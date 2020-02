Copom mostra fé na retomada

Na decisão e no comunicado de ontem (5/2, quarta-feira) do Copom, o BC assumiu uma postura decidida de coordenador das expectativas do mercado. Fazendo questão de remover as ambiguidades, a autoridade monetária afirmou com todas as letras que iria interromper o ciclo de cortes da Selic depois do corte anunciado ontem de 0,25 ponto porcentual, para 4,25%.

No seu relatório sobre a decisão, o Itaú ressalvou que “o comitê optou por utilizar ‘interromper’ ao invés de ‘finalizar’, o que indica que seus membros podem, eventualmente, em circunstâncias apropriadas, revisitar a questão”.

Mas isso parece uma precaução mínima diante de um mundo com grandes incertezas.

O comunicado não menciona o coronavírus, mas obviamente este é um fator que não pode deixar de ter sido computado pelos membros do Copom. Recente relatório do Citibank, bastante comentado pelo mercado, diagnostica um impacto nas matérias-primas muito mais forte – do que o inicialmente pensado – da epidemia da doença, com projeção de grandes quedas do preço do petróleo e de commodities minerais e metálicas.

Esse é claramente um risco desinflacionário, embora comoções na economia global também possam aumentar a aversão a risco, o que está contemplado como risco inflacionário no comunicado do Copom, na fórmula “deterioração do cenário externo para economias emergentes”.

De qualquer forma, essas incertezas estão no ar, e não teria sentido o BC amarrar de forma absolutamente rígida as próprias mãos. Daí que “interromper”, no lugar de “finalizar”, faz todo o sentido.

Na verdade, o que surpreendeu alguns é que o Banco Central deixou a porta muito mais fechada do que previam. A utilidade disso deve ser a de coordenar de maneira mais forte as expectativas. E, de fato, projeções convergiram para a manutenção da Selic em 4,25% pelo menos até o final de 2020. É o caso, por exemplo, do próprio Itaú e do Banco Safra.

Da mesma forma, para o consultor Alexandre Schwarstman, o comunicado do Copom, incluindo as projeções de inflação nele contidas, sugerem que “o BC acredita que algum aperto monetário é necessário no próximo ano, mas que nós podemos contar com uma taxa Selic permanecendo estável até o final de 2020”.

Como apontado no comunicado, o BC está cada vez mais mirando a meta de inflação de 2021, o que está de acordo com as grandes defasagens dos efeitos da política monetária.

As mais recentes projeções do modelo do BC – divulgadas no comunicado ontem – no cenário híbrido (projeção de Selic do mercado e câmbio constante em R$ 4,25) é de um IPCA de 3,5% em 2020, bem abaixo da meta de 4%. Mas o IPCA de 2021, no mesmo cenário, ficaria em 3,7%, em cima da meta de 3,75% do ano que vem.

Assim, ficou claro para muitos analistas que novas mexidas na Selic estarão ligadas fundamentalmente às expectativas e projeções para o IPCA de 2021. Como hoje tanto a projeção do modelo híbrido do BC quanto a do Focus estão cravando o IPCA na meta no ano que vem, não haveria por que mexer na Selic.

Dito isso, o Banco Central também parece convicto de que a economia brasileira continua na sua trajetória de gradual e moderada recuperação.

Por mais que expectativas e projeção de inflação na meta no horizonte relevante sejam os determinantes principais das ações da autoridade monetária, caso os membros do Copom estivessem vendo um risco significativo de que a recuperação fosse mais uma vez abortada, dificilmente ficariam indiferentes.

Assim, apesar do punhado de indicadores de atividade decepcionantes no fim do ano passado, com destaque para a indústria, o BC manteve-se firme, no comunicado, em apontar dois “riscos” (com um lado bom, eu diria) de aceleração da atividade: os efeitos defasados da política monetária, e o aumento da sua potência “decorrente das transformações na intermediação financeira e no mercado de crédito e capitais”.

É verdade que riscos inteiramente ruins, como a piora do cenário externo para emergentes ou a frustração na agenda de reformas internamente, também compõem o risco inflacionário.

Mas parece não haver dúvida que o BC se mantém confiante no prosseguimento da retomada econômica. O que, apesar do risco inflacionário, é uma boa notícia para o Brasil, se Roberto Campos Neto e seus companheiros de Copom estiverem certos.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 6/2/20, quinta-feira.