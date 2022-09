Leve melhora na China

A China, um dos motores da economia global que vem rateando de forma preocupante, apresentou dados em agosto com algumas surpresas pelo lado positivo.

A produção industrial cresceu 4,2% ante agosto de 2021, mais que a expectativa de 3,8%. Na mesma base de comparação, o investimento teve alta de 5,8%, acima da projeção esperada de 5,5%.

Segundo o Boletim Diário da equipe de análise econômica do Bradesco, “essa dinâmica sinaliza um possível efeito dos estímulos fiscais direcionados a setores estratégicos de infraestrutura, que ofereceram algum fôlego diante da moderação verificada em julho”.

Pela demanda, as vendas no varejo cresceram 5,4% ante agosto de 2021, mais que a expectativa de 3,8%, o que pode ter sido influenciado por algum suavização das quarentenas ligadas à Covid.

Já o problemático setor imobiliário residencial prosseguiu com indicadores ruins em agosto, com recuo de 7,4% em investimentos e de 30,3% em vendas.

Para Laura Pitta, economista do Itaú com foco em China, a produção industrial e os investimentos realmente surpreenderam positivamente.

Em termos do consumo, ela nota que cortes de impostos favoreceram a venda de veículos e certo retorno em termos de restaurantes e outros serviços indica que a política de Covid zero da China está retornando ao padrão prevalecente do segundo semestre de 2020 até o início do lockdown de Xangai no começo de 2022. Comparado ao que se viu durante a quarentena de Xangai, ou no primeiro semestre de 2020, aquele padrão ao qual se retorna é menos drástico.

Levando em conta fatores como o efeito base sobre alguns indicadores de um agosto de 2021 fraco e a continuidade dos problemas no setor imobiliário (a melhora do investimento foi em infraestrutura, que está sendo estimulada pelo governo), Laura diz ver “pouco sinal de melhora, e, olhando os dados com um todo, não mudamos a nossa projeção de crescimento da China de 3% este ano”.

O Itaú recém-revisou sua projeção de crescimento chinês em 2022, que era de 3,2%, e também a de 2023, que passou de 5% para 4,9%. As complicações no setor de construção residencial pesam nesses prognósticos.

A analista ressalta a insegurança das famílias em adquirirem imóveis diante da situação ruim das empresas imobiliárias desde o praticamente colapso da Evergrande em 2021. O medo é de a construtora não entregar, o que já levou até a boicote de pagamentos de hipotecas.

Livio Ribeiro, sócio da consultoria BRCG e pesquisador associado do Ibre-FGV, nota que essa insegurança do comprador de imóveis na China – que mina a chamada “confiança no tijolo”, em termos de investimento patrimonial e no bem-estar pessoal por parte dos cidadãos do país – é um fator negativo considerável na demanda, com efeito neste e no próximo ano.

As suas projeções são de crescimento do PIB chinês de 3,4% em 2022 e levemente abaixo de 5% em 2023.

Para Ribeiro, os dois pontos nevrálgicos domésticos do desempenho econômico chinês são justamente os problemas (e possíveis soluções) relativos ao setor imobiliário e à saída da política de Covid zero imposta pelo governo do país.

Já em termos dos fatores externos, os “policymakers” da China sabem que 2023 será mais um ano difícil para a economia global.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 16/9/2022, sexta-feira.