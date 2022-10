Nevoeiro nas propostas econômicas

O debate entre os candidatos a presidente na TV Globo, ontem à noite, poderia ser uma alegoria do caótico momento político atual no Brasil. A polarização raivosa entre Lula e Bolsonaro – e constatá-la não significa nivelar ética e politicamente os dois polos – parece se dar num plano em que programas e políticas públicas são meros detalhes.

Na economia, área que é o principal assunto desta coluna, ambos os candidatos protagonistas não defendem praticamente nenhuma ideia, nenhuma visão de mundo, nenhuma abordagem específica para enfrentar os enormes problemas que o Brasil tem pela frente.

O que Bolsonaro e Lula fazem é apenas defender o resultado dos seus governos, da forma mais parcial possível. Lula citando os belos números dos anos dourados dos seus mandatos e arranjando desculpas esfarrapadas – “as pautas bombas de Eduardo Cunha” – para o desastre econômico que se seguiu ao fim do período do PT no governo.

Bolsonaro ressaltando a leva de indicadores econômicos mais recentes, que vêm apresentando surpresas positivas, e justificando toda a gravíssima crise socioeconômica do seu mandato como consequência da pandemia.

Eleitores de um e de outro podem ser mais simpáticos às narrativas do seu escolhido, mas o fato é que tanto Lula quanto Bolsonaro limitam-se a dizer que, caso governem a partir de 2023, a economia vai melhorar pela simples repetição de um padrão do passado em que estavam no poder.

No caso de Lula, os anos dourados da primeira década deste século. No caso de Bolsonaro, a continuidade da atual retomada cíclica que, magicamente, vai se transformar num período de crescimento sustentável.

A presença de uma figura ridícula, insignificante e desordeira como o “Padre Kelmon” no debate é uma dessas muitas bizarrices da democracia brasileira que pode servir de desculpa aos principais candidatos para o desvio da discussão para momentos da mais pura idiotia.

Ainda assim, mesmo que o debate fosse menos tumultuado, não se percebe nos dois principais candidatos a mais leve disposição de discutir a sério as grandes questões socioeconômicas brasileiras.

Assim, ao se dirigirem às seções eleitorais nesse próximo domingo, os cidadãos que vão votar nos dois líderes nas pesquisas darão um cheque em branco em termos de política econômica.

No caso de Bolsonaro, tudo o que se tem é a hipótese da continuidade de Paulo Guedes no Ministério da Economia, com sua propalada ideologia liberal.

Mas as dúvidas são imensas. Guedes vai continuar mesmo, após um ano de populismo econômico-eleitoral intenso? E se continuar, será como um defensor da ortodoxia liberal ou, a exemplo do ocorrido mais recentemente, como alguém disposto a “passar pano” para qualquer medida insensata economicamente, mas proveitosa em termos políticos mais imediatos?

No cenário pouco provável de Bolsonaro virar a eleição com a enxurrada populista capitaneada pelo Centrão, o liberalismo de Guedes terá alguma utilidade para o presidente, que provavelmente estará ávido para distribuir benesses aos seus grupos preferidos após um primeiro mandato de vacas magras na economia?

Quando se passa para Lula, as dúvidas não são menores. Diante da repulsa causada pelo bolsonarismo a grande parte da sociedade brasileira, Lula reúne hoje um arco de apoio extremamente amplo e heterogêneo, que vai de Henrique Meirelles ao MST.

No balaio de economistas próximos ou com acesso a Lula há rigorosamente de tudo: de heterodoxos “raiz” da Universidade de Campinas ao já citado Meirelles, que não é economista, mas alguém que sempre montou equipes reunindo a fina flor da ortodoxia.

É verdade que o heterodoxo Guilherme Mello vem falando em nome de Lula e já apresentou propostas, como revogar o teto e substituí-lo por outro mecanismo de controle fiscal. Mas como isso se coaduna com rumores supostamente oriundos da campanha de Lula de que Meirelles será o ministro da Fazenda (desmentidos ainda hoje por este último, que disse que “não conversamos ainda”)?

É verdade também que Lula pôs Alckmin de vice para sinalizar que caminhou para o centro. Mas o ex-governador de São Paulo até agora, em deslumbre incessante, só fez enaltecer o histórico de esquerda operária de Lula. E o próprio Lula, quando se pronuncia sobre Petrobrás, política fiscal e outros temas, sempre faz questão de soar antiliberal e contra a política econômica de 2016 até o presente (com exceção, é justo mencionar, do BC autônomo, que apoiou).

A triste constatação é que mais um ciclo eleitoral vai caminhando para o fim, em um país que parou há 40 anos de convergir para o padrão de vida do mundo avançado e que perdeu renda per capita na segunda década deste século, sem que causas e diagnósticos dessa dramática realidade tenham sido sequer arranhados.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 30/9/2022, sexta-feira.