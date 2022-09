“É a comida, estúpido”

A análise da trajetória recente do Índice da Situação Atual (ISA) do Consumidor por faixa de renda é reveladora para quem busca entender a tendência das intenções de votos dos principais candidatos na atual campanha presidencial.

O ISA, que pergunta ao respondente como ele avalia o momento presente, faz parte das sondagens de confiança da FGV.

O ISA de todas as faixas de renda saiu de níveis que indicam visão positiva (acima de 100) para patamares pessimistas (abaixo de 100) entre o período imediatamente anterior à pandemia, nos primeiros meses de 2020, e o momento em que a onda de Covid-19 efetivamente chegou ao Brasil.

De forma paralela, a avaliação líquida (ótimos e bons menos ruins e péssimos) do governo federal, medida pelo Datafolha, saiu de terreno ligeiramente positivo para valores negativos num timing aproximado ao da mudança no ISA.

Desagregando o ISA do consumidor por quatro faixas de renda mensal total, incluindo variação do patrimônio – até R$ 2,1 mil; entre R$ 2,1 mil e R$ 4,8 mil; entre R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil; e acima de R$ 9,6 mil –, percebe-se que elas ficaram praticamente todo o governo de Bolsonaro em terreno negativo, mas a partir de meados de 2022 as duas mais altas entraram no território otimista: primeiro a faixa de renda acima de R$ 9,6 mil, e, depois, aquela entre R$$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil, que fez a virada bem recentemente.

No segundo semestre de 2020, por um breve momento a faixa de renda entre R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil tocou o nível de 100, o mesmo ocorrendo com a faixa acima de R$ 9,6 mil em meados de 2021. Mas de maneira geral, pode-se dizer que as quatro faixas de renda permaneceram em nível pessimista, abaixo de 100, do início da pandemia até bem recentemente em termos de suas avaliações da “situação atual” a cada momento.

No segundo semestre de 2022, entretanto, como já mencionado, primeiro a faixa entre R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil, e depois a acima de R$ 9,6 mil ultrapassaram o nível de 100, mas dessa vez com firmeza, situando-se nas últimas leituras pouco abaixo de 105.

Mas e o que ocorreu com as duas faixas de renda inferiores? Estas, ao contrário das faixas superiores, ainda estão bem dentro do território pessimista: a de R$ 2,1 mil a R$ 4,8 mil com um ISA em torno de 90; e a até R$ 2,1 mil, abaixo de 80.

Como indicam as pesquisas eleitorais, a disputa entre Lula e Bolsonaro está sendo decidida nas faixas inferiores de renda, nas quais a vantagem do petista é esmagadora.

É curioso, contudo, que, com o auxílio emergencial de R$ 600 e outros benefícios distribuídos de forma eleitoreira pelo atual presidente, a visão dos pobres sobre sua situação econômica presente esteja tão ruim. Na faixa até R$ 2,1 mil, inclusive, o ISA vem caindo, a partir de um nível próximo a 90 no primeiro trimestre deste ano.

Uma provável explicação, segundo o economista Bráulio Borges, da LCA e do IBRE-FGV (que desagregou o ISA dos consumidores por faixa de renda), é o avanço do preço dos alimentos, que estão, em termos reais, no maior nível em muitas décadas.

O valor da cesta básica em São Paulo, em reais constantes de junho de 2022 (correção pelo INPC), saiu de R$ 550 há pouco mais de três anos e meio para o nível quase recorde atual, acima de R$ 750. Borges nota que os mais pobres (neste caso, renda até R$ 1908, a partir de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar, POF, de 2017-19) gastam 14% da renda com itens da cesta básica, proporção que cai para menos de 3% entre os mais ricos, com renda acima de R$ 23.850.

Mais especificamente do que “é a economia, estúpido”, o que parece estar pesando nesta eleição é a combinação difícil para os pobres entre o estômago e o bolso.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 26/9/2022, segunda-feira.