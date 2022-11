Mais serviços, mais PIB

O volume de serviços prestados em setembro, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada hoje pelo IBGE, subiu 0,9% em relação a agosto (com dessazonalização, assim como todas as comparações nesta base mencionadas na coluna), acima da mediana (0,4%) e do teto das estimativas (0,8%) do Projeções Broadcast.

Esse bom resultado vem na esteira de surpresas positivas também na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de setembro, divulgada na quarta-feira, 9/11.

As vendas do comércio varejista tiveram alta de 1,1% em setembro ante agosto, e as do varejo ampliado (que inclui material de construção e veículos) subiram 1,5% no mesmo período. As medianas do Projeções Broadcast para esses dois indicadores eram de, respectivamente, 0,2% e 0,7%.

São números que atestam vigor econômico no final do terceiro trimestre, o que está ligado, sem dúvida, às muitas medidas de estímulo eleitoreiro tomadas pelo presidente em exercício, Jair Bolsonaro, na tentativa frustrada de se reeleger.

O setor de serviços, em particular, registra uma recuperação exuberante em relação ao estrago da pandemia. Em setembro, atingiu o nível mais alto da série histórica, ultrapassando o recorde anterior de 2014, além de ficar 11,8% acima do patamar de fevereiro de 2020, no imediato pré-pandemia.

Carlos Kawall, sócio fundador da Oriz Partners, chama a atenção para o sétimo mês consecutivo de recuperação dos serviços prestados às famílias. Em setembro, o segmento cresceu 1%, e acumula alta de 30,3% no ano. Como ainda se situam abaixo do nível pré-pandemia, os serviços prestados às famílias são um segmento com espaço para subir forte, num ritmo bem superior ao da economia e dos serviços como um todo.

Kawall acrescenta que os serviços de tecnologia da informação, com alta de 17,2% de janeiro a setembro deste ano – e que cresceram 2,3% em setembro, ante agosto –, mostram um ritmo igualmente muito forte. Isso, por sua vez, “joga um viés para cima no PIB do terceiro trimestre e aponta um PIB mais próximo de 3% este ano”.

Livio Ribeiro, sócio da consultoria BRCG e pesquisador associado do Ibre-FGV, menciona que os resultados vigorosos da PMS de setembro foram bem difusos, num sinal de vitalidade desse setor.

Fazendo a ressalva de que o PIB do terceiro trimestre é justamente aquele em que há revisões mais pesadas – e que, portanto, qualquer projeção sobre esse período deve ser feita com cautela –, Ribeiro aponta que os bons números recentes da PMC e da PMS de setembro devem fazê-lo elevar sua projeção de crescimento no terceiro trimestre.

“Inequivocamente, nós tivemos um final de terceiro trimestre com sinal mais positivo, o que está ligado ao aumento de transferências e também à redução ‘na marra’ da inflação, por causa das desonerações tributárias”, avalia o analista.

Se essa tendência positiva “vazar” para os indicadores do quarto trimestre, isso eleva o chamado carregamento estatístico do PIB para 2023. Por outro lado, ressalva, a base de comparação de 2022 também sobe, deixando “o sarrafo para o crescimento em 2023 mais elevado”.

O economista avalia que, com um previsto ajuste para cima na sua projeção de crescimento no terceiro trimestre, a previsão do ano também deve subir, saindo de 2,6% para possivelmente algo em torno de 2,8%.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 11/11/2022, sexta-feira.