Liberais no ataque

O debate dos candidatos a presidente ontem [domingo, 28/8] na Rede Bandeirantes teve como pontos mais proeminentes o desrespeito de Bolsonaro em relação à mulheres (que depois ele tentou compensar listando iniciativas do seu governo relacionadas a elas) e a tergiversação de Lula diante do tema da corrupção.

Saindo, porém, desses momentos provavelmente mais decisivos em termos do atual certame eleitoral, um aspecto coadjuvante, mas não por isso pouco significativo, chamou a atenção da coluna.

Em forte contraste com a era de polarização entre petistas e tucanos nos embates presidenciais, a visão econômica liberal e de direita ficou quase o tempo todo no ataque, e a defesa do intervencionismo estatal quase ausente.

Pode ser uma mera coincidência ligada ao fato de que os candidatos “nanicos” nas pesquisas até agora são todos simpatizantes – não necessariamente no mesmo grau de fervor – do liberalismo: Simone Tebet, do PMDB, Luiz Felipe D’Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Como o formato do debate equaliza o tempo daqueles que têm muita intenção de votos e dos que quase não têm, o simples número de participantes com pendores liberais fez uma grande diferença.

O destaque, nesse sentido, foi de D’Ávila, que, praticamente sem pontuar nas pesquisas, pontificou eloquentemente durante o debate sobre empreendedorismo, cabides de emprego em estatais, o Estado esmagando o cidadão trabalhador etc. Mas Tebet e Thronicke, mesmo que de forma mais discreta, também se colocaram firmemente no campo da economia liberal.

Ciro Gomes (PDT), por sua vez, que escreveu um livro em defesa da volta do intervencionismo ao estilo das eras Vargas e Geisel como peça de resistência da sua atual campanha, estava ocupado demais em atacar as fragilidades de Lula e Bolsonaro, líderes das pesquisas, e não fez qualquer confrontação direta à pregação liberal dos nanicos.

Outro momento emblemático do debate em relação a essa questão foi quando Lula estava criticando Bolsonaro por ter vendido a Eletrobrás, a BR e estar fatiando a Petrobrás e subitamente parou de falar, com uma expressão um pouco perplexa, e a câmera voltou-se para o atual presidente estampando um sorriso irônico.

Novamente, provavelmente foi apenas um acaso, talvez ligado à contagem de tempo das falas ou alguma interferência que distraiu Lula (e Bolsonaro, diga-se de passagem, “respondeu” sem se referir ao tema de privatização), mas foi sintomático que esse momento tacanho tenha sido praticamente o único do debate em que houve uma tentativa de se atacar a ideologia privatista.

Quando se compara o debate de ontem com o estrago feito por Lula em 2006 na candidatura de seu atual vice e então oponente, Geraldo Alckmin , em cima do tema da privatização, o contraste não poderia ser maior.

Naquela ocasião, a campanha de Lula “acusou” Alckmin de pretender privatizar grandes empresas públicas, levando o tucano à cena patética de vestir uma jaqueta com os logos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobrás e Correios e afirmar, após palestra a funcionários do BC, que “não vamos vender nenhuma estatal, não vamos privatizar nada”.

No debate de ontem, Bolsonaro não deu ênfase particular ao liberalismo – pelo menos na teoria – do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, mas tampouco em momento algum renegou a orientação da política econômica do seu primeiro mandato.

Lula também pouco falou de programa econômico para além da promessa de volta aos bons tempos do período em que foi presidente. Mas o ex-presidente voltou a enfatizar a importância de ter Alckmin como seu vice-presidente, o que é visto com uma sinalização centrista, que poderia se estender à política econômica.

