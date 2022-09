Melhora enganadora na inflação?

A política monetária está no foco hoje (21/9, quarta-feira), com as aguardadas decisões (e explicações) do FOMC e do Copom, os comitês de política monetária respectivamente dos Estados Unidos e do Brasil.

Segundo um experiente analista dos BCs norte-americano e brasileiro, ambas as autoridades monetárias enfrentarão pela frente um dilema complicado: a inflação cheia deve começar a cair em breve, cedendo no acumulado em 12 meses para níveis possivelmente próximos das metas.

“Espera-se a reversão de vários choques potentes”, nota o economista.

Ele se refere a fenômenos como a elevação de preços de manufaturados, pelo desvio de consumo de bens para serviços durante a pandemia; os nós logísticos globais associados às quarentenas, que levaram a problemas de oferta em inúmeros produtos; o gasto da poupança extraordinária montada durante a pandemia; a alta do petróleo, da energia e das commodities minerais e agrícolas em consequência da guerra da Ucrânia; e elevações de preços de alimentos e insumos alimentícios vinculadas a evento climáticos.

Os efeitos da reversão de todos ou de um considerável conjunto desses choques na inflação corrente deve bastante forte.

Em relação ao Brasil, o analista diz que “um monte de gente já está enxergando que a inflação possa rodar em 12 meses próxima a 3% em meados de 2023, mas deve terminar ano mais para 5%”.

No caso, efeitos base (de comparação entre períodos) devem contribuir para a redução do IPCA no meio do ano.

O dilema dos BCs é justamente que esse comportamento temporário bem melhor dos índices cheios de inflação – que são justamente os mais acompanhados e sentidos na pele pelo distinto público – pode levar a pressões para que as políticas monetárias comecem a ser relaxadas prematuramente.

Na visão do especialista, os BCs deveriam nessa fase olhar a inflação mais a longo prazo e ficarem muito atentos à inflação dos serviços, ao grau de aquecimento do mercado de trabalho e à trajetória comparativa entre a elevação real dos salários e da produtividade (se a primeira for mais veloz que a segunda, pode resultar em pressão inflacionária).

“Ano que vem não vai dar para pilotar o regime de metas de inflação olhando para a inflação cheia, que será um mau guia para a política monetária nesse contexto específico”, ele explica.

Ele acrescenta que, no presente, serviços e diferentes núcleos em 12 meses rodam no Brasil em patamares que vão de pouco mais de 9% a quase 12%; e, nos Estados Unidos, em níveis na casa de 6% a quase 8%.

Adicionalmente, em ambos os países os mercados de trabalho estão aquecidos do ponto de vista da política monetária, isto é, estão em ponto – ou se aproximando dele – em que a temida corrida inflacionária entre preços e salários pode se estabelecer.

Sob essa ótica, ainda tem que haver no Brasil e nos Estados Unidos um processo não indolor de desaquecimento do mercado de trabalho, do consumo de serviços e, colocando de forma mais genérica, da demanda agregada.

A diferença é que o BC do Brasil saiu na frente e já pôs as taxas de juros em níveis reais bem elevados e terreno contracionista, enquanto nos Estados Unidos o Fed ainda está bastante longe disso.

“Acho que o nosso BC é mais experimentado nisso, acabamos de passar por processo inflacionário forte no final do governo Dilma, que demorou para ceder; já o BC dos EUA, por mais conceituado e top em termos técnicos e acadêmicos que seja, tem uma diretoria que só lidou com uma inflação desse nível nos bancos escolares”, conclui o analista.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 21/9/2022, quarta-feira.