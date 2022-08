“Chimérica”, “Eurússia” e política industrial

Em instigante relatório divulgado esta semana, o economista Zoltan Pozsar (“Guerra e Política Industrial”), do Credit Suisse, analisa os problemas da “Chimérica” e da “Eurússia” (a coluna aportuguesou as fusões de palavras, acrescentando os acentos).

Os termos se referem à simbiose econômica entre China e América, de um lado, e entre Europa e Rússia, de outro. Chimérica é termo cunhado pelo historiador Niall Ferguson. Pozsar se diz o criador de “Eurússia”.

O economista explica o funcionamento desses blocos. Os Estados Unidos compram manufaturados baratos da China, que recicla os ganhos comprando títulos americanos. A Europa compra gás barato da Rússia, que recicla com títulos em euros.

O resultado é a inflação baixa, sustentada por três pilares. O trabalho barato de imigrantes mantém os salários nominais estagnados nos Estados Unidos. Produtos baratos chineses elevam esses salários em termos reais, mesmo que estacionados em termos nominais. E o gás barato da Rússia impulsiona a indústria alemã e a Europa em termos mais amplos.

O problema, porém, é que a Chimérica e a Eurússia só funcionam bem quando não há guerra, nem militar nem econômica.

Pozsar cita o livro “Interdependência Econômica e Guerra” de Dale Copeland (professor de Relações Internacionais da Universidade de Virgínia), chamando a atenção para a “teoria de expectativas de comércio internacional”.

Resumidamente, a teoria diz que as grandes potências cooperam quando têm boas expectativas sobre o ambiente de comércio internacional, mas criam crises para proteger seus interesses em caso contrário.

Na visão do economista do Credit Suisse, a confiança entre os parceiros da Chimérica e Eurússia se foi, e hoje, na verdade, há uma relação especial entre China e Rússia (que ele, forçando a barra, chama de “Chússia”). Com isso, aqueles dois primeiros blocos não têm como funcionar adequadamente.

No relatório, Pozsar traça um complexo e minucioso quadro desse mundo pós Chimérica e Eurússia, no qual ele apresenta os TRICKs – Turquia, Rússia, Irã, China e Coreia do Norte – como uma “aliança dos sancionados” (países que sofrem ou sofreram sanções do bloco ocidental) com potencial de se contraporem estrategicamente a Estados Unidos e Europa.

A partir daí, o autor desenvolve um igualmente complexo e minucioso raciocínio pelo qual defende que a saída estratégia para o Ocidente no atual cenário geopolítico é uma maciça política industrial de rearmamento; “re-shoring (trazer de volta para dentro dos países as cadeias de produção); de investimento e estocagem em commodities; e de transição energética.

De forma simplificada, a ideia é que a globalização produtiva cria riscos estratégicos, na medida em que produtores de chips e insumos de alta tecnologia como Taiwan e Coreia do Sul estão na área de influência da China, a Rússia é grande produtora de commodities, e alguns estreitos vitais na circulação de mercadorias pela via marítima estão em área dos “TRICK”, como Ormuz e Bósforo.

Pozsar também faz um paralelo entre o colapso de liquidez bancária na grande crise financeira global e o problema das cadeias de produção hoje. Num mundo globalizado, as empresas praticam um “just-in-time” nas suas cadeias, supondo que qualquer insumo é substituível de forma imediata e sem aumento de preços.

Mas um mundo “em guerra”, tanto militar quanto comercial, é muito diferente. Citando reportagem do Financial Times, ele menciona que a produção total anual de projéteis de artilharia dos Estados Unidos seria suficiente para apenas duas semanas na guerra da Ucrânia. Grandes produtores de armas vêm pedindo aumento de prazos de entrega, criando problemas para vários países.

O autor escreve sobre a “alavancagem operacional” na indústria, como US$ 2 trilhões em valor adicionado na Alemanha dependendo de US$ 20 bilhões de gás russo – um fator de 100 vezes. Assim, o risco é de se chegar a um “momento Minsky” (referência a Hyman Minsky , economista americano já falecido que estudou as bolhas financeiras), ou seja, algum colapso de grande porte nas cadeias produtivas globais.

Pozsar vê esses movimentos de ação econômica maciça por parte dos Estados já acontecendo no Ocidente, como os planos de US$ 100 bilhões da Alemanha para se rearmar, a reconstrução da Ucrânia prevista em US$ 750 bilhões, o planos do G7 de levantar US$ 600 bilhões para se contrapor à iniciativa chinesa “Cinturão e Rota”, e estímulos do setor público nos Estados Unidos e Europa para fábricas de chips.

Ele nota que esses investimentos puxados pelos Estados são intensivos em commoditties e capital, terão de ser insensíveis a mudanças nas taxas de juros e provavelmente não serão financiáveis pelos países orientais, para os quais não faria sentido viabilizar a estratégia do oponente geopolítico. O bloqueio das reservas russas como consequência do ataque à Ucrânia é citado pelo economista como indicação desse último fator.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 26/8/2022, sexta-feira.