Dessincronia na economia global

Uma das características da economia global na saída da pandemia é a forte dessincronia entre seus dois principais motores: os Estados Unidos e a China.

Dados e análises recentes reforçam que o desafio norte-americano é de esfriar a economia para controlar a inflação, mas evitando uma recessão aguda; enquanto a China, sem problemas na seara dos preços, empenha-se em tentar reanimar a economia que segue em ritmo chocho na saída da “terceira onda” da Covid, que praticamente só teve consequências econômicas severas no próprio país asiático.

Nos Estados Unidos, segundo publicação recente dos economistas Reuven Glick, Sylvain Leduc, e Mollie Pepper, os três do Fed de São Francisco, as expectativas de inflação das famílias norte-americanas um ano à frente podem adicionar quase 2,3 pontos porcentuais (pp) à “inflação salarial” – isto é, os aumentos de salários, um dos principais vetores da inflação ao consumidor.

No trabalho, Glick, Leduc e Mollie apontam que a expectativa de inflação um ano à frente das famílias saltou de níveis abaixo de 3% mantidos por vários anos para mais de 5% agora em 2022.

Já a expectativa de inflação das famílias a longo prazo permaneceu quase inalterada, mas os pesquisadores demonstram que a expectativa de um ano é importante causa da inflação salarial, enquanto a de longo prazo não tem nenhuma influência.

Combinada à pressão existente no mercado de trabalho, a expectativa de inflação um ano à frente das famílias representa, segundo os autores, “um importante risco para cima na inflação, à medida que os trabalhadores demandam salários mais altos que as empresas podem repassar aos consumidores, aumentando preços”.

Na China, ao contrário, os sinais são de resfriamento. Como aponta recente relatório da consultoria econômica BRCG, os dados de concessão de crédito em julho foram decepcionantes, configurando “um cenário lúgubre para a economia no curto prazo”.

A concessão de crédito amplo em julho foi pouco mais da metade da projeção mediana dos analistas, e representou um recuo interanual de quase 30%. Segundo a BRCG, “foi o segundo pior resultado registrado nos últimos 12 meses, sendo superado somente pela catástrofe ocorrida em abril/22, no pico do novo surto de Covid na China Continental”.

“O terceiro trimestre de 2022 na China está largando mal”, comenta Livio Ribeiro, um dos sócios e fundadores da BRCG, além de pesquisador associado do IBRE-FGV.

Ele acrescenta à análise os PMIs (sondagens de confiança) chineses do setor de manufaturas, que desaceleraram em julho, sendo que a versão oficial desse tipo de indicador, o PMI NBS, veio abaixo de 50, no chamado “terreno restritivo”.

Como explica Ribeiro, já houve alívio nas restrições à circulação em função da onda de Covid este ano na China, comparando-se o momento atual com meados do segundo trimestre, quando ocorreu o pior impacto. Ainda assim, prossegue a chamada política de “Covid-zero dinâmica”, que leva a diferentes níveis de restrições acompanhando os desdobramentos da epidemia nas diversas partes do território chinês.

O economista por enquanto mantém a projeção de crescimento do PIB chinês este ano em 4%, mas acrescenta que há um “viés de baixa”, em função das dificuldades sanitárias, logísticas e imobiliárias. O acirramento de tensões em Taiwan tampouco ajuda.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 12/8/2022, sexta-feira.