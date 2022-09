Divergência das pesquisas e voto útil

As diferenças de resultados entre as diversas pesquisas de intenções de voto na atual temporada eleitoral já foi bem decifrada na imprensa ou em redes sociais e sites da internet.

Resultados divergentes decorrem de escolhas metodológicas distintas, e é muito difícil dizer qual instituto está mais certo em cada uma dessas questões. O mesmo manto de incerteza que relativiza (mas não invalida) o resultado de uma pesquisa encobre também as diferentes escolhas metodológicas dos institutos sérios.

Pesquisas por telefone ou presenciais, presenciais no domicílio ou em pontos de aglomeração nas ruas são algumas dessas decisões que podem influenciar o resultado da pesquisa – dentre muitas outras.

No caso da atual eleição presidencial, a diferença metodológica que mais está dando o que falar é relativa à variável renda.

As pesquisas da Quaest incluem a distribuição de faixas de renda familiar total da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio Contínua (PNADC) de 2021 na construção da sua amostra, diferentemente do que ocorre com o Datafolha e o IPEC.

Com 38% da sua amostra composta por pessoas que declaram ganhar de zero a dois salários mínimos, a Quaest tem, no primeiro turno, 42% de intenções de voto para Lula e 34% para Bolsonaro.

No Ipec, eleitores nesse mesmo grupo de renda representam 57% dos entrevistados, e Lula tem 46% contra 31% de Bolsonaro. Quando se reponderam as amostras de uma pesquisa pelo perfil de renda da outra, os resultados se aproximam muito.

No Datafolha, em que os entrevistados de zero a dois salários mínimos representam 51% da amostra, o último placar foi de 45% para Lula e 34% para Bolsonaro.

Obviamente, as diferenças vêm do fato de que os mais pobres tendem a votar mais em Lula do que em Bolsonaro.

Essas divergências são parte do jogo na atuação dos institutos de pesquisa, e pode-se utilizar um agregador para tentar chegar a um resultado mais confiável. No agregador do Estadão, por exemplo, a última leitura era de Lula 44% versus Bolsonaro 33%.

Mas mesmo os agregadores carregam incertezas, porque pode-se ou não ponderar os resultados de cada instituto por tradição ou qualidade. E pode ser também que, entre as diferentes abordagens metodológicas, algumas acabem se revelando a posteriori muito acertadas e outras muito erradas. Assim, é possível que o resultado final não esteja próximo do meio da distribuição das pesquisas agregadas, mas sim de alguma das pontas.

A dificuldade com o atual intervalo de resultados das pesquisas sobre a eleição presidencial no Brasil é que ele conduz a cenários muito diferentes – em alguns aspectos, quase contrários – do que vem pela frente em outubro.

No caso da estratégia de voto útil do PT, essas diferenças têm implicações particularmente fortes.

Tomando-se apenas as pesquisas mencionadas nesta coluna, a diferença de oito pontos porcentuais (pp) entre Lula e Bolsonaro na pesquisa da Quaest indica uma eleição que pode se apertar e com chance pequena de se resolver no primeiro turno.

O eventual voto útil em Lula no primeiro turno por parte de eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet terá que ser maciço – e, portanto, mais difícil de ocorrer – para o petista vencer definitivamente em 2 de outubro.

Nesse contexto, uma campanha muito agressiva de Lula pelo voto útil é uma aposta potencialmente contraprodutiva se, com poucas chances de sucesso, criar ressentimentos nos candidatos com menos votos e em seus respectivos eleitorados – levando em conta especialmente que o segundo turno deve ser mais apertado ainda, e contar com esses apoios pode ser o trunfo decisivo.

Por outro lado, a diferença de 15 pp a favor de Lula no Ipec – inclusive apontando vitória apertada no primeiro turno do petista – torna o esforço pelo voto útil uma aposta com mais sentido e bem menos arriscada.

Em primeiro lugar, uma virada ao voto útil bem menor – e, portanto, mais fácil de obter – de eleitores de Ciro e Tebet já será suficiente para consagrar Lula no primeiro turno.

Em segundo lugar, em caso de eventual segundo turno, provavelmente a diferença a favor de Lula será maior –quase com certeza em termos de intenções de voto na largada, o que, salvo guinada muito forte, aumenta as chances de que a vantagem se mantenha até 30 de outubro.

Assim, mesmo que os votos que foram para Ciro e Tebet no primeiro turno ainda sejam importantes, poderão sê-lo menos do que no quadro de um segundo turno muito mais apertado. O eventual custo de antipatia de pressionar aqueles dois candidatos e seus eleitorados no primeiro turno se torna menor (não desaparece, claro).

Os estrategistas da campanha de Lula estão diante de uma aposta muito importante na hora de decidirem em qual instituto de pesquisa confiar.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 15/9/2022, quinta-feira.