Como liberais podem ajudar Lula?

Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central no governo de Fernando Henrique e principal assessor econômico de Aécio Neves na campanha de 2014, declarou voto em Lula no segundo turno. Diversos outros economistas com visão igualmente liberal estão seguindo o mesmo caminho. Alguns votaram em Lula no primeiro turno.

Considerando que os 4,2% de votos válidos de Simone Tebet no primeiro turno podem ser decisivos para que a balança do segundo turno penda para um lado ou para o outro, incluir de alguma forma esses economistas na campanha de Lula pode não ser uma má ideia.

É verdade que o eleitor brasileiro parece não dar muita bola para discussões de política econômica, e mais ainda nesta campanha, em que temas de valores e até religião têm sido decisivos.

O eleitor de Tebet, entretanto, pode ser mais sensível a propostas econômicas, porque o que distinguiu a candidata das demais opções foi justamente o fato de ela representar, nesta eleição, a combinação entre liberalismo na economia e nos valores, ausente em todos os demais candidatos relevantes (incluindo o primeiro turno).

Os 3% de eleitores de Ciro, por outro lado, talvez não gostem de mais liberalismo na plataforma de Lula, mas não teriam muito para onde correr: Paulo Guedes, o rosto econômico do bolsonarismo, certamente tem planos mais liberais do que qualquer coisa que saia de um governo Lula. E, no frigir dos ovos, há mais eleitores a conquistar de Tebet do que de Ciro.

Mas como engajar Arminio e cia para além de manifestações de voto?

“Chamar o Meirelles”, ou seja, apontar o ex-ministro da Fazenda de Temer com futuro dono da mesma pasta no governo Lula, parece ser esticar a corda um pouco demais.

A coluna será pega no contrapé (em termos de tentar antecipar fatos) se isso ocorrer nos próximos dias, mas continua achando um cenário improvável.

A razão é que Lula e o PT têm um pensamento próprio em economia, que diverge da visão liberal de Meirelles e Arminio, mesmo levando em conta que o primeiro foi, durante oito anos, presidente do BC no governo Lula.

Seria um choque muito grande para a militância e os próprios economistas que fielmente se mantiveram próximos de Lula durante seu calvário da Lava-Jato se, ao vencer, o petista simplesmente convocasse para dirigir a economia um representante da corrente de pensamento que prevaleceu no governo do “golpista” Temer.

Porém, mesmo afastando essa hipótese extrema, ainda assim haveria espaço para que liberais participassem das discussões sobre a futura política econômica de Lula. Em tese, poderia haver um compromisso entre heterodoxos moderados e liberais em torno de algumas diretrizes básicas.

Política monetária, por exemplo, não é um problema, pelo menos nos próximos dois anos. Lula e até economistas ligados ao PT já fizeram elogios ao atual presidente do BC, Roberto Campos Neto (cujo mandato vai até 2024), e se mostram confortáveis com a lei que concedeu autonomia formal à autoridade monetária.

Já a política fiscal é mais complexa, mas hoje parte dos liberais e parte dos heterodoxos convergem para a ideia de mudanças no teto de gastos.

Aqui a discussão sobre “acabar” com o teto ou “aperfeiçoá-lo” tem um quê de semântica. A proposta de ambos os lados é de ter um mecanismo de limite à despesa (que poderia excluir investimentos), que cada um pode ou não chamar de teto de acordo com suas preferências linguísticas.

Outra questão é o papel cíclico da política fiscal em 2023. Bolsonaro armou uma arapuca de novos gastos e cortes de receita para o próximo ano pela qual será difícil evitar expansionismo fiscal, quando ainda se estará em plena batalha pela desinflação.

Alguns economistas do campo ortodoxo-liberal consideram que o novo governo deveria entrar com o pé no freio fiscal em 2023 para reduzir o quanto possa ou reverter se possível o expansionismo fiscal.

Mas essa não é um prescrição consensual mesmo no campo liberal. No documento de sugestões para o próximo governo intitulado “Contribuições para um governo democrático e progressista”, por exemplo, abre-se a possibilidade um programa especial de gastos de 1% do PIB por fora do teto de gastos em 2023.

Entre os signatários do documento estão Persio Arida, ilustre economista com muitas vinculações históricas aos tucanos (entre elas a formulação das bases do Plano Real, junto com André Lara Resende, e a de principal assessor econômico de Alckmin na campanha presidencial de 2018) e Bernard Appy, que já foi ligado ao PT, mas hoje parece mais próximo dos liberais do que dos heterodoxos.

No fundo, é um debate conjuntural sobre a regulagem da política fiscal em 2023 sob o prisma cíclico, em relação ao qual não deve ser impossível que economistas de diferentes posições cheguem a um acordo.

Saindo para as questões microeconômicas e estruturais, há consenso de que a reforma tributária deve ser das primeiras iniciativas do próximo governo, restando formatar nos detalhes finais uma proposta voltada a aumentar a eficiência econômica e reduzir a desigualdade. Alguma reforma administrativa também está na agenda de ambos os lados.

A coisa se complica mais quando os temas são política industrial, papel do BNDES, privatização, estatais em geral e outras questões ligadas à participação do governo na economia.

Os liberais querem nada ou muito menos de tudo isso quando comparados aos heterodoxos. Como o governo será de Lula (se ele vencer), aqui o primeiro grupo faria bem em não querer impor totalmente suas ideias ao segundo – que, afinal, é o mais associado historicamente ao PT.

Mas os liberais poderiam negociar transparência e limites. Política industrial, mas com subsídios transparentes e que não comprometam as metas fiscais. BNDES mais ativo, mas sem as loucuras da fase do financiamento pelo Tesouro. Se não privatizações, que as concessões prossigam. Governança profissional e sem interferência política nas estatais. E por aí vai.

Na área de política comercial, tampouco é irrazoável imaginar um compromisso entre maior abertura e manutenção de algum nível de proteção.

Longe da coluna inferir que esses compromissos sejam a política econômica ideal. Muitas vezes eles significam o meio termo entre o certo e o errado, que é o medíocre.

Mas se Lula quiser se aproximar do centro para valer, é o que “temos para hoje”. A virtude dessa aproximação é que, em algumas áreas macroeconômicas muito importantes, como política monetária e fiscal, seria possível manter o que já está correto e avançar mais um pouco. E também há frutos a serem colhidos (colheita complicada, é verdade) em temas estruturais como a reforma tributária.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 5/10/2022, quarta-feira.