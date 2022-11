Dá para acertar o fiscal

Todos os olhos do mercado estão voltados para alguma definição mais clara de qual vai ser a política fiscal do governo Lula. Uma corrente levemente otimista de analistas considera que há condições de fazer a coisa certa, e colher os frutos dessa escolha.

Gabriel de Barros, economista-chefe da RPS Capital, observa que o Brasil se beneficia comparativamente por um cenário bastante problemático para várias categorias de países emergentes. Por default, a economia brasileira pode se tornar recipiente de bom volume de investimento externo se não cometer erros graves na economia, sendo que seara fiscal é a mais fundamental.

Para Barros, seria muito importante que a continuidade do ajuste fiscal a partir de 2023 não fosse apenas na base de aumento de impostos, mas combinasse medidas pelo lado da receita e da despesa.

Pelos seus cálculos, a combinação de reforma administrativa, unificação de programas sociais e reforma do abono salarial – medidas que há bastante tempo vêm sendo formatadas pela tecnocracia brasileira – poderia render economias fiscais de mais de R$ 650 bilhões em dez anos.

A vantagem de fazer uma parte relevante do ajuste fiscal pelo lado da despesa, segundo o economista, é a de, via melhor aceitação pelo mercado, contribuir tanto para um ciclo de queda da Selic com início menos distante e ritmo mais veloz quanto reduzir o juro real de equilíbrio da economia.

Ambos os efeitos impactam o que Barros vê como um dos maiores problemas do momento da política fiscal, que é a forte alta do serviço da dívida pública, que impacta diretamente o tamanho da dívida.

O ponto de partida fiscal do novo governo não é dos piores, frisa o analisa, que projeta relação dívida-PIB fechando 2022 em 76-77% do PIB e superávit primário do setor público consolidado por volta de 0,5% do PIB.

Porém, voltando ao cenário externo, se por um lado o Brasil se sobressai comparativamente, por outro a desaceleração da China é ruim para o fiscal brasileiro por várias razões, incluindo a reversão das altas de commodities, na visão de Barros. Matérias-primas em alta ajudam as contas públicas diretamente pela receita, pelo efeito inflacionário na arrecadação e até pelo aumento nominal do PIB, o denominador da relação dívida/PIB.

Já Samuel Pessoa, economista do Julius Baer Family Office e pesquisador associado do IBRE-FGV, considera que desde 2015 a situação fiscal brasileira vem melhorando. Nesse processo, destacam-se três fatores: reforma da Previdência, contenção de salários e contratações no funcionalismo público e manutenção do valor real do salário mínimo.

Ele vê essa melhora como estrutural, notando que, no caso do funcionalismo, a contenção levou os salários a se aproximarem mais de funções equivalentes no setor privado, o que é desejável e pode ser mantido (o que significaria corrigir apenas pela inflação daqui para a frente).

No último ano e meio, prossegue o economista, a melhora estrutural do gasto foi reforçada por um aumento conjuntural da receita, nas asas do boom de commodities. Uma parcela da melhora da receita pode ser vista como estrutural, pelo aumento contratado da produção de petróleo.

Em ano eleitoral, com a receita “bombando”, segundo Pessoa, o candidato incumbente, Bolsonaro, tomou muitas medidas para tentar se reeleger, como a “PEC Kamikaze” e diversas desonerações. Ainda assim, o ano deve fechar com superávit primário.

O analista acrescenta ser natural num ano eleitoral “certo excesso de promessas” (que partiram das duas candidaturas), como R$ 200 a mais de auxílio emergencial, aumento real de salário mínimo (e retomada dessa política nos próximos anos), correção da tabela do IRPF com isenção total até R$ 5 mil, entre outras.

“Se eu supuser que todas as promessas eleitorais serão cumpridas e 100% da desoneração de impostos de 2022 será mantida, a situação fiscal do ano que vem é horrorosa; mas se eu supuser que as promessas não serão cumpridas e parte da desoneração será revertida, a situação não se torna excelente, mas boa”, resume Pessoa.

Dessa forma, continua o economista, “a distância entre uma situação fiscal horrorosa ou boa em 2023 reside na escolha política e na construção da política fiscal do novo governo”.

Pessoa observa que o fato de Lula não ser o candidato incumbente lhe dá a grande vantagem de poder “jogar a culpa no antecessor”, dizendo que vai cumprir as promessas eleitorais quando houver orçamento, porque é responsável é sabe que é preciso estabilizar o fiscal para evitar a inflação.

Estando fora do governo que termina este ano, Lula sempre pode argumentar que se surpreendeu negativamente quando finalmente pôde entrar em contato com real situação das contas públicas, na condição de comandante da nave.

Pessoa nota que os próprios assessores do presidente eleito vieram enfatizando na campanha que definições mais detalhadas da política econômica precisavam aguardar uma avaliação mais precisa da situação, quando o governo de fato se iniciasse (ou no período prévio de transição, supondo que as equipes de Bolsonaro ajam civilizadamente).

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada em 1/11/2022, terça-feira.