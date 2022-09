Dólar forte é ruim para emergentes

O cenário econômico internacional para quem ocupar a cadeira de presidente do Brasil a partir de 2023 pode ser complicado. Dois estudos econômicos recém-lançados apontam, mapeiam e detalham esses riscos, que valem não só para a economia brasileira, mas para os mercados emergentes em geral.

O primeiro deles, de Maurice Obstfeld, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e Haonan Zhou, de Princeton, é intitulado o Ciclo Global do Dólar (“The Global Dollar Cycle”) e traz achados e análises preocupantes.

Obstfeld e Zhou se debruçam com suas ferramentas metodológicas de economistas sobre dados e projeções relativas a 26 países emergentes no período de 1999 a 2019.

A conclusão principal é que fases de apreciação do dólar (geralmente acompanhadas de quedas nos preços de commodities) levam de maneira geral a declínios do produto, do consumo, do investimento e dos gastos do governo no mundo em desenvolvimento.

Não que essa constatação seja uma surpresa para os observadores da cena econômica mundial nas últimas décadas, mas os dois pesquisadores trazem evidências, compreensão mais detalhada do processo e também particularidades entre os países.

Segundo os autores, a pandemia levou a um momento inicial de pânico nos mercados e de alta do dólar, mas, na fase subsequente, a moeda americana caiu à medida que as condições financeiras globais se tornaram mais acomodatícias.

O problema, porém, é que a terceira fase foi a da inflação surpreendentemente alta nos países ricos (não só neles, claro), que levou os principais bancos centrais do mundo a iniciarem ciclos de aperto monetário. A partir de meados de 2021, o dólar se fortaleceu consideravelmente, e, na visão dos dois economistas, “uma fase contracionista do ciclo financeiro global está em curso”.

Um consolo para o Brasil é que esses efeitos mais adversos, segundo os achados do paper de Obstfeld e Zhou, são mais intensos em países que têm regimes cambiais fixos e semifixos, que não utilizam o arcabouço das metas de inflação e que tem um nível elevado de passivos internacionais denominados em dólares.

O Brasil, no caso, tem regime flutuante (com algum grau de intervenção, mas num nível aceitável para país emergentes), adota as metas de inflação e ainda tem – o que tal vez seja o maior trunfo – uma posição financeira pública líquida credora em dólares.

Mas os economistas também encontram que, além das metas, a credibilidade do Banco Central no cumprimento do regime de metas é importante.

Tendo sido um dos países que primeiro e mais agressivamente elevou a taxa básica de juros desde o início do surto inflacionário global pós-Covid, o BC brasileiro parece passar em princípio nesse quesito. Por outro lado, a batalha para trazer a inflação brasileira de volta para a meta nem de longe está vencida, e os próximos capítulos, neste e no próximo governo, também serão um teste de credibilidade para o BC.

Já um segundo trabalho econômico recente, dos economistas John Burguer, Francis Warnock e Veronica Warnock, sobre os fluxos de portfólio para a América Latina, mostra que eles tendem a se reverter para um nível natural, a partir de patamares abundantes ou escassos.

Mas a parte que mais interessa para o caso brasileiro é que o fator que mais causa no Brasil essas flutuações para cima ou baixo em relação ao nível natural dos fluxos de portfólio é a cotação internacional das commodities (assim como no Chile e no México), enquanto países como Argentina, Peru e Costa Rica reagem mais a oscilações na tolerância global ao risco.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/9/2022, quarta-feira.