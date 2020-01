E se a popularidade subir?

O resultado da pesquisa de popularidade presidencial divulgado na quarta-feira, 22/1, pela CNT/MDA surpreendeu. Segundo o levantamento amostral, a popularidade do governo de Jair Bolsonaro subiu desde agosto. A avaliação positiva (soma de “bons” e “ótimos”) saiu de 29,4% para 34,5%, este último número relativo aos dias de 15 a 18 de janeiro. Já a avaliação negativa (“ruins” e “péssimos”) caiu de 39,5% para 31% no mesmo período.

De forma congruente, a aprovação pessoal de Bolsonaro subiu, e a desaprovação caiu, no mesmo período. Segundo a pesquisa, as áreas fortes do governo são economia, combate à corrupção e segurança. Na pesquisa presidencial não estimulada (sem apresentar nomes aos entrevistados), Bolsonaro ficou à frente com 29,1% das intenções de voto, com uma larga vantagem sobre Lula, o segundo lugar, com 17%.

Como nota Rafael Cortez, analista político da consultoria Tendências, essa pesquisa por enquanto “não dialoga com as demais”.

Ele quer dizer que o levantamento da CNT/MDA é o primeiro a registrar uma inequívoca tendência de alta na popularidade de Bolsonaro. Outras pesquisas recentes, anteriores a janeiro, não mostravam esse fenômeno.

E como estava a fotografia da popularidade presidencial até então?

Segundo Cortez, as pesquisas mais recentes de diferentes institutos (com exceção dessa da CNT/MDA) foram coerentes em apontar um “estancamento da perda de capital político do presidente, que foi mais intensa no primeiro semestre”.

Não há dúvida de que a popularidade de Bolsonaro caiu no primeiro ano de mandato, o que, aliás, é um padrão normal para chefes de Executivo.

A própria pesquisa da CNT/MDA releva que, mesmo com a recuperação entre agosto e janeiro, a aprovação pessoal do presidente, de 47,8% em janeiro de 2020, ainda está significativamente abaixo (9,7 pontos porcentuais, pp) da registrada em fevereiro, de 57,5%. Já a desaprovação pessoal subiu quase 20 pp entre fevereiro de 2019 e o mês atual, de 28,2% para 47%. Porém, da mesma forma que a aprovação pessoal e a popularidade do governo, a desaprovação pessoal, segundo a CNT/MDA, já deixou para trás o pior momento de agosto, quando chegou a 53,7%.

Dessa forma, como indicou o analista da Tendências, Bolsonaro iniciou seu mandato perdendo muita popularidade, mas este movimento se moderou a partir de meados de 2019 e deu sinais de ter estancado no final do ano passado.

O que a pesquisa da CNT/MDA mostra é que pode já ter se iniciado uma nova fase, de recuperação de popularidade. Apesar de surpreendente e isolado até agora, o resultado da pesquisa não é incongruente com o filme da popularidade desde o início do governo: depois de uma queda e da estabilização, encaixa-se uma recuperação.

Mas não dá para apostar nisso ainda, com apenas um resultado. Pesquisas amostrais, com suas margens de erros, dão imagens da realidade que não devem ser lidas como se tivessem perfeito foco. É preciso esperar novas pesquisas, dos demais institutos, para saber se esse resultado aponta um novo momento ou não (e isto sem nenhuma depreciação ao trabalho da CNT/MDA).

De qualquer forma, a possibilidade de recuperação da popularidade de Bolsonaro com a retomada da economia (aliás, uma possibilidade em cima de uma possibilidade), que até agora era uma espécie de hipótese abstrata, ainda que racional, ganhou mais corpo. Ontem, o mercado reagiu positivamente a essa notícia, já que a política econômica de Paulo Guedes é avaliada positivamente pela grande maioria dos profissionais.

A se confirmar a retroalimentação positiva entre popularidade presidencial e economia, não há dúvida que o cacife político do presidente vai subir, o que vai favorecer tanto a agenda econômica do seu governo quanto as suas ambições de reeleição. Também vai aumentar o incômodo dos que deploram a agenda de costume e valores do presidente e, principalmente, dos que temem investidas de Bolsonaro contra as instituições democráticas.

De qualquer forma, muitos atores econômicos, políticos e sociais serão afetados de forma intensa se a popularidade presidencial subir. As próximas pesquisas serão acompanhadas com atenção redobrada pela sociedade brasileira.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/1/20, quinta-feira.