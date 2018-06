O “bom problema” do Copom Minha coluna da sexta-feira, 9/2/17, no Estadão. Depois de reduzir a Selic para 6,75% na última quarta-feira (7/2), entrando ainda mais fundo no território do recorde histórico de baixa, BC sinalizou que quer parar. Mas IPCA surpreendemente baixo de janeiro, divulgado na quinta (8/2), não contribuiu para esse objetivo do Copom, fazendo parte do mercado crer que pode haver novo corte da Selic.