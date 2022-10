O preferido do mercado

A reação fortemente positiva dos ativos brasileiros – bolsa em grade alta, dólar mergulhando – hoje ao resultado do primeiro turno mostra claramente que, se o mercado não entra em pânico diante da possibilidade de Lula ser o próximo presidente da República, não há dúvida que a preferência é por Bolsonaro.

Os ventos externos desta segunda-feira são favoráveis, mas a intensidade da reação positiva no Brasil, na visão de vários analistas, indica que o mercado gostou da tremenda surpresa do desempenho de Bolsonaro, se comparado ao previsto pelas pesquisas.

“É um alívio grande para o mercado que o cenário de Lula eleito em primeiro turno, que poderia ser um cheque em branco, não se concretizou”, aponta um gestor em São Paulo.

Outro profissional do mercado financeiro, atuando no Rio, usou a mesma expressão, “cheque em branco”, para se referir ao temor de vitória do petista no primeiro turno, acrescentando que isso poderia levar a uma política econômica mais à esquerda.

Outro motivo de comemoração para o mercado financeiro, segundo diversas fontes, foi a composição do Congresso, no qual a direita se manteve forte e, inclusive, avançou significativamente no Senado.

“Isso torna mais difícil passar uma agenda de esquerda mais pesada no Congresso, e reduz o risco de uma aventura esquerdista”, comentou um dos profissionais ouvidos pela coluna.

Já a margem bem mais apertada do que o previsto da vitória de Lula no primeiro turno redespertou no mercado a esperança de uma vitória bolsonarista, embora o petista continue como favorito.

“As pesquisas indicavam que Bolsonaro estava morto, mas agora se viu que ele ainda está vivo”, aponta um economista e gestor de recursos.

O freio do Congresso a um eventual presidente Lula e a possibilidade de que Bolsonaro ainda possa ganhar parecem ser as principais alavancas do otimismo de hoje do mercado. Mas um terceiro fator também mencionado é a possibilidade de que Lula, para tentar garantir a sua vitória, mova-se de forma mais concreta para o centro.

“A pergunta que se faz agora é se é hoje ou amanhã que o Lula vai nomear o [Henrique] Meirelles como ministro da Fazenda”, diz, em tom mais de gracejo do que de previsão, a primeira fonte mencionada nesta coluna.

De qualquer forma, a análise é de que, para tentar garantir uma vitória mais tranquila, Lula deve tentar atrair os quase 5 milhões de votos da centrista Simone Tebet, a terceira colocada no primeiro turno. Para esse tipo de eleitor, sinais de centrismo não só político, mas também econômico, seriam importantes.

É verdade que Lula, se somasse no segundo turno todos os 3,6 milhões de votos em Ciro Gomes no primeiro turno – partindo do princípio que esse é um eleitor de esquerda – já teria o suficiente para ganhar de forma definitiva. Mas seria uma margem muito pequena e arriscada, o que torna mais sensata uma estratégia de captura de votos em Tebet.

A surpreendente vantagem de Tarcísio Freitas sobre Fernando Haddad no primeiro turno da disputa pelo governo de São Paulo também é outro resultado importante do primeiro turno que agradou o mercado, pela sinalização da força da direita no maior eleitorado estadual do País.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 3/10/2022, segunda-feira.