Lula e duas narrativas do mercado

O mercado estará atento, na sabatina de Lula hoje na TV Globo, para pistas sobre a política econômica caso o petista confirme o seu favoritismo e seja eleito presidente da República.

Há narrativas diferentes hoje no mercado financeiro sobre o “fator Lula”. De um lado, existem aqueles que estão relativamente conformados com a possível vitória do petista.

A visão é de que, mesmo que a política econômica não seja uma reedição do “paloccismo” tão apreciado pelos investidores, haveria sinais de moderação de Lula.

2023 promete ser um ano difícil na economia, com baixo crescimento (há até apostas em leve recuo do PIB), inflação ainda alta e um grande problema fiscal já contratado. Existem no entorno de Lula economistas que têm esse diagnóstico, e que influenciariam o eventual presidente a evitar maiores imprudências na largada.

O tamanho da encrenca fiscal vem sendo meticulosamente analisado por especialistas. Recém-divulgado artigo dos economistas Manoel Pires e Bráulio Borges no Boletim Macro IBRE de agosto – que teve grande repercussão – menciona uma conta que pode chegar a R$ 430 bilhões (4,2% do PIB) somando Auxílio Brasil de R$ 600, reajuste do funcionalismo, alguma recomposição de investimento público, desonerações tributárias, reajuste da tabela do IRPF, suspensão de pagamento de dívidas e outras compensações federais relativas aos Estados, queda do preço do petróleo (efeito na arrecadação) e conta de precatórios.

Não é que tudo isso vá garantidamente acontecer, mas sim que cada item pode ocorrer.

Já os economistas Alexandre Manoel e Lucas Barbosa, da AZ Quest, em artigo no Blog do Ibre, fazem uma conta em que indicam que as propostas fiscais tanto de Lula como Bolsonaro criam um mínimo de 1,01% do PIB de despesas primárias adicionais em 2023.

De acordo com as sinalizações fiscais dos candidatos, Manoel e Barbosa concluem que, no caso de Bolsonaro, aquela conta pode subir até 1,69% do PIB; e, no caso de Lula, a 2,32% do PIB.

Há certo entendimento, inclusive por parte de uma corrente de mercado, de que em 2023 poderá prevalecer uma espécie de “waiver” (isenção de cumprimento) das regras fiscais. Porém, para que esse recurso não cause turbulências, deveria haver um esforço simultâneo já desde o início do próximo governo no sentido de aperfeiçoar ou reformular as atuais regras fiscais, dentro de um arcabouço de médio e longo prazo.

Obviamente teria de ser apresentado um programa para digerir esse salto de gastos em 2023 no contexto de expectativas de relação dívida/PIB controlada e cadente: medidas como corte de gastos obrigatórios, aumento de impostos, privatizações para abater dívida etc.

Quem aposta na viabilidade desse caminho tende a ver a escolha entre Bolsonaro e Lula como não tão crucial. Ambos terão que lidar com o mesmo problema, e o que vai variar será a dosagem de cada um em termos de cortes, aumento de impostos e privatização (nesse caso, Lula só faria concessões).

No extremo, há quem diga no mercado que a atual eleição “não vai fazer preço”.

Mas existem também aqueles que ainda veem a escolha presidencial “fazendo preço”, e que creem que para os mercados e a economia a vitória de Bolsonaro seria melhor.

Nessa narrativa, o “waiver” fiscal de 2023 não vai cair bem para os ativos brasileiros, e poderá ser todo torrado em aumento de juros pela maior percepção de risco.

Nesse caso, se Lula ganhar e não fizer um ajuste fiscal duro, será muito danoso para a economia; e, por outro lado, se fizer, o estelionato eleitoral minará a popularidade presidencial e prejudicará a governabilidade.

O exemplo de governos sul-americanos de esquerda que chegaram ao poder nos últimos anos é mencionado. No Chile, a popularidade de Gabriel Boric se esvaiu rapidamente. A gestão de Pedro Castillo no Peru é um franco desastre. E Gustavo Petro na Colômbia, por essa visão, trilha um caminho semelhante.

Petro, na seara econômica, anunciou um pacote tributário para levantar 1,7% do PIB aumentando a taxação de renda dos 2,4% mais ricos, introduzindo um imposto sobre o patrimônio para quem possua mais de US$ 630 mil e uma taxação extra sobre o petróleo, carvão e ouro quando as cotações dos produtos ultrapassarem determinados níveis.

O ceticismo em relação a essa “nova esquerda” sul-americana, mesmo que não se trate de experiências nem tipo Venezuela nem tipo Argentina, advém da visão de que líderes como Boric e Petro alimentaram expectativas do eleitorado que estão muito além da sua capacidade de entregar num tempo aceitável.

Aumentos de impostos tendem a ser impopulares, e certa tolerância do eleitorado e dos grupos de pressão com essas medidas se esvai rapidamente se o retorno em termos de melhoras socioeconômicas não se apresentar de forma rápida e abundante.

O problema é que nem as economias sul-americanas estão em boa forma, nem a economia global deve ajudar muito no médio prazo (a não ser que haja de fato um ciclo longo, consistente e forte de alta de commoditties). Nesse contexto, líderes de esquerda aumentando impostos e fomentando uma agenda que pode ser lida como antimercado seriam mais um fator negativo para o crescimento.

Em resumo, mesmo um Lula presidente buscando alguma moderação produziria a mesma incompatibilidade entre expectativas de mudanças e a realidade possível, comprometendo a qualidade e a governabilidade da sua presidência.

Hoje, na entrevista à Rede Globo, Lula pode (ou não) dar sinais que serão tranquilizadores para a primeira corrente de mercado descrita nesta coluna. São os que, mesmo não sendo admiradores da visão econômica do petista, consideram que há certa convergência de diagnósticos e receituários entre os candidatos e que um caminho razoável, ainda que longe do ideal, acabará sendo trilhado em 2023.

Já em relação à narrativa mais pessimista mencionada posteriormente nesta coluna, é quase impossível conceber algum tipo de discurso de Lula que dissipasse esses temores.

