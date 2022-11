“Freio” do Centrão pode até ajudar Lula

Uma das justificativas que centristas não admiradores de Lula usaram para justificar o voto no candidato petista no segundo turno é que o Congresso conservador limitaria voos mais esquerdistas do presidente eleito. O dia de hoje no mercado parece dar apoio a essa visão.

Os DIs estão recuando fortemente, e, como é sabido, eles são o ativo financeiro mais decisivo para o governo, porque a alta dos juros encarece o serviço da dívida pública.

Com resume Tony Volpon, estrategista-chefe da Wealth High Governance (WHG) e ex-diretor do BC, “acho que o mercado está apostando que, em primeiro lugar, o Lula vai perceber que estourar o fiscal é um grande erro, e, em segundo, que o Congresso vai limitar o alcance do ‘waiver’ (licença para gastar), não por fiscalismo, mas porque é melhor ir negociando concessões ao longo do tempo”.

Sinais de restrição aos planos ambiciosos de gastos a curto prazo de Lula vieram de nomes do Centrão como Ciro Nogueira (PP-PI), ministro da Casa Civil, Waldemar Costa Neto), presidente nacional do PL, e Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado.

Arthur Lira (PP-AL), por outro lado, tem sinalizado mais disposição em atender uma parcela maior dos planos de gastos de Lula em 2023.

A lógica da política, entretanto, indica que o argumentos mencionado por Volpon pode estar corretos. Qual o interesse de o Centrão em dar uma carta branca com validade de quatro anos para que o novo governo gaste o que quiser?

Em primeiro lugar, é uma estratégia de alto risco. É verdade, por um lado, que o Centrão é um conglomerado parlamentar que se move muito mais pela fisiologia do que pela ideologia. A “licença para gastar” eleitoreira concedida ao próprio Bolsonaro este ano comprova que pruridos fiscais não são muito fortes no Centrão.

Por outro lado, o grupo, por ser majoritariamente de direita e centrodireita, é menos sensível do que a bancada de esquerda à cantilena heterodoxa de que gasto é vida e de que as preocupações fiscais dos técnicos ortodoxos e liberais são exageradas ou sem fundamento.

Parlamentares do Centrão não trocam posições favoráveis aos grupos de interesse que representam por pureza programática ou ideológica, mas tampouco são menos propensos a dar tiros no pé acreditando de verdade que existe almoço grátis.

O próprio comportamento recente do mercado, que piorou violentamente com o discurso de Lula minimizando a responsabilidade fiscal – e agora melhora com a perspectiva de freios pelo Congresso – é uma demonstração prática de que chutar o pau da barraca fiscal pode trazer consequências danosas ao País (e ao bem-estar dos eleitores) em curto prazo.

É verdade que o Centrão até gosta, por um lado, de governos enfraquecidos, que são mais fáceis de emparedar e dos quais pode ser menos difícil extrair favores e concessões. Mas conceder uma licença quase irrestrita para Lula gastar a zero minuto do primeiro tempo pode respingar no próprio Congresso.

E, finalmente, a essa provável percepção se acopla o argumento definitivo para parlamentares formados pela “realista” escola do Centrão: para que dar tudo de uma vez, sem nem ao menos extrair contrapartidas 100% garantidas de um governo que nem tomou posse, se é possível ir liberando aos poucos, com proveitos muito maiores?

Ao fim e ao cabo, se o Centrão evitar que Lula “queime na largada” em termos de gastos, pode ser que o grupo menos prestigiado do Congresso Nacional esteja até fazendo um favor ao presidente eleito.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/11/2022, segunda-feira.