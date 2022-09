Ferramenta para melhorar o gasto

Recente trabalho do FMI, das economistas Laura Doherty e Amanda Sayegh, mostra que, em 2020, 31 dos 38 países da OCDE utilizavam o instrumento orçamentário-fiscal conhecido como “spending review” (revisão de gastos públicos).

No estudo, intitulado “Como Desenhar e Institucionalizar Revisões de Gastos” (na tradução do inglês), consta que quatro outros países da OCDE estão considerando a adoção de alguma forma de “spending review”.

A revisão de gastos é a introdução de mecanismos de avaliação das despesas públicas que estejam vinculados ao processo orçamentário conduzido pelo Executivo e Legislativo.

Dessa forma, gastos de baixa prioridade, eficiência e efetividade são identificados, e podem ser eliminados ou reduzidos. Os recursos economizados podem tanto melhorar as contas públicas como serem redirecionados para novos programas ou gastos mais prioritários e eficazes.

Dessa forma, a revisão de gastos tanto pode ser um instrumento de ajuste fiscal quanto de melhora da qualidade do gasto público, ou as duas coisas ao mesmo tempo.

Há, naturalmente, várias formas de revisão de gastos, que tanto pode abranger o governo inteiro, como parte dele (como um Ministério) ou uma determinada área ou tema que seja tratado em diversos segmentos da administração, como meio ambiente, por exemplo. A revisão também pode ser ocasional ou periódica.

O modelo mais ambicioso e com maior potencial de entregar melhoras fiscais e de qualidade do gasto público, naturalmente, é aquele que envolve o conjunto do governo de forma sistemática e contínua, com revisões periódicas e regulares.

Segundo o trabalho de Doherty e Sayegh, com dados de 2019, em relação ao objetivo de “realocar gastos de acordo com as prioridades do governo”, entre 16 países da OCDE adeptos do spending review que foram consultados, 14 reportaram que o objetivo foi substancialmente atingido, um que foi totalmente atingido e um que não foi atingido.

Em relação à “melhora da eficiência do gasto no médio e longo prazo”, os 12 países da OCDE consultados reportaram que o objetivo foi substancialmente atingido.

No objetivo de “cortes de gastos para reduzir rapidamente a despesa total do governo”, nove países reportaram que o objetivo foi substancialmente atingido, dois que foi totalmente atingido e dois que não foi atingido.

Já em relação ao objetivo de “eliminação de programas”, três países reportaram sucesso substancial, e quatro que o objetivo não foi atingido.

Note-se que os programas de revisão de gastos dos países da OCDE são variados, e que que o(s) objetivo(s) definidos em cada um deles também não são necessariamente os mesmos.

No Brasil, como explica o economista Leonardo Ribeiro, analista do Senado e especialista em contas públicas, há um Projeto de Lei (PL) introduzindo a spending review, rebatizada em português de “Plano de Revisão Periódica do Gasto Público”, que no momento está estacionado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara Federal.

Ribeiro é um ativo defensor da introdução da spending review no Brasil. Em 2016, o senador José Serra, na época no Ministério das Relações Exteriores, foi apresentado à ideia e tornou-se um entusiasta, considerando-a “revolucionária”.

Serra exortou Romero Jucá, então ministro do Planejamento, a tocar uma proposta de revisão de gastos. Jucá, porém, logo saiu do governo, e Serra, por sua vez, voltou ao Senado em 2017, e nada se concretizou.

Mas Ribeiro, conjuntamente com os consultores da Câmara Paulo Bijos e Hélio Tollini, além de Daniel Couri, hoje diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), e com o apoio de Serra, retomou o projeto via Legislativo.

O projeto de lei complementar 428/2017, criando o Plano de Revisão Periódica do Gasto Público, foi aprovado por unanimidade no Senado em 2017. O projeto introduz um capítulo sintético, estabelecendo o “spending review”, na Lei 4.320, de 1964, que é a norma geral das finanças públicas no Brasil.

Essa aprovação no Senado, explica Ribeiro, envolveu muita conversa e convencimento em relação aos partidos de esquerda, no sentido de que a spending review não é um “pacote de austeridade”, mas sim uma ferramenta que tanto pode ser usada para controlar o gasto, como para melhorá-lo e até para abrir espaço fiscal para novos programas. O projeto acabou tendo algumas adaptações para reforçar as possibilidades na área social.

“A spending review é um modelo de governança e também uma mudança de cultura na área fiscal e orçamentária”, diz o especialista.

No entanto, como relata Ribeiro, o PLP 504 (como foi rebatizado para a tramitação na Câmara) estacionou na CTASP desde 2018, por renovada resistência de parlamentares de esquerda e também do próprio governo, apesar de uma teórica priorização inicial em 2019.

Na visão do especialista, o governo tem preferido focar no funcionamento do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), que de fato tem feito avanços relevantes.

Mas Ribeiro insiste que o pulo do gato é justamente a conexão direta e sistemática entre a avaliação das políticas públicas e o processo fiscal-orçamentário.

“Nós já temos várias instituições que fazem avaliações, com o IPEA, CGU, TCU, mas é preciso que essas avaliações estejam conectadas com o processo orçamentário para que tenhamos ganhos reais em termos de transparência e qualidade do gasto público”, conclui o economista.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/9/2022, sexta-feira.