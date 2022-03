Biden: “Estado da União” e inflação

O discurso anual do Estado da União pronunciado ontem (terça, 1/3) pelo presidente Joe Biden trouxe, para além do duro posicionamento contra a invasão russa da Ucrânia, uma detalhada defesa do governo democrata até agora. Os assuntos domésticos ocuparam 80% do pronunciamento.

Essa parte doméstica do discurso foi a mais importante para quem enfrenta este ano eleições para o Congresso decisivas para o resto do seu mandato. Se os democratas reduzirem seu número de cadeiras na Câmara em cinco ou mais, o partido perde a maioria; e, no caso do Senado, a perda de apenas uma cadeira teria o mesmo efeito. A situação de popularidade de Biden é bem sofrível e muitos temem o pior para o partido nas eleições deste ano.

Não há dúvida de que o governo Biden representa uma grande mudança na agenda de políticas econômicas e públicas em geral dos Estados Unidos não só em relação aos republicanos, mas até comparado aos presidentes democratas que o antecederam, como Clinton e Obama.

O programa do atual presidente é muito mais ambicioso em relação ao papel do Estado como estimulador e condutor de políticas econômicas e sociais, e o discurso do Estado da União buscou prestar contas desses planos e ações. A pandemia e sua tendência no mundo todo de levar os governos a ampliar gastos de saúde e de apoio financeiro a famílias e empresas sem dúvida compõem esse quadro.

No discurso, Biden apontou que a economia norte-americana criou 6,5 milhões de empregos em 2021, número recorde na história do país. É verdade que a população ocupada nos Estados Unidos ainda não voltou ao pico pré-pandemia no início de 2020, mas de fato a retomada do mercado de trabalho foi impressionante e já se aproximou daquele nível. Como notou o presidente dos Estados Unidos, o PIB cresceu 5,7% em 2021, após haver caído 3,5% em 2020.

Biden discorreu no pronunciamento sobre seus planos de amplos e variados investimento em infraestrutura, com foco no “Buy America” (usar como fornecedores empresas e produtos ligados ao solo americano). Também falou sobre a reindustrialização do país (com menção direta a projetos da Intel, Ford e GM), o apoio à ressindicalização, a defesa do meio ambiente, o barateamento de medicamentos, tarifas de energia, creches e habitação, e o aumento do salário mínimo.

Nem um centavo do custo fiscal desses planos, prometeu o presidente dos Estados Unidos, sairá do bolso de americanos que ganhem menos de US$ 400 mil por ano. O plano é ir atrás das multinacionais e dos muitos ricos que pagam pouco ou nenhum imposto, incluindo a iniciativa envolvendo 130 países de um imposto de renda de empresas mínimo global, para evitar a fuga dos lucros para paraísos fiscais.

Outros temas incluídos no discurso foram os próximos passos em relação à Covid-19 e a normalização da vida pós-pandemia, a competição com a China, reforma policial, controle de armas, supressão de voto, a recém nomeada Ketanji Brown Jackson para a Suprema Corte (primeira mulher negra a ser escolhida para esse cargo), imigração, direitos de LGBTQ+, apoio a veteranos, violência contra mulheres, crise dos opioides, combate ao câncer e outras doenças e saúde mental infantil – assuntos próximos ao dia a dia dos americanos e que vão importar para o cidadão comum na hora de escolher seus candidatos para o Congresso.

Mas particularmente sintomáticos foram as menções de Biden ao que talvez seja a sua grande fragilidade neste ano decisivo: a inflação, que chegou a 7,5% em termos anualizados depois de décadas adormecida, e que tem corroído a popularidade presidencial.

Biden fez várias referências ao peso crescente dos aumentos de preços no bolso dos americanos, começando pelo compromisso em proteger cidadãos e empresas dos Estados Unidos dos custos da invasão da Ucrânia e das sanções à Rússia, evidentes no caso dos combustíveis (ele anunciou a liberação de 60 milhões de barris de petróleo de reservas ao redor do mundo, sendo 30 milhões da reserva estratégica dos EUA).

Em seguida comentou os efeitos inflacionários da pandemia na comida, gasolina, habitação etc., além dos nós logísticos, como a falta de semicondutores que reduziu a oferta e aumentou o preço dos carros.

Parte da “solução” do problema inflacionário, segundo Biden, é fabricar mais produtos (como carros e semicondutores) nos Estados Unidos e contar menos com cadeias de produção externas – uma receita protecionista com jeitão populista.

O presidente dos EUA disse ainda que seu plano para reduzir as pressões inflacionárias de longo prazo foi apoiado por “17 prêmios Nobel”. Mas o plano aparentemente é de cortar custos de medicamentos controlados, endurecendo negociações do Medicare (programa federal de saúde voltado principalmente para idosos) com farmacêuticas; de tarifas elétricas, com subsídios à energia limpa; e de creches, sem especificar como.

A única parte do “plano” anti-inflacionário mencionado por Biden no ‘Estado da União’ com a qual um economista convencional concordaria é a confirmação pelo Senado das suas nomeações para o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA), “que tem um papel crítico no combate à inflação”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 2/3/22, quarta-feira.