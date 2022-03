Lula defende a nova matriz econômica

Uma das grandes interrogações hoje sobre o futuro da economia do Brasil, mexendo diretamente nas expectativas do mercado e no valor dos ativos brasileiros, é o que o favorito Luís Inácio Lula da Silva fará na seara econômica caso se torne o próximo presidente do Brasil.

São importantes, portanto, os sinais que Lula vem emitindo em mensagens em redes sociais ou discursos, recentemente motivados pela fortíssima alta dos preços dos combustíveis. Basicamente, o ex-presidente defende todo o conjunto de políticas relativas à Petrobrás e ao setor de óleo e gás levadas a cabo nos governos dele e de Dilma – sem nem ao menos fazer ressalvas quanto ao rol de megaescândalos do Petrolão.

Essa postura ficou clara no pronunciamento de Lula nesse sábado (26/3) no “Festival Vermelho”, evento em comemoração aos 100 anos de fundação do PCdoB.

Lula defendeu a “reconstrução da soberania nacional” e, nesse guarda-chuva, colocou muitos itens positivamente relevantes, como “nossa floresta, nossa água, nossa fauna e biodiversidade, a riqueza incomensurável que ainda não aprendemos a explorar cientificamente”.

Em contraste com a política “antiambiental” de Bolsonaro, é uma lufada de ar.

Porém, na sequência, Lula, depois de mencionar “nossas riquezas minerais”, declarou que “a Petrobrás vai ter que voltar a ser do povo brasileiro outra vez”.

Mais adiante no discurso, o ex-presidente criticou o “fatiamento” da BR Distribuidora, e contestou que a introdução da concorrência ajude a baixar preços. Ele apresentou como “prova” o fato de que a gasolina está muito mais cara hoje do que no seu governo – quando o barril de petróleo atingiu mais de US$ 140 –, omitindo o papel da alta do dólar no problema.

Em seguida, num raciocínio típico do nacional desenvolvimentismo, Lula continuou, em referência ao seu governo: “O trabalhador ganha em real, as peças (sic) nossas são compradas em real, as sondas nós fazíamos em real. Porque tomamos uma decisão de que todos os navios, todas as plataformas e todas as sondas tinham que ter 70% de componente nacional para a gente desenvolver a engenharia, a tecnologia e a indústria brasileira. Eles acabaram com isso”.

Em seguida, Lula disse que os brasileiros se preparem porque seu governo vai “abrasileirar o preço do combustível, do gás de cozinha e do óleo diesel neste país”.

Em suma, o candidato do PT crê que a melhor forma de resolver o problema da alta dos combustíveis é nacionalizar ao máximo todas as etapas da produção de petróleo e do refino e “abrasileirar” os preços – o que parece controlá-los.

É difícil ver muita diferença entre isso e a política nacional-desenvolvimentista megalomaníaca que, por si só e independentemente das perdas da corrupção, levou ao superendividamento da Petrobrás em meados da década passada, um fator importante da ressaca econômica que levou à recessão de 2024-16.

Da mesma forma, o “abrasileiramento” dos preços de combustíveis tem as digitais do represamento de preços até 2014 para tentar segurar artificialmente a inflação. Isso também compôs uma parte substancial das enormes perdas da Petrobrás que fizeram investidores internacionais temerem pelo destino da estatal.

No mesmo pronunciamento, Lula disse que o BNDES terá que “voltar a ser um banco de investimento no desenvolvimento industrial deste país, o que significa que a gente vai ter que ter nova política industrial, a gente vai ter que discutir que nicho de indústria nós vamos querer ter”.

Novamente, parece um flashback da política de repasses de cerca de US$ 500 bilhões do Tesouro para o BNDES e de seleção de “campeões nacionais”.

Em suma, Lula vem se revelando mais apegado às ideias que levaram à “nova matriz econômica” do que supõem os centristas e liberais que veem na sua candidatura a oportunidade de uma coalizão socialdemocrata que escape ao populismo característico da maior parte da esquerda latino-americana.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/3/2022, segunda-feira.