preços tiveram grande alta) a partir de 2016. Borges nota que, em 2021, em particular, o saldo comercial em petróleo e derivados chegou ao nível robusto de US$ 18-20 bilhões.

A alta do petróleo leva ao aumento da receita de exportações brasileiras. Pela estimativa do economista, cada US$ 10 a mais na cotação do barril aumenta o saldo comercial em 0,1 ponto porcentual (pp) do PIB, tudo o mais constante. O aumento do preço da soja e do milho na esteira da guerra, embora bem menos intenso do que do trigo e da cevada, também é positivo para a balança. O aumento das exportações líquidas significa mais dinheiro nas mãos de empresas e pessoas do Brasil, e é um choque de demanda favorável.

O aumento do preço dos combustíveis e a discussão sobre subsídios é relevante, para Borges, mas não desfaz o choque positivo pelo lado do comércio internacional.

Finalmente, o choque de oferta positivo vem do fato de que parte do dinheiro que está sendo desinvestido da Rússia está sendo direcionada para países emergentes como o Brasil, tanto em termos de portfólio quanto de investimento direto.

Borges observa que esse impacto pode ser visto na taxa de câmbio, em torno de R$ 5 mesmo com o aumento de incerteza global por causa do conflito. Ele acrescenta que a valorização do câmbio de R$ 5,7 para R$ 5 em poucos meses pode ter sido até parcialmente influenciada por antecipação do conflito, já que o CDS (produto financeiro que é uma medida de risco) de cinco anos da Rússia, que estava no nível muito baixo de 80 pontos base até novembro de 2021, ultrapassou o do Brasil no início de fevereiro.

Claro que, além da Rússia, há também investidores buscando diversificar dos ativos norte-americanos em função da expectativa de aperto monetário nos EUA, e os dois efeitos se combinam para favorecer moedas de emergentes como a do Brasil.

Para Borges, o Brasil se apresentava particularmente barato, com o câmbio recente de R$ 5,7 muito distante da faixa de R$ 4-4,5 que alguns modelos apontam como câmbio de equilíbrio. A mudança de percepção de risco eleitoral quanto ao favorito Lula, que se tornou mais favorável (até melhor do que o risco associado a Bolsonaro eventualmente reeleito), também compõe esse quadro.

O câmbio mais valorizado pode ajudar a aliviar o front inflacionário impactado pela alta do petróleo e das commodities. Borges nota que a piora das projeções de IPCA este ano em função do conflito ainda têm frequentemente a hipótese de um câmbio a R$ 5,5 no final do ano, quando talvez seja mais razoável agora pensar em algo em torno de R$ 5.

Finalmente, ele lembra que o Brasil também pode ser beneficiado em termos de investimentos pela disposição da Europa de reduzir a dependência da Rússia em petróleo e gás em até 2/3 em um ano.

Diante de um quadro tão complexo de múltiplos choques, Borges conclui que “é difícil determinar qual a resultante disso em termos de crescimento econômico e mesmo de inflação”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 11/3, sexta-feira.