Escolha de Sofia na gasolina: inflação ou fiscal?

Em relatório divulgado esta semana, o banco de investimentos Goldman Sachs elevou sua projeção do barril de petróleo em 2022 para US$ 135 o barril. A razão obviamente é a invasão russa da Ucrânia. A projeção anterior da instituição era de US$ 100.

A causa básica na disparada do preço, que já está ocorrendo, são as sanções econômicas dos Estados Unidos e outros países ocidentais contra a Rússia.

No detalhado e cuidadoso relatório, o Goldman Sachs traça um intervalo de cenários. O mais ameno prevê uma retomada das exportações russas nos próximos meses, e leva a uma projeção de barril este ano de US$ 115. O mais pessimista leva em conta uma redução sustentada equivalente a 2/3 das exportações marítimas de petróleo da Rússia. Neste caso, a projeção do barril para o ano é de US$ 175.

Luciano Sobral, economista-chefe da Neo Investimentos, observa que, supondo-se que o cenário intermediário do Goldman Sachs esteja correto – isto é, um barril médio de US$ 135 nos três últimos trimestres de 2022 –, o subsídio necessário para manter a gasolina e diesel no preço atual no Brasil, anterior ao aumento que entra em vigor amanhã, é de cerca de R$ 11,6 bilhões por mês.

A conta até o final do ano, portanto, seria superior a R$ 100 bilhões, com um impacto gigantesco no resultado fiscal.

Ele acrescenta que, mesmo supondo que o barril fique no nível atual, tomando-se o fechamento do Brent à vista ontem, de US$ 118, manter o preço atual (novamente, antes do aumento anunciado hoje) até o fim do ano representaria aproximadamente R$ 60 bilhões, ou 0,7% do PIB.

A conta do gasto com subsídio que circulou no mercado, de R$ 20 bilhões, nota o economista, seria suficiente para apenas três meses de manutenção do preço de hoje, antes do aumento.

Como se está em ano eleitoral, e o governo sabe que preço da gasolina – no Brasil ou em qualquer parte do mundo – é um tema altamente sensível, há rumores de que o anúncio da alta hoje possa ser acompanhado em breve por outro anúncio de um eventual esquema de subsídio (uma possibilidade seria zerar o imposto federal de 38 centavos por litro, o que cobriria mais da metade do aumento anunciado hoje).

Por outro lado, se o governo não adotasse nenhum subsídio à gasolina e diesel e o preço ficasse parado no nível atual até o fim do ano, o impacto no IPCA seria de 0,7 ponto porcentual (pp). Supondo que o barril fosse para o nível do cenário intermediário do Goldman Sachs, de US$ 135, e – na ausência de qualquer subsídio – fosse integralmente transmitido aos preços, o impacto no IPCA subiria para cerca de 1,2 pp.

É por isso que, nas palavras de Sobral, o governo se vê diante de um impasse em que ou “ou temos um estrago na inflação, ou um estrago no fiscal”.

Ele ressalva, claro, que tanto os desdobramentos de uma guerra como a trajetória do mercado de petróleo têm alto grau de imprevisibilidade, não se podendo descartar, portanto, uma rápida normalização. Mas tampouco pode ser descartar uma disparada do barril ainda muito pior do que a do cenário intermediário do Goldman Sachs.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)