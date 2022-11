Carta de Lula reforça céticos do mercado

A “Carta para o Brasil de Amanhã”, documento divulgado pela candidatura de Lula contendo diretrizes de política econômica, reforçou a corrente do mercado cética sobre um governo centrista em economia no caso de vitória do petista.

A Carta não contém nenhuma concessão aos críticos da nova matriz econômica do segundo mandato de Lula e primeiro de Dilma. Dessa forma, para os mais pessimistas, o texto sinaliza que um novo governo do PT poderá reeditar políticas que, na visão de economistas liberais e ortodoxos, levaram à grande recessão de 2014-16.

A Carta menciona “uma gestão da economia com credibilidade, responsabilidade e previsibilidade”, e acrescenta que “a política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, com compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o país da estagnação”.

Como ninguém esperaria que qualquer candidato prometesse uma gestão econômica “não crível, irresponsável e imprevisível”, essa parte é naturalmente vista como protocolar e acaciana. O mesmo raciocínio pode ser feito para “regras claras e realistas” e a ideia de que “é possível combinar responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável”. Sobra apenas, portanto, a expressão “compromissos plurianuais” como pista de um novo arcabouço fiscal no documento.

A Carta apresenta como argumento em prol da seriedade de Lula com as contas públicas o fato de que o PT já governou o Brasil com responsabilidade fiscal. Como os críticos de Lula no mercado consideram que isso de fato ocorreu no início do período petista mas definitivamente não ocorreu de determinado ponto até o fim, o argumento mais preocupa do que convence.

Se foi extremante econômico no quesito da responsabilidade fiscal, o mesmo não pode ser dito na parte de promessas de gasto – e também de renúncia de despesa – do documento.

É importante frisar que boa parte dessas promessas são altamente meritórias, faltando apenas explicar como serão financiadas em conjunto por um país ainda frágil em termos fiscais estruturais.

Assim, constam da Carta os já mencionados enfrentamento da emergência social e reativação do investimento público, e mais – alguns dos itens podem ter sobreposições – resgate de 33 milhões de pessoas da fome e 100 milhões da pobreza; investimento em serviços públicos e sociais, em infraestrutura econômica e em recursos naturais estratégicos; retomada de obras paradas e definição de obras prioritárias; salário mínimo subindo acima da inflação todo ano (indexa dezenas de milhões de benefícios previdenciários e sociais); Bolsa-Família de R$ 600 mais R$ 150 por criança até seis anos de idade; renegociação de dívidas da população (o que deve envolver bancos públicos, portanto subsídios, e, no que toca aos privados, ou forçará perdas ou também incluirá algum tipo de subvenção); Imposto de Renda zero para quem ganha até R$ 5 mil; criação do programa Empreende Brasil, de financiamento subsidiado a micro, pequenas e médias empresas; apoio creditício à agricultura de baixo carbono e a familiar; construção de creches; aumento dos recursos para merenda escolar; bolsa-estudante; implantação de ensino em tempo integral; expansão do ensino técnico profissionalizante; universalização de banda larga nas escolas; construção de universidades; valorização da remuneração dos professores; reforço do FIES e PROUNI; retomada do Farmácia Popular; implantação do programa Médicos pelo Brasil; criação do Centro Nacional de Telemedicina; retomada do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos e do Cisternas; lançamento de um novo PAC, direcionando (subsidiando?) investimentos para habitação, transporte, mobilidade urbana, energia, água e saneamento; ampliação do Bolsa Atleta; implantação do Plano de Recuperação de Pastagens Degradadas; redução de juros do Plano Safra, Pronamp e Pronap; criação ou recriação de cinco novos ministérios (Povos Originários, Segurança Pública, Cultura, Mulher e Igualdade Racial); e considerar despesas com ciência e educação como investimentos e não como gastos.

Diferentemente do que fizeram Gabriel Boric no Chile e Gustavo Petro na Colômbia, não há um pio no documento sobre a forma responsável tradicional de a esquerda financiar seus legítimos projetos de aumento de gastos: aumento correspondente da tributação.

Nem mesmo as ideias de taxar grandes fortunas e dividendos, frequentemente mencionadas por Lula e o PT, constam da Carta para o Brasil do Amanhã.

Por outro lado, o documento afirma que os bancos públicos (especialmente o BNDES) e a Petrobrás terão papel fundamental no novo ciclo de crescimento, o que naturalmente remete aos tempos da nova matriz, quando políticas do BNDES e da Petrobrás foram responsáveis por enormes perdas e contribuíram para o desequilíbrio das contas públicas.

A Carta dá sinais fortes da disposição de pisar fundo na política industrial – outra área reminiscente da nova matriz e do apego desenvolvimentista ao “similar nacional” e ao “conteúdo local”–. ao afirmar que o Brasil não precisa depender da importação de respiradores, fertilizantes, diesel, gasolina, microprocessadores, satélites, aeronaves e plataformas de petróleo.

Na área do trabalho, o documento menciona uma Nova Legislação Trabalhista que assegure direitos mínimos trabalhistas e previdenciários e salários dignos, e também competitividade e investimentos. É uma fórmula neutra, mas levando em conta a posição crítica do PT à reforma trabalhista, não chega a ser implicância imaginar que o objetivo é reduzir a flexibilização de regras.

Na parte de política externa, menciona-se integração regional, Mercosul, iniciativas latino-americanas e BRICS, mas não há nada sobre o acesso à OCDE.

Segundo uma fonte de mercado com experiência de máquina pública, “o Lula é mais forte do que o PT na sociedade, mas dentro do governo o PT é mais forte do que Lula”.

A fonte quer dizer que a “Carta para o Brasil de Amanhã” sinaliza que o partido vai dar as cartas na política econômica de um eventual governo Lula, e que a esperança do mercado de uma volta à política econômica do início do governo Lula é ilusória. Mesmo as hipóteses de nomeação de Henrique Meirelles para Ministro da Fazenda (que julga improvável) e/ou de preenchimento da equipe econômica com técnicos ortodoxos e liberais não seriam suficientes para fazer frente à força capilar que o PT e suas inclinações ideológicas em economia tentariam imprimir ao governo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/10/2022, sexta-feira.