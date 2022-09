Europa em apuros

De setembro para outubro, as contas de energia no Reino Unido terão uma alta de 80%. A partir de outubro, o preço que as famílias britânicas pagam pela energia estará 2,5 vezes acima do praticado um ano antes. E a projeção de inflação anual ao consumidor no país, pelo Goldman Sachs, prevê um pico de 14,8% em janeiro, com risco de chegar a 20% – níveis que, para o Reino Unido, só se encontram voltando atrás até a década de 70.

O banco de investimento projeta recessão britânica, com recuos do PIB no último trimestre deste ano e nos dois primeiros trimestres de 2023.

A crise energética na Europa é mais um elemento, bastante importante, da maré de dificuldades que atinge as principais economias do mundo.

A Rússia acaba de interromper o fluxo de gás para a Europa por meio do gasoduto Nord Stream 1, por três dias. A alegação das autoridades russas é de que problemas de manutenção e jurídicos ligados às sanções impostas ao país por causa da invasão da Ucrânia explicam o corte de fornecimento de gás. Ninguém acredita nisso, e no Ocidente se dá como certo que a Rússia está usando o gás para chantagear os países que se opõem às suas ações na Ucrânia.

Em termos da Europa continental, ainda segundo o Goldman Sachs, a inflação anual deve atingir 10,3% (em agosto deve ficar em torno de 9%, segundo projeções de mercado) no último trimestre de 2022, e pode subir ainda mais se o preço do gás permanecer no patamar atual. A projeção é de recessão leve na área do euro, com recuo do PIB no terceiro e quarto trimestres deste ano.

Alguns fatores positivos mencionados para Europa em relatório recém-divulgado do banco de investimento, do economista Sven Jari Stehn, são a antecipação das metas de estocagem de gás na Alemanha e Itália, o processo em andamento de substituição de gás por petróleo, a recuperação pós-pandemia do setor de serviços ligado ao turismo no Sul da Europa (com destaque para Espanha, Portugal e Grécia) e a firmeza do mercado de trabalho na zona do euro.

A projeção do Goldman Sachs é de aumento na taxa básica do BCE de 0,5 ponto porcentual (pp) em setembro, para 0,5%, já que hoje ela está em zero. Mas Stehn chama a atenção para a postura hawkish – ênfase no controle da inflação – de membros do Banco Central Europeu (BCE) que participaram da recém-encerrada conferência de Jackson Hole (evento anual realizado pelo Federal Reserve de Kansas City). Três governadores do BCE disseram em Jackson Hole que 0,5pp é o mínimo e que 0,75pp deveria ser considerado na reunião de setembro.

Mas a crise energética europeia, como nota o renomado colunista Martin Wolf, do Financial Times, em recém-publicado artigo, é algo cuja resolução está além da capacidade dos bancos centrais. Trata-se de uma perturbação econômica do mundo real, e tudo o que os BCs podem fazer é se manter fiéis aos seus mandatos de estabilidade monetária.

Segundo o colunista, em referência à crise de energia, “uma tempestade vinda do Leste atingiu a Europa”, e um grande esforço – incluindo cooperação fiscal entre países – terá que ser feito para proteger as populações e as nações mais vulneráveis a esse choque.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 31/8/2022, quarta-feira.