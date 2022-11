O primeiro grande teste de Lula

Os primeiros passos de preparação para o próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva estão concentrados, como amplamente antecipado, na busca por espaço no orçamento de 2023 para despesas com as quais o presidente eleito se comprometeu.

O plano inicial é aprovar uma “PEC da Transição”, pela qual se pretende retirar esses gastos adicionais da restrição do teto de gastos. No entanto, como recém noticiado pelo Estadão, em reportagem de Daniel Werterman, Adriana Fernandes e Julia Affonso, a equipe de transição agora avalia – de acordo com sugestão do TCU – a possiblidade de abrir um crédito extraordinário para as despesas extrateto, o que, se desse certo, dispensaria a PEC.

Seja como for, na visão do economista Manoel Pires, pesquisador associado do IBRE-FGV (e que ocupou posições em equipes econômicas dos governos Lula e Dilma), o que está garantido de fato até agora é o complemento do Auxílio Brasil – que pode ser rebatizado de Bolsa-Família – de R$ 200, para levá-lo até R$ 600, com custo de R$ 52 bilhões.

“As outras coisas ainda estão em discussão, há muito boato – vai ser um valor maior que o custo do aumento do Auxílio Brasil, mas o quão maior vai depender do acordo político que está sendo negociado”, diz o economista, referindo-se à alternativa da PEC da Transição.

Alguns itens com boas chances de entrar nesse espaço fiscal adicional são o aumento real do salário mínimo em 1,4%, que custaria cerca de R$ 8 bilhões, na estimativa de Pires; e o adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade nas famílias recipiente do Auxílio Brasil. Nesse caso, segundo o economista, seria um valor em torno de R$ 15 bilhões.

Como os R$ 150 seriam pagos por membro (de certa faixa etária) do domicílio, a mudança caminharia, em termos de incentivos, na contramão do ‘benefício por família’ do Auxílio Brasil, que levou à multiplicação artificial de unidades familiares declaradas. Nesse sentido, nota Pires, o novo benefício, ao reintroduzir a lógica de pagamentos por membro da família, aponta numa direção que poderia gerar alguma economia e reduzir aquele custo de R$ 15 bilhões.

Existem várias outras despesas que Lula gostaria de fazer em 2023 e que precisariam entrar no espaço fiscal adicional livre da restrição do teto: algum aumento para o funcionalismo público, recursos para diversos programas e áreas do governo – como merenda escola e Farmácia Popular – asfixiadas pelo aperto fiscal, retomada de investimentos públicos etc.

É esse pacote que será objeto de uma negociação que possui uma dimensão política e outra de política econômica.

No primeiro aspecto, o novo governo terá que se acertar com um número suficiente de partidos e parlamentares no Congresso – incluindo naturalmente o Centrão – para conseguir aprovar a PEC da Transição a toque de caixa até o dia 15 de dezembro, de forma a viabilizar o novo orçamento para 2023.

Há sinais favoráveis em relação às chances de essa costura política dar certo, como a disposição declarada de partidos do Centrão apoiadores de Jair Bolsonaro de não fazer oposição a Lula.

Agora, porém, surgiu a hipótese do crédito extraordinário para evitar a negociação com o Centrão – esta segunda estratégia foi criticada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), aliado de Lula. Mas ainda há dúvidas sobre a adequação técnica da via do crédito extraordinário.

No caso da PEC da Transição, foi o próprio Bolsonaro quem de certa forma “naturalizou” junto ao sistema político as emendas constitucionais aprovadas com tramitação relâmpago para criar “licenças de gastar” além do teto. Este ano, para viabilizar os gastos eleitoreiros do atual presidente. Em 2023, se tudo der certo, para viabilizar pelo menos parte das promessas de campanha do presidente eleito.

Pires considera que a discussão sobre o “novo marco fiscal”, que substituiria o teto tal como ele funciona hoje – e já desfigurado justamente pela facilidade com que Executivo e Legislativo concedem ‘licenças para gastar’ extrateto –, deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem.

É nesse ponto que entra a segunda faceta – a econômica – da discussão sobre o espaço fiscal adicional.

A corrente mais fiscalista vê como grande risco uma licença de gasto extrateto de R$ 200 bilhões em 2023 (o número circulou na imprensa, ligado a fontes da equipe de transição) antes mesmo que se discuta um novo arcabouço fiscal de longo prazo, que dê confiança aos investidores sobre a solvência pública brasileira.

Sobre esse problema, é certo que o cenário internacional em termos de apetite de risco (ou, olhando pelo lado inverso, em termos de aversão a risco) é um fator decisivo para definir o limiar em que uma situação fiscal estrutural frágil como a brasileira leva (ou não) a uma crise de desestabilização macroeconômica mais séria.

Assim, um processo responsável de definição do tamanho da licença para gastar extrateto em 2023 deveria levar em conta uma cuidadosa avaliação dos possíveis cenários internacionais.

Uma segunda questão é qual impulso fiscal será adequado ao Brasil em 2023, levando em conta que o Banco Central ainda estará em plena tarefa de levar uma inflação muito alta de volta para a trajetória das metas. Aqui, a reversão (ou não) do pacote de isenções tributárias de 2022 também entra na conta.

Finalmente, resta uma indagação que simultaneamente intriga e preocupa: se nem a garantia gravada na Constituição do teto de gastos foi capaz de impedir que Executivo e Legislativo juntos criassem meios para gastar (além do teto) de acordo com suas conveniências políticas, que tipo de arcabouço fiscal, a ser formulado em 2023, poderá ancorar as expectativas sobre a confiabilidade fiscal do Brasil?

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 4/11/2022, sexta-feira.