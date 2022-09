Melhora econômica e eleição

A economia está reagindo e o mercado de trabalho tem apresentado sucessivas surpresas positivas. Também estão entrando em fase de pleno impacto medidas como o Auxílio Brasil de R$ 600 e a queda dos preços dos combustíveis e da inflação pelo efeito das isenções tributárias.

Apesar dessas boas notícias, Jair Bolsonaro ainda não deu sinais de subida para além do patamar aproximado de 35% a 40% dos votos válidos no primeiro turno apontado pela maioria das pesquisas. Lula, por sua vez, aparece consistentemente na faixa de cerca de 45-50% dos votos válidos nos diferentes institutos.

Por outro lado, a novidade mais recente é algum sinal de vida das candidaturas de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Somados, levando em conta os diferentes institutos de pesquisa, os dois candidatos juntos têm de 10% a 15% das intenções de voto.

Lula já não aparece como vencedor em primeiro turno em praticamente nenhuma das últimas rodadas de diferentes institutos de pesquisa. Se os candidatos de “terceira via” crescerem um pouco mais, a possibilidade de vitória em primeiro turno do petista ficará ainda mais reduzida.

É naturalmente muito difícil prever qual será a dinâmica do eleitorado nos 30 dias que faltam até a eleição. Com certeza, essa reta final é a fase por excelência em que a campanha se acirra, os ataques de lado a lado se intensificam, e na qual por vezes ondas rápidas e avassaladoras mudam radicalmente o quadro de intenções de votos.

Não é de se descartar a possibilidade de que a intensidade da campanha acirre ainda mais a polarização entre Lula e Bolsonaro e leve eleitores dos outros candidatos a, na última hora, optarem pelo voto útil nos dois líderes da corrida. Nesse caso, poderia ressurgir a chance de uma vitória em primeiro turno, muito provavelmente de Lula.

Por outro lado, os dois candidatos que lideram em intenções de votos são obviamente o alvo principal de ataques não só mutuamente entre si, mas também por parte do segundo pelotão. O bombardeio constante sofrido por Lula e Bolsonaro – tendência que ficou clara no debate da Bandeirantes – pode produzir desgaste e ampliar o espaço da terceira via.

Dessa forma, a resultante dessas duas forças em sentido contrário – voto útil e ataques aos favoritos – deve ser decisiva no último mês antes de 2 de outubro, definindo se a eleição vai ou não para o segundo turno.

Se houver segundo turno, o que parece o mais provável pela fotografia de hoje, Bolsonaro vai ganhar um mês a mais para ver se a melhora da economia e o caminhão de bondades eleitoreiras que deslanchou terão algum efeito em romper o teto eleitoral que atualmente tolhe as suas chances.

A suposição, claro, é que Lula e Bolsonaro irão para o segundo turno, o que hoje parece quase garantido caso haja a segunda rodada de votos.

Num eventual segundo turno, entretanto, é provável que se construa contra Bolsonaro um dos mais amplos arcos de aliança política desde a redemocratização, talvez quase similar àquele que se reuniu em torno de Tancredo Neves para enterrar o regime militar.

No segundo turno, portanto, as duas dinâmicas em sentido contrário que possivelmente decidirão a eleição serão a força eleitoral da grande aliança política liderada por Lula e seu carisma, de um lado, e a recuperação da economia e o aprofundamento dos efeitos das benesses eleitorais de Bolsonaro.

O fator economia, portanto, deve ser relevante nos dois turnos, e é possível que se torne mais forte no segundo (se este acontecer) do que no primeiro. Por outro lado, no segundo turno Lula provavelmente sairá da condição de alvo atacado para aliado defendido por quase todas as forças políticas do País, com a exceção óbvia do bolsonarismo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 2/9/2022, sexta-feira.