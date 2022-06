Lula e economia: nem tanto ao mar nem tanto à terra

À medida que a eleição se aproxima e Lula mantém seu favoritismo, cresce a ansiedade por saber qual será a política econômica do líder petista a partir de 2023, caso de fato ele se eleja presidente.

Como já comentado em colunas anteriores, é muito difícil fazer um vaticínio mais preciso sobre como a economia será conduzida num novo governo Lula, principalmente por duas razões.

A primeira é que, ao longo dos seus dois mandatos e dos cinco anos e meio de governo da sucessora por ele apontada, Dilma Rousseff – que manteve Guido Mantega na Fazenda a pedido de Lula –, o PT praticou políticas que foram do “neoliberalismo” ao “populismo”, com todas as gradações entre os dois.

Assim, o histórico por si só não é um bom guia para o que Lula fará agora, porque ele fez de quase tudo (ou tudo, se Dilma Rousseff for incluída como parte indireta do currículo do ex-presidente).

A segunda razão é que o próprio Lula andou dizendo que primeiro se ganha a eleição, depois se trata da política econômica. Soma-se a isso o fato de que alguns dos próprios apoiadores de Lula costumam afirmar que o discurso econômico de campanha do líder político não é para ser levado muito a sério.

Dessa forma, o programa que foi divulgado recentemente pode até conter algumas pistas, mas certamente não é a chave principal para decifrar as intenções econômicas do candidato do PT.

Feitas todas essas ressalvas, a coluna se atreve a uma previsão: não haverá retorno nem ao “paloccismo” nem à nova matriz econômica.

Começando pela política ortodoxa e liberal (com pequenas exceções) do período 2003-2005, é importante notar que foi um jogada de risco político para Lula, e que poderia ter dado errado.

Para um político carismático e de grande apelo popular como Lula (o mesmo pode ser dito de Bolsonaro, sem que a comparação se estenda a outras áreas, como compromisso com a democracia), é importante manter um núcleo do eleitorado mais fervorosamente identificado com sua persona e discurso político.

As pesquisas mostram que o grande trunfo de Lula na eleição deste ano é o eleitor do piso da pirâmide de renda, onde ele vence Bolsonaro com grande margem. Como é um grupo muito numeroso, essa vantagem faz grande diferença.

Mas esse é um eleitor que provavelmente não se importará muito com o tipo de política econômica de Lula, de quem espera apenas que traga de volta o tempo de vacas gordas do seu governo. É um eleitor também que pode desertar Lula se a situação de penúria econômica perdurar por muito tempo ao longo do mandato do petista, caso vença em outubro.

Mas há um segundo tipo de eleitor, menos numeroso, mas não desprezível em termos eleitorais, que é aquele realmente vinculado ao lulopetismo como ideologia política. É um grupo onde estão inseridas categorias sociais de prestígio e importância, como intelectuais, acadêmicos, artistas, militantes de um sem número de causas, jovens universitários com garra e vontade de mudar o país etc.

Esse núcleo do eleitorado está com Lula no tempo bom e no tempo ruim, mas isso deriva em última instância da percepção de que o petista representa uma via política de esquerda que se contrapõe não só à direita conservadora (ou reacionária, como Bolsonaro), mas também ao neoliberalismo.

A fé e o afeto que devotam a Lula significam que o líder pode cometer bastante desaforo antes de perder esse eleitorado, mas mesmo essa tolerância tem limites.

De 2003 a 2005, Lula foi criticado de forma muito veemente e dura por largos segmentos da esquerda em função da agenda ortodoxa e liberal do paloccismo.

Duas circunstâncias mudaram essa situação. A primeira, óbvia, é que o paloccismo começou a morrer gradativamente a partir do momento em que Guido Mantega assumiu o ministério da Fazenda no início de 2006. O objeto da reclamação foi saindo de cena.

A segunda é que o grande boom de commodities da primeira década deste século colaborou para produzir o momento extremamente positivo do segundo mandato de Lula.

Em outras palavras, a impopular faxina da casa econômica pela política ortocoxa foi regiamente compensada em prazo excepcionalmente curto. Não houve o típico desgaste político e de popularidade dos ajustes que se prolongam por anos e anos sem trazer os benefícios prometidos.

Quando Lula adotou o paloccismo em 2003, ele estava estreando como presidente, sem nada do antipetismo que surgiu em função dos escândalos do mensalão e do petrolão. Era muito mais natural que o eleitorado, e mesmo a esquerda, desse um prazo maior de “benefício da dúvida” para um político carismático que apenas iniciava sua carreira presidencial.

Por outro lado, a crise dos mercados em 2002 e 2003 foi muito mais aguda do que qualquer coisa que se tenha assistido até agora este ano (e que provavelmente se assistirá), o que também tornava compreensível que Lula de início adotasse uma política ortodoxa para fazer a poeira baixar.

Adotar uma política econômica em 2023 como a de 2003 é um grande risco político para Lula. Para começar, depois do politicamente desastroso estelionato eleitoral com a nomeação de Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda por Dilma em 2015, o eleitorado parece muito mais suscetível a repelir violentamente esse tipo de engodo.

Em segundo lugar, nada garante que, como a partir de 2005, um grande boom de commodities venha premiar um ajuste ortodoxo no início de um eventual terceiro mandato de Lula.

Na verdade, há de certa forma um boom de commodities no momento, mas tanto a situação macroeconômica internacional como a nacional são muito diferentes da que prevalecia no primeiro mandato de Lula. Não é nada certo que mágica econômico-social do boom da primeira década do século se repetirá agora.

Na verdade, há o risco de que Lula enfrente um período inicial do seu mandato difícil, com baixo crescimento, mercado de trabalho ainda longe do satisfatório, juros e inflação altos.

Nesse contexto, pode haver desgaste da popularidade junto aos pobres e uma oposição estridente e destrutiva do bolsonarismo (mesmo que fora do Congresso). É uma situação em que base ideológica e fidelizada pode ser fundamental para a travessia até tempos mais tranquilos, e Lula pode calcular que seria imprudente aliená-la com uma reedição retumbante do paloccismo em início de mandato.

A explicação sobre por que Lula não deve ir ao outro extremo, da nova matriz econômica, é muito mais simples e curta.

A nova matriz foi um experimento miseravelmente fracassado, e Lula não é nada burro.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/6/2022, terça-feira.