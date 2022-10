Lula e o mercado bolsonarista

O mercado ligou de vez o modo bolsonarista e vem, na parte de sua dinâmica derivada do cenário doméstico, oscilando em sincronia com as chances de vitória do atual presidente.

Assim, com batelada de pesquisas recentes que levou a consultoria Eurasia ampliar de 35 para 40% as chances de vitória de Bolsonaro, a bolsa andou subindo. E hoje [segunda-feira, 24/10] cai em parte pelo episódio da reação a bala e granada à sua prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, aliado do presidente.

O temor, claro, é que o episódio prejudique Bolsonaro junto ao eleitor indeciso que preza a lei e a ordem, o que só a próxima rodada de pesquisas dirá se aconteceu ou não.

Quem preza a democracia tende a censurar o “mercado” – que na verdade não é uma entidade volitiva suscetível à crítica, mas sim um sistema de interações entre agentes pulverizados que não controlam a dinâmica resultante – por “torcer” por Bolsonaro.

Na realidade, os agentes de mercado reagem a avaliações bem práticas – mas não necessariamente corretas – sobre os ativos que negociam.

Há, por exemplo, a visão de que, com Lula no governo, o cenário será pior para a lucratividade de empresas importantes para o mercado acionário brasileiro como as estatais Petrobrás e Banco do Brasil.

Segundo um analista sênior de uma gestora no Rio, o fato de que Lula diz que cotará os combustíveis em reais, fará a Petrobrás retomar os investimentos em refinarias – cuja última rodada foi bastante problemática, para dizer o mínimo – e recolocará os bancos públicos como atores importantes no financiamento ao setor privado é visto como negativo para as ações dessas empresas.

Há um debate jurídico sobre até que ponto a Lei das Estatais, de 2016, pode coibir, por exemplo, uma política de preços de combustíveis lesiva à Petrobrás, mas, pelo sim, pelo não, o investidor coloca as barbas de molho. E não se descarta, inclusive, que o novo governo a partir de 2023 tente mudar a Lei das Estatais.

É verdade que o próprio Bolsonaro já enveredou nessas searas, pressionando a Petrobrás, trocando seus presidentes e tentando interferir na política de preços de combustíveis.

Só que Lula parece ter planos para a estatal menos intempestivos e mais consistentes, o que, no caso, aumenta as chances de que as apreensões do mercado quanto à lucratividade futura da estatal se revelem mais justificadas. Aliás, Lula vem criticando Bolsonaro nesse tema exatamente por falar muito e fazer pouco.

As melhoras e pioras do mercado acompanhando, respectivamente, o aumento e a redução das chances de Bolsonaro no segundo turno não deveriam, entretanto, ser tomadas como sinal de ojeriza completa à candidatura Lula.

Como também aponta o analista mencionado acima, um eventual anúncio de Henrique Meirelles como ministro da Fazenda em caso de vitória do petista “viraria o jogo” das percepções do mercado sobre a eleição.

A menção a esse comentário pela coluna não é casual: correntes do mercado continuam a considerar que Meirelles (ou algum nome de mesmo perfil, mas o ex-presidente do BC e ex-ministro da Fazenda é que está no foco) como chefe da economia num eventual governo Lula é uma realidade possível.

Esta coluna já manifestou ceticismo sobre essa hipótese. A razão é que essa nomeação seria uma afronta à coalizão de economistas heterodoxos que sempre foram fiéis a Lula e também a legiões de petistas que consideram que Temer, último chefe de Meirelles no governo federal, liderou um golpe contra Dilma.

Surgiu, entretanto, a especulação sobre uma hipótese para dourar a pílula indigesta (para segmentos dos apoiadores de Lula) de Meirelles na Fazenda. Ele poderia trazer Guilherme Mello, o economista heterodoxo com maior participação em termos de formulação na campanha de Lula, para alguma secretaria importante no Ministério.

Seria uma inovação no modus operandi de Meirelles, que costuma formar equipes quase exclusivamente com economistas ortodoxos de alto prestígio junto a seus pares de inclinação semelhante. Mas se Lula deseja caminhar para o centro sem deixar órfã a sua base, alguma fórmula de compromisso terá que ser feita. Vai parecer esquisito de início, mas a aposta possível é que aos poucos o pessoal se acostuma.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 24/10, segunda-feira.