Desaceleração americana

O “GDPNow” do Fed (BC americano, que tem sedes regionais) de Atlanta trouxe uma leitura preocupante em junho.

O indicador é um “nowcast” do PIB americano, que tenta captar a fotografia do momento presente, e não do passado, como costumam ser projeções e dados oficiais de PIB.

Segundo o GDPNow de 16/6, o PIB dos Estados Unidos caminhava naquele momento para um crescimento anualizado de zero no segundo trimestre, com a demanda privada se expandindo em 1,7% no mesmo período, também em termos anualizados.

Como nota Samuel Pessoa, chefe da pesquisa econômica da gestora Julius Bër e pesquisador do Ibre-FGV, esses números representam um recuo muito expressivo em relação às projeções do PIB do 2º tri derivadas das leituras do GDPNow em maio, que apontavam crescimento anualizado de 2% do PIB e de 4% da demanda privada.

A questão mais relevante, para o pesquisador, é se essa significativa desaceleração captada pelo nowcast do Fed de Atlanta pode já ser efeito do aperto das condições financeiras nos Estados Unidos.

Desde o início do ano, houve piora significativa das condições financeiras norte-americanas medidas pelo indicador do Goldman Sachs, que saiu de cerca de 97 para quase 100.

No entanto, como observa Pessoa, o nível do final do ano passado era particularmente frouxo em termos de condições financeiras comparado com a média das últimas duas décadas, enquanto o nível atual é mais próximo da normalidade.

Na visão de Pessoa, a desaceleração captada pelo GDPNow em junho provavelmente ainda não é efeito do aperto das condições financeiras, nas asas do ciclo de endurecimento da política monetária que está se iniciando nos Estados Unidos.

Ele lembra que o pico do impacto do aperto das condições financeiras costuma acontecer após seis trimestres do início, mas com o grosso ocorrendo até o quarto trimestre. De qualquer forma, tomando-se o movimento das condições financeiras medidas pelo Goldman Sachs desde o final de dezembro, o tempo ainda é muito exíguo para que aquele efeito se faça sentir.

Uma possível razão, não ligada às condições financeiras, para a desaceleração no 2º tri seria a dissipação do impulso que a reabertura pós-pandemia – isto é, após o período em que a Covid-19 ainda levava a restrições à circulação – deu à economia americana (e em outros países, Brasil inclusive, também).

Adicionalmente, continua o analista, há as restrições de oferta devidas aos muitos gargalos produtivos e logísticos surgidos desde o início da pandemia.

Nos Estados Unidos (e, novamente, em vários países), um problema sério é que a força de trabalho, isto é, os empregados e os que procuram emprego, diminuiu expressivamente durante a pandemia, e a taxa de participação – força de trabalho sobre número de pessoas em idade de trabalhar – não retornou aos níveis pré Covid-19.

Há muitas discussões sobre as causas desse fenômeno e se ele pode ser em parte permanente ou muito duradouro, mas o fato é que faltam trabalhadores para preencher as vagas ocupadas – o que limita o PIB pelo lado da oferta.

Hoje, para cada trabalhador desempregado nos Estados Unidos há aproximadamente duas vagas de emprego sendo oferecidas.

“Em geral essa relação é bem maior do que um para dois”, diz Pessoa.

Já em relação às restrições de oferta de produtos finais, insumos e matérias-primas, houve piora recente em função da guerra na Ucrânia e da nova rodada de quarentenas para combater a Covid na China.

Assim como no primeiro trimestre deste ano, em que o mau resultado do PIB (-1,4%) teve muito a ver com restrições de oferta, já que a demanda privada teve comportamento bem mais animado e houve grande redução de estoques, Pessoa crê que a desaceleração que se percebe agora no segundo trimestre ainda é bastante puxada pela oferta.

“A desaceleração puxada pela demanda, que pode até chegar à recessão, deve vir mais para o final do ano que vem”, ele conclui.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/6/2022, quinta-feira.