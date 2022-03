Cenário do BC em questão

No comunicado da reunião do Copom da semana passada, no cenário de referência – altas do IPCA de 7,1% em 2022 e de 3,4% em 2023 – o Banco Central adotou como suposição a manutenção da bandeira tarifária amarela neste ano e no próximo.

Quem chama atenção para esse detalhe é Bráulio Borges, economista sênior da consultoria LCA e pesquisador associado do Ibre-FGV. Ele acrescenta que a hipótese desse cenário para a cotação do petróleo é de um barril de Brent a aproximadamente US$ 122 (cotação observada na semana anterior ao Copom).

Já no chamado cenário alternativo apresentado no comunicado, que o BC considera de maior probabilidade, o barril de Brent fecharia 2022 em torno de US$ 100, caminhando para perto de US$ 102 ao final de 2023. Nesse cenário alternativo, o IPCA fecharia este ano com alta de 6,3%, recuando para 3,1% em 2023 (abaixo da meta, de 3,25%).

Borges explica que ficou curioso sobre quais seriam as projeções de inflação do BC com bandeira tarifária verde ao final deste e do próximo ano. “Eu considero que esse seja o cenário mais provável atualmente, já que os reservatórios devem chegar em abril/maio com armazenagem perto de 75%, a maior desde 2013”, ele comenta.

2013, aliás, foi o único ano entre 2012 e 2021 com chuvas acima da média histórica.

Bráulio também adiciona a essas hipóteses alternativas as projeções de consenso mais recentes para o Brent, nas quais a cotação do barril atingiria aproximadamente US$ 90 ao final de 2022 e US$ 80 no fim do próximo ano (os números são da semana passada).

O economista estimou que nesse “cenário alternativo ao cenário alternativo”, que considera ainda mais provável que o cenário alternativo simulado pelo BC, o IPCA subiria em torno de 5,5% em 2022, com redução de 0,4 ponto porcentual (pp) por conta da bandeira verde e de outro 0,4pp em função dos combustíveis.

Já o IPCA de 2023, segundo seus cálculos, cairia para perto de 2,4%, com redução de 0,2pp por conta da menor inércia (IPCA mais baixo em 2022) e de outro 0,5pp por conta de uma deflação nos preços dos combustíveis ao longo de 2023.

Borges relata que chegou a essa inflação em 2023 com a hipótese de um câmbio partindo de R$ 5,05 hoje e depreciando pela paridade de poder de compra (PPP), como nas projeções principais do BC. Já a Selic vai a um máximo de 12,75% este ano (hoje já está em 11,75%) e cai para 8,75% ao final de 2023, de acordo com as projeções de mercado.

“Se eu coloco um câmbio de R$ 4,8 no final de 2023, como na projeção da LCA, o IPCA iria para mais perto de 2%, um nível que sugeriria um ‘overkill’ de política monetária”, acrescenta o economista.

Borges considera “curioso” que o Banco Central tenha utilizado a curva futura de Brent até o final de 2022 (o que dá algo em torno de US$ 100) e dali em diante “adotado uma premissa meio ad hoc de que o petróleo vai subir 2% ao ano, o que daria US$ 102 no final de 2023”.

Segundo o analista, se o BC tivesse utilizado a curva do mercado futuro não somente em 2022, mas também em 2023, chegaria a um Brent próximo a US$ 84 no final de 2023, semelhante às projeções de consenso mais recentes do mercado.

“Minha impressão é de que ele evitou fazer isso, que seria o mais lógico, porque o resultado seria um IPCA bem abaixo dos 3% em 2023 e isso poderia ser ‘mal interpretado’ pelo mercado, que hoje ainda “quer sangue” em função da inflação corrente muito pressionada, incluindo núcleos; o problema todo é que isso reforça a possibilidade de ‘overkill’”, conclui Borges.

Ele também chama a atenção mais uma vez para a incompatibilidade disso com o objetivo secundário, de suavizar as flutuações econômicas e fomentar o pleno emprego.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 21/3/2022, segunda-feira.