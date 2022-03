Impacto geopolítico e econômico

A guerra da Ucrânia se estende e é muito difícil determinar seus desdobramentos. Um cenário otimista seria um acordo entre o país invadido e a Rússia, que satisfizesse minimamente os dois lados e encerrasse o conflito.

As dificuldades são óbvias. O mínimo que Putin parece disposto a aceitar é uma Ucrânia desfalcada territorialmente da Crimeia e das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, e proibida para sempre de se filiar não só à OTAN mas também à União Europeia (UE).

Essas condições, porém, além ferirem profundamente a soberania da Ucrânia e carregarem o caráter humilhante de imposição russa na base de invasão, destruição e matança de ucranianos, trariam o problema adicional de como seriam impostas (o chamado “enforcement”, em inglês).

Do ponto de vista russo (sem qualquer endosso moral, claro), se a Ucrânia for mantida como um Estado soberano e democrático, qual a garantia que algum governo não venha a renegar compromissos impostos pela força bruta? Por outro lado, para a Ucrânia, qual a garantia de que a Rússia a qualquer momento não invada de novo o país se qualquer governo ucraniano tomar qualquer medida que desagrade o vizinho mais poderoso?

Donde se conclui que um desfecho que efetivamente encerre o conflito de forma rápida dificilmente seria aceitável por ambos os lados. Um deles terá que ser derrotado, e a primeira possibilidade que vem à mente é de que o mais fraco, a Ucrânia, perca.

Esse seria um cenário em que Putin de fato conquistaria o país vizinho, ou anexando-o como uma província russa ou – o que parece mais provável – instalando um governo fantoche do Kremlin. Os sinais iniciais do conflito sugerem que essa vitória total da Rússia, com rendição total da Ucrânia, se vier a ocorrer, pode demorar. É igualmente possível uma vitória formal, como a conquista de Kiev e a derrubada do governo de Zelenksy, mas com focos de resistência armada espalhados pelo grande território do país.

Finalmente, uma vitória da Ucrânia seria a desistência da Rússia de atingir os objetivos de Putin, o que colocaria o presidente russo numa situação política extremamente frágil, não se descartando inclusive sua queda. Dado o enorme controle de Putin sobre a sociedade russa em todas as dimensões, é muito difícil apostar num desfecho desse tipo a curto prazo.

Assim, pela fotografia de hoje – evidentemente numa situação tão volátil quanto uma guerra tudo pode mudar em muito pouco tempo – não parece que o conflito possa se encerrar rapidamente. É com o cenário de uma guerra que se estende pelo menos pelas semanas à frente, portanto, que os analistas tendem a abordar o conflito.

Do ponto de vista geopolítico, talvez a variável mais importante seja como a China vai se posicionar ao longo do tempo, para além do seu tácito apoio inicial à ação russa. É certo que a China é um firme aliado da Rússia em tudo o que diz respeito à contraposição entre os dois países e o chamado Ocidente. China e Rússia são regimes autoritários que temem que suas respectivas sociedades sejam “contaminadas” pelo vírus da democracia liberal. A simples existência de países prósperos e democráticos é uma ameaça.

Mas a China, por outro lado, é uma grande vencedora no mundo contemporâneo, e está em meio ao que é provavelmente o maior episódio da história da humanidade de crescimento econômico veloz e sustentado combinado com maciça superação da pobreza. Adicionalmente, a China compete de igual para igual – e às vezes até na frente – com os principais países capitalistas em várias das áreas tecnologicamente mais avançadas da atualidade.

Já a Rússia é um país que nunca recuperou, nem de longe, a importância que teve na Guerra Fria, e cuja prosperidade depende do preço de matérias-primas, como ordinárias economias emergentes fora do clube do mundo avançado. Enquanto a ditadura chinesa, em termos de gestão, assombra o mundo (como na Covid, após um breve mau começo), a Rússia é uma cleptocracia quase caótica que não desperta muito entusiasmo de ninguém em termos de futuro econômico.

Dessa forma, na atual “ordem mundial”, seja ela qual for, a China, como sociedade recém chegada à etapa de massificação de uma próspera e ambiciosa classe média, tem muito a perder. Vivemos o início do “século chinês”, e caos geopolítico e trepidações econômicas podem não apetecer muito ao PCC. É por isso que, junto com a firme postura antiocidental de apoio à Rússia, a China dá sutis sinais de que não aprecia tanto os extremos mais imprudentes da belicosidade de Putin e que gostaria de uma resolução rápida do conflito.

Uma questão adicional com importantes implicações econômicas e geopolíticas é a de saber o quanto o conjunto ineditamente amplo e profundo de sanções contra a Rússia, tanto de governos como do setor privado, afetará a economia do país, e em que velocidade e por qual duração.

Da resposta a essa pergunta dependem fatores cruciais como o fôlego político de Putin e a própria capacidade e disposição da China de “sustentar” economicamente a Rússia nos tempos de vacas magras – com algum reflexo também, claro, na disposição chinesa de apoiar politicamente Putin.

Do ponto de vista puramente econômico, China e Ucrânia juntas correspondem apenas a algo como 2-3,5% da economia global. Mas no mercado de commodities a presença é muito maior: em petróleo, cerca de 10% da produção mundial, basicamente russa); na exportação global de grãos, 14,5% do milho (quase tudo da Ucrânia), 26,5% do trigo e 24% da cevada; em metais, o destaque é a Rússia, com cerca de 23% da produção mundial de platina e presença não desprezível em níquel, alumina, alumínio e cobre.

Choque de commodities, em princípio, traz risco estagflacionário. Porém, para um grande produtor e exportador como o Brasil, as consequências a médio prazo são mais ambíguas.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/3/2022, segunda-feira.