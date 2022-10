E se o Fed tivesse previsto direito a inflação?

A surpresa negativa da inflação nos Estados Unidos em setembro, que alcançou 8,2% em um ano, reativou o alarme sobre a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) estar atrasado no ciclo de aperto monetário. A taxa básica, os Fed Funds, estão no momento no nível de 3-3,25%, bem abaixo, portanto, da inflação.

Mas será que a história teria sido muito diferente se o Fed tivesse detectado mais cedo o surto de inflação e tivesse agido antes para contê-lo?

Recém-publicado artigo de Regis Barnichon, economista do Fed de São Francisco, tenta avaliar essa questão, com um exercício contrafactual baseado em projeções de indicadores econômicos e estimativas de efeitos marginais de mudanças de política monetária.

Montar cenários contrafactuais – o que o autor chama de “what if”, que em português poderia ser traduzido como “e se” – é um desafio complexo para economistas. Boa parte do artigo de Barnichon é dedicado a explicar como ele buscou contornar tecnicamente as dificuldades para realizar esse tipo de exercício.

Em seguida, munido dos seus instrumentos para analisar o “what if”, o pesquisador “volta” a março de 2021. Naquele momento, a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava em 6,2%. Já o núcleo do deflator do consumo pessoal no PIB (núcleo do PCE, indicador de inflação muito prezado pelo Fed) ficou em 1,7% no primeiro trimestre do ano passado, em relação a igual período de 2000.

Barnichon aponta que foi aproximadamente nesse momento que economistas de prestígio, como Lawrence Summers e Olivier Blanchard, manifestaram preocupação de que a combinação do impulso fiscal criado pela aprovação em março de 2021 do “American Rescue Plan”, o pacote de estímulo de Joe Biden, com os gargalos de oferta da pandemia poderia provocar pressões inflacionárias.

Mas tanto os diretores do Fed quanto a maioria do mercado enxergavam naquele momento alta modesta da inflação à frente. Em março de 2021, a mediana das projeções do FOMC, o comitê de política monetária dos EUA, era de que o núcleo do PCE iria fechar o ano passado em 2,4%, e o mercado previa 2,3%. Mas o resultado final foi 4,7%.

A suposição que Barnichon faz é de que, em março de 2021, o Fed projetasse corretamente a inflação – isto é, que projetasse o que de fato ocorreu – até o primeiro trimestre de 2022. E, a partir daí, previsse (em março/2021) uma trajetória de inflação igual à da sua projeção mais recente.

Com essa visão hipotética sobre o futuro em março de 2021, o Fed teria elevado os Fed Funds em 1 ponto porcentual na reunião daquele mês, e depois faria elevações graduais até que a taxa básica estivesse em 2% no começo de 2022.

Para chegar a essa trajetória, o economista estimou efeitos de política monetária que melhor estabilizassem a inflação e a taxa de desemprego – de acordo com o mandato do Fed – naquele ponto do tempo.

No mundo real, o Fed só começou a elevar os Fed Funds em março de 2022, quando a taxa básica saiu de 0-0,25% para 0,25-0,5%.

Pelos cálculos do economista, caso o Fed tivesse seguido aquela trajetória contrafactual, a inflação estaria 1 ponto porcentual (pp) mais baixa, mas ao custo de um desemprego 2pp mais alto. Considerando a incerteza do prognóstico, ele diz que, com 95% de probabilidade, a inflação seria de 0,2pp a 2pp mais baixa, enquanto o desemprego seria de 1pp a 3pp mais alto.

Na conclusão, Barnichon sugere que, mesmo que o Fed tivesse perfeito conhecimento da disparada inflacionária em 2021, a sua reação provavelmente seria de uma alta bem moderada dos Fed Funds no ano passado, na linha do exercício contrafactual realizado pelo economista – saindo de zero a 2% ao longo de 2021.

Se isso tivesse ocorrido, hoje a inflação americana seria 1pp mais baixa e o desemprego, 2pp mais alto (em setembro ele foi de 3,5%).

Em outras palavras, na interpretação do economista, dado o mandato dual do Fed, que tem que se preocupar com inflação e desemprego simultaneamente, a antevisão no início do ano passado do drástico aumento de inflação em 2021/22 não teria levado a um movimento igualmente drástico de aperto da política monetária.

Se não houvesse o mandato dual, mas apenas a missão de conter a inflação, e o Fed antevisse no início de 2021 o que iria acontecer com os preços, aí sim ele poderia ter agido mais duramente para abortar o surto inflacionário, na visão de Barnichon. O custo, porém, segundo a simulação do economista, seria um desemprego acima de 10%.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/10/2022, sexta-feira.