Lula, Meirelles e o mercado

O apoio formal de Henrique Meirelles à candidatura de Lula, anunciado hoje, tende a ser bem recebido pelo mercado, como reportado por Cícero Cotrim, do Broadcast.

Meirelles, junto com Antonio Palocci, é um dos grandes símbolos da faceta – uma de muitas – ortodoxa e liberal da política econômica de Lula.

Essa fase do governo petista durou os três anos iniciais do primeiro mandato de Lula, enquanto Palocci estava no Ministério da Fazenda. Alguns aspectos, mais na esfera monetária que na fiscal, se mantiveram até o final do segundo mandato, pela permanência de Meirelles na presidência do Banco Central (BC).

Mas é bem sabido que Lula se desviou, e muito, do figurino liberal-ortodoxo em termos de política econômica durante o seu governo, influenciando inclusive Dilma na direção da heterodoxia (não que a ex-presidente precisasse de muitos incentivos para tanto).

Mesmo durante a gestão de Palocci na Fazenda, alguns tênues sinais antiortodoxos ocorreram, como o início da tentativa de reerguer a indústria naval com o apoio do governo.

Guido Mantega assumiu a Fazenda no início de 2006, e a mudança do marco do petróleo ligada à descoberta do pré-sal e o prolongamento das medidas anticíclicas pós crise financeira global foram momentos importantes da “virada de chave” heterodoxa.

Lula aconselhou Dilma a manter Mantega como ministro da Fazenda, e a ex-presidente acedeu. Em meados do primeiro mandato de Dilma, quando ficou claro que havia sérios problemas econômicos em gestação, consta que Lula teria recomendado à presidente trocar Mantega por Meirelles, mas dessa vez Dilma não cedeu.

O cavalo de pau ortodoxo de Dilma com a escolha de Joaquim Levy como ministro da Fazenda após ser reeleita em 2014 foi um desastre político.

Com a pior crise econômica em várias décadas em fase aguda durante 2015 e 2016, e a governabilidade seriamente comprometida, tanto Levy quanto seu sucessor até o impeachment, Nelson Barbosa, conseguiram no máximo alguma contenção de danos.

Com Temer, houve nova virada de chave da política econômica, dessa vez de volta à ortodoxia liberal. No discurso, Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro, reforçou essa abordagem. Na prática, o caos político interminável do governo Bolsonaro, as trapalhadas frequentes de Guedes e a irresponsabilidade eleitoreira deste ano levaram à forte deterioração da qualidade da política econômica.

Se Lula voltar ao poder, a escolha de política econômica deve ser um processo bastante complexo. Por um lado, a narrativa petista dos últimos anos é de uma usurpação do poder pela direita por meio do impeachment de 2016, visto como ilegítimo, e a partir do qual políticas públicas e econômicas “antipovo” foram adotadas.

Meirelles foi ministro da Fazenda de Temer, o grande vilão do impeachment na visão de boa parte da esquerda.

No front político, portanto, não cairá nada bem para a base mais fiel e ideológica do lulopetismo dar a Meirelles protagonismo na política econômica de Lula a partir de 2023 – ou, mesmo sem a participação direta do ex-presidente do BC, trilhar o caminho ortodoxo e liberal com algum outro “neoliberal” de carteirinha comandando as ações.

Fora a questão política, há o debate econômico em si. Há um extenso e articulado grupo de economistas, com variados graus de heterodoxia, que são organicamente ligados ao PT e que vêm se mobilizando há muito tempo para tentar fazer com que haja uma nova inflexão de política econômica em caso de vitória de Lula.

Alguns desses nomes tem funções oficiais na campanha de Lula, como Guilherme Melo, da Unicamp. Outros, como Nelson Barbosa, da FGV/EESP e FGV/IBRE, são muito influentes.

É ilusório imaginar que será indolor e tranquilo tratorar toda essa corrente bastante viva de pensamento econômico, e intimamente ligada ao PT e a Lula, para impor comandantes e diretrizes ortodoxos e liberais a um próximo (possível) governo petista.

Com o que se pode apreender hoje, um cenário mais provável é de um governo com diferentes visões de política econômica brigando entre si, e com a resultante confusa e “nem tanto ao mar nem tanto à terra” – o que muitas vezes significa nem muito certa nem muito errada, ou medíocre, em uma palavra.

