Nervosismo no mercado é justificado

As especulações sobre quem estará à frente da economia, como ministro da Fazenda, durante o terceiro mandato presidencial de Lula deixam os mercados tensos. O nome de Fernando Haddad é visto com muitas reservas, mas o candidato derrotado a governador de São Paulo, na verdade, tem pontes com economistas liberais e é um político pragmático.

A opção por um governador (ou ex) petista do Nordeste, como Rui Costa ou Wellington Dias, traz algumas dúvidas relevantes. Esses políticos demonstraram competência e bom senso na condução econômica de seus Estados (Piauí, no caso de Dias, e Bahia, no caso de Costa, que é o atual governador).

O problema, porém, é que há uma diferença qualitativa entre os cargos de ministro da Fazenda e de secretário estadual de Fazenda.

No segundo caso, alguma prudência fiscal e bons dotes de gestor geralmente garantem desempenho satisfatório. Já o ministro da Fazenda tem que ser o árbitro entre diferentes concepções de política macroeconômica.

No Brasil, estamos longe de ter consensos mínimos, entre quadros técnicos influentes que gravitam no entorno de Lula, sobre definições importantes em relação à política monetária, cambial, fiscal, industrial etc.

Se um ex-governador petista do Nordeste assumir o cargo de ministro da Fazenda de Lula, caberá a ele, em harmonia com o presidente, definir as diretrizes dessas diversas facetas da política econômica federal, e escolher uma equipe que reflita essas escolhas.

Embora em ocasiões já tenham se pronunciado sobre algumas dessas questões, não está muito claro qual é a visão macroeconômica específica dos governadores nordestinos mencionados. Dias recentemente mencionou que vê um papel importante do bancos públicos em financiar um novo ciclo de investimento, o que certamente não é bem visto pelo mercado, dado o histórico de problemas nessa seara deixado pelos governos do PT.

A ideia de Lula parece ser a de que um político tarimbado no Ministério da Fazenda terá mais facilidade para negociar as medidas que precisam de aprovação no Congresso, o que é sem dúvida nenhuma verdade. Mas sem uma visão clara de qual será a orientação macroeconômica do próximo ministro, isso não anima tanto: a capacidade de negociação pode ser utilizada tanto para passar medidas certas ou erradas, de acordo com o ponto de vista de cada analista.

Ao fim e ao cabo, certa demora na escolha de quem vai chefiar a economia de Lula pode refletir dúvidas reais do presidente eleito e disputas e conflitos entre seus apoiadores mais próximos capazes e desejosos de influenciar essa decisão. Num grupo de apoio que vai de Guilherme Melo, heterodoxo da Universidade de Campinas, até Henrique Meirelles, ex-banqueiro ortodoxo, o que não falta são razões para cada um tentar puxar a sardinha para a sua própria brasa.

Com isso, vai se dissipando a aposta de que Lula III possa ser como os três primeiros anos de Lula I, com Antonio Palocci na Fazenda à frente de uma equipe na qual quem dava as cartas eram economistas liberais de prestígio como Joaquim Levy e Marcos Lisboa. As condições que propiciaram esse alinhamento entre ortodoxia e petismo em 2003 foram muito especiais e específicas, e o fato de que não se trata de um arranjo estável é demonstrado pela sua pequena duração, até 2006.

É bastante possível que o incômodo do mercado com o processo de definição da equipe e da política econômica de Lula perdure, e que desapontamentos – com suas consequência habituais nos preços dos ativos – aconteçam nos meses à frente.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada em 8/11/2022, terça-feira, antes do anúncio da equipe de transição em economia formada por Guilherme Mello, Nelson Barbosa, André Lara Resende e Persio Arida.