O BC e a esfinge fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que o BC não gosta muito de falar de fiscal, porque gera muito ruído.

Ele também afirmou, quando mencionou o desafio do novo governo em compatibilizar dinâmica sustentável da dívida pública e medidas de caráter social, que “o fiscal sempre está em perigo no Brasil”.

Segundo reportagem de Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos, da Agência Estado, sobre a apresentação de Campos Neto hoje em painel do Macro Day do BTG Pactual, o presidente do BC observou ainda que “quando resgato material do passado, parece que há um flashback sempre, sempre alguém dizendo que as medidas do governo são populistas”.

Houve quem interpretasse essa frase como demonstração de que o presidente do BC estaria menos preocupado com o risco fiscal do que a corrente mais pessimista em relação a esse fator.

Inclusive, Campos Neto realçou também como os resultados fiscais têm surpreendido positivamente, o que vai na contramão do alarme dos mais pessimistas.

Por outro lado, na visão de um experiente gestor baseado no Rio de Janeiro, “no fiscal, RCN [como o presidente do BC é por vezes chamado] só falou bem do passado”.

Em relação ao futuro, a posição do BC e do mercado é de preocupação sobre o quanto do pacote de medidas eleitoreiras de Bolsonaro este ano vai se transformar em piora fiscal a partir de 2023.

“Vai haver um debate sobre como esse medidas serão financiadas. O BC irá olhar e vamos incluir isso nos nossos modelos”, declarou Campos Neto.

Na visão de boa parte do mercado, baseada na comunicação do Copom desde o comunicado da reunião do início de agosto, as chances de novo aumento da Selic em setembro se reduziram muito, e são residuais.

Mesmo levando em conta o artificialismo da deflação de agosto, puxada pela redução do ICMS da energia elétrica e da gasolina, há a contribuição de redução de preço de commodities na esteira dos temores de desaceleração da economia global. É até possível que haja mais um IPCA negativo em agosto. E a máxima pressão nos preços industriais também já ficou para trás.

Em termos objetivos, parece bem pouco provável que, até a reunião do Copom de 20 e 21 de setembro, surjam notícias suficientemente ruins para que o BC se veja levado a mais um aumento da Selic. Assim, o nível atual de 13,75% tem toda a cara de ser o pico do ciclo de alta, e a questão que naturalmente se abre é a de quando a taxa básica começará a cair.

Campos Neto não minimizou os riscos para a inflação de 2023, inclusive as expectativas em alta. Mas a grande incerteza que paira sobre a política monetária adiante e sobre quando a Selic poderá descer da atual altitude está inextricavelmente ligada à política fiscal do próximo governo.

O rescaldo do populismo eleitoral e os riscos fiscais para 2023 – incluindo perpetuação de cortes de impostos e aumentos de gastos, pressões por novas despesas e desonerações, possíveis perdas na Justiça da União em demandas dos Estados, normalização do preço de petróleo com impacto nas rendas públicas do setor e o efeito do aumento do juro real no serviço da dívida pública – pode ir a não tão poucas centenas de bilhões de reais, segundo alguns cálculos.

Tanto que já se conversa, relativamente a 2023, sobre um “waiver” (dispensa de cumprimento) das regras fiscais ou um “espaço fiscal adicional” – como defendido pelo ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa e também no documento “Contribuições para um governo democrático e progressista”, assinado por Bernard Appy, Carlos Ari Sundfeld, Francisco Gaetani, Marcelo Medeiros, Persio Arida e Sérgio Fausto.

O problema é que há muita nebulosidade – para usar um termo leve – sobre o que efetivamente os dois candidatos competitivos, Lula e Bolsonaro, farão nessa seara em caso de vitória na eleição.

Usarão de fato o recurso do “waiver” ou espaço adicional? Qual seria o tamanho dessa conta? O que dariam em troca em termos de compromisso de ajuste fiscal para tentar tranquilizar os investidores? Especialmente em relação a Lula, qual – se alguma – seria a regra para substituir o teto?

Como diz o gestor mencionado acima, “o mercado quer saber qual será o tamanho do furo e o arcabouço [ para valer a partir de 2024]”.

Nem é preciso ser cínico para perceber que a temporada eleitoral é aquele em que são menores as chances de que essas dúvidas sejam deslindadas. Dessa forma, é bem possível que o BC aguarde que a eleição passe e um novo governo comece de fato a tomar forma antes de tentar equacionar o risco fiscal que impactará os próximos passos da política monetária.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 18/8/2022, quinta-feira.