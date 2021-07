Incertezas globais são risco para o Brasil

A biruta da economia norte-americana e global tem girado de forma confusa, refletindo a enorme incerteza que paira sobre o mundo na saída da grande pandemia.

Há pouco, era o medo da alta inflação que provocava ondas de arrepio nos mercados. Hoje, por outro lado, a preocupação com a desaceleração jogou a rentabilidade real dos títulos do Tesouro dos EUA de dez anos para uma queda recorde, em -1,127%. Na zona do euro, as rentabilidades reais foram na mesma direção.

Uma das ameaças à retomada global é o forte avanço da variante delta do coronavírus, que pode se tornar a cepa dominante da pandemia nos próximos meses.

A delta é mais transmissível que outras variantes e já se espalhou por mais de 100 países, com especial força na Ásia e na Europa. E agora é responsável por mais de 80% dos novos casos nos Estados Unidos, onde persiste o problema de uma parcela significativa da população que não quer se vacinar.

Outra dificuldade atual da economia global é a desorganização das cadeias produtivas, e em particular a oferta insuficiente de microprocessadores. Essa foi uma das causas que levou um importante indicador de confiança empresarial alemão a recuar em julho (a divulgação foi hoje), embora ainda em nível alto.

A situação do Brasil diante da dança das ameaças de inflação e desaceleração nos Estados Unidos e no mundo é peculiar.

Em princípio, um pouco de temor de esfriamento da retomada norte-americana pode ser favorável aos ativos brasileiros, exatamente por manter em nível muito baixo a rentabilidade dos juros dos treasuries de dez anos, com impacto em toda a estrutura do custo de capital no mundo.

Também do ponto de vista do calendário de normalização da política monetária dos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, BC dos EUA), qualquer perspectiva de desaceleração tende a dilatar os prazos. O que também, numa primeira análise, é favorável a países emergentes vulneráveis como o Brasil.

A conjuntura econômica internacional, entretanto, é mais complexa do que se pode pensar à primeira vista. Alguns analistas veem o risco de estagflação nos Estados Unidos – o que parece bem precipitado, na verdade –, que seria uma espécie de pior dos mundos para o Brasil. Menos atividade global significa menores preços das commodities que o País exporta, e ainda assim a inflação forçaria o Fed a elevar os juros.

Há também os que temem que as taxas de juros muito baixas e os temores do resfriamento da economia global induzirão os principais bancos centrais a serem muito tolerantes com a inflação, até que ela apareça com força e repentinamente – forçando os BCs a puxar os juros de forma abrupta, o que é péssimo para a maior parte do mundo emergente.

Em relação à economia política – isto é, a indução e os limites que a política impõe à política econômica – no Brasil, um alívio temporário em termos de juros internacionais também pode ser perigoso.

Como já mencionado, a baixa rentabilidade dos Treasuries, quando ligada a menos aversão a risco, tende a beneficiar os ativos brasileiros e dar a sensação, ou a ilusão, de que está tudo bem.

Porém, a essência do atual momento é a incerteza. Há ocasiões também em que a redução da rentabilidade dos treasuries pode estar associada ao aumento da aversão a risco, com os capitais fugindo de portos menos seguros, como ativos de emergentes, para atracar no ativo do governo americano, considerado sem risco.

E, fundamentalmente, ninguém sabe para onde exatamente está indo a economia norte-americana, que está submetida a um “experimento macroeconômico” com os gigantescos pacotes de estímulo fiscal do presidente Joe Biden, como colocou recentemente o economista e articulista Noah Smith.

O Brasil, portanto, independentemente do que está acontecendo a cada momento nos mercados (nervosismo num dia, alívio no outro), deveria estar com o alerta máximo ligado e acelerando o ajuste fiscal e as reformas, para reduzir sua fragilidade macroeconômica e ser capaz de enfrentar turbulências globais de qualquer tipo.

Infelizmente, não é assim que funciona a nossa economia política.

