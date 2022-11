Brasil e EUA: semelhanças e diferenças

Em debate no Instituto Brasileiro de Economia (IBRE-FGV) hoje, os economistas Samuel Pessoa e Silvia Matos (ambos pesquisadores do think-tank) expuseram relevantes semelhanças e diferenças entre a posição conjuntural das economias brasileira e norte-americana.

Pessoa inicialmente fez uma apresentação sobre os Estados Unidos, onde a inflação cheia já deixou para trás o seu pico, pelo arrefecimento de choques como os gargalhos logísticos e recuo da inflação industrial. Por outro lado, em termos qualitativos há pressão inflacionária mais persistente, ligada aos serviços.

O mercado projeta no momento Fed Funds (taxa básica de política monetária do Fed, BC dos EUA) chegando a um máximo de 5-5,25% no atual ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos, restando a indagação de se esse nível será suficiente ou não para fazer a inflação convergir ema direção da meta de longo prazo de 2% (está em 8,2%).

O mercado de trabalho norte-americano permanece muito aquecido, tanto nas medidas pelo lado da oferta (taxa de desemprego) quanto do lado da demanda (taxa de abertura de vagas). Por outro lado, Pessoa considera que o aumento dos salários nos Estados Unidos não ocorre de forma desvinculada da produtividade, reduzindo margens de lucro, o que seria típico de uma escalada inflacionária mais perniciosa.

Como a maioria dos analistas, o economista do IBRE vê a economia americana se encaminhar para uma recessão em função da política monetária, o que representa o custo de domar a inflação em disparada. Ele nota que já há sinais de desaquecimento no mercado imobiliário via alta dos juros das hipotecas, e menciona estudo – apresentado na conferência de Jackson Hole de 2007 pelo economista Edward Leamer – que mostra que dez das 12 recessões dos Estados Unidos do pós-Guerra até aquele momento foram precedidas em cerca de um ano por queda do investimento imobiliário.

Por outro lado, não há sinais de estresse relevante nos mercados de crédito de empresas ou de pessoas nos EUA, que apontasse a possibilidade de que a prevista recessão provocasse uma crise de crédito de grande e generalizado impacto. Esse possibilidade, caso se concretizasse, poderia ser um catalizador para uma recessão muito mais danosa e prolongada.

Assim, tudo combinado, a visão que Pessoa depreende é de que o Fed está diante de um ciclo inflacionário clássico, o qual pode ser eficientemente combatido via política monetária, a um custo recessivo, mas que não deve deixar sequelas profundas e duradouras. Saber se o pico dos Fed Funds será o precificado pelo mercado ou talvez um pouco mais é difícil, mas o BC dos EUA caminha na direção correta e a reação da política monetária deve, ao fim e ao cabo, ser bem-sucedida.

Sobre o Brasil, Pessoa nota que há semelhanças com o cenário norte-americano como a inflação que já deixou o pico para trás mas agora tem uma componente de serviços mais preocupante e o mercado de trabalho aquecido. Em termos de política monetária, o BC brasileiro inclusive saiu bem na frente do Fed.

Silvia Matos, entretanto, aponta duas diferenças importantes entre a situação norte-americana e a brasileira. Há sinais de potencial estresse no mercado de crédito no Brasil de pessoas físicas, especialmente as faixas mais pobres que se endividaram nas modalidades mais caras (como cartão de crédito e empréstimo pessoal) e que têm taxas de inadimplência muito maiores que os mais ricos.

O comprometimento da renda das famílias com o serviço de dívidas aumentou 5,7 pontos porcentuais entre fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e agosto de 2022, para 29,4%, o nível mais alto desde pelo menos 2007.

Outro problema é que, com a retomada econômica a partir de 2021 concentrada em setores de baixa produtividade, o custo unitário do trabalho já subiu 5,3%, quando se compara o terceiro trimestre de 2022 com o mesmo período de 2021.

Ou seja, no Brasil, tanto pelo lado salarial como pelo de crédito, o processo de desinflação pode ter componentes difíceis que não se veem hoje no cenário dos Estados Unidos.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/11/2022, segunda-feira.