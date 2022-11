O que aponta alta da inflação em outubro?

Embora o IPCA de outubro, de 0,59%, tenha vindo acima da mediana (0,49%) e do teto (0,54%) das estimativas do Projeções Broadcast, analistas ouvidos pela coluna não ficaram alarmados, em função de peculiaridades que jogaram o índice acima das previsões de mercado.

O item saúde e cuidados pessoais, por exemplo, subiu 1,16%. Apenas o componente ‘perfumes’ – que, como nota o economista André Braz, especialista em inflação do IBRE-FGV, tem o surpreendente peso de 1% no total da cesta de consumo do IPCA – subiu 5,71% em outubro.

Fernando Rocha, economista-chefe da gestora JGP, comentou que “o headline [índice cheio] foi um pouco mais alto porque teve um item (higiene e beleza) que veio muito elevado – costuma ocorrer isso em outubro, pré Black Friday, para depois darem o ‘desconto’ em dezembro”.

Já Braz, do IBRE, observa que o comportamento dos preços do subitem ‘cuidados pessoais’ (que inclui perfume) é muito irregular, com grandes oscilações para cima e para baixo que podem ir a 5%. “Como esse subitem pesa muito, é uma das causas mais frequentes de erros de projeção do IPCA pelo mercado”, diz o analista.

Braz nota ainda que ‘planos de saúde’ tiveram elevada variação positiva de 1,43% em outubro, mas em função de reajustes em planos antigos, retroativos a julho.

Embora tanto no caso dos planos de saúde como no de cuidados pessoais se trate de altas não muito comprometedoras em termos de dinâmica inflacionário, os primeiros são um pouco mais incômodos, porque não são preços sujeitos à “devolução”, isto é, reversão das altas.

Outra pancada inflacionária em outubro foi a elevação de 27,38% das passagens aéreas. Braz prevê a possibilidade de outras altas até o fim do ano, pelo aumento do preço do querosene para aviação. E há também um sinal inflacionário de que provavelmente a demanda por viagens está mais forte.

Uma interrogação aqui, olhando à frente, é se esta última onda de Covid pode novamente afetar de forma negativa segmentos como viagens aéreas, hotelaria e turismo.

Em termos de itens com peso mais decisivo no IPCA, a alta de outubro foi puxada pela inflação de 0,72% de alimentos e bebidas. Segundo Braz, foi algo muito influenciado por fatores sazonais, afetando produtos de feira livre como batata, cebola e tomate.

Já os combustíveis recuaram 1,27% no IPCA de outubro, bem menos do que a queda de 8,50% em setembro, de 10,82% em agosto e de 14,15% em julho, na esteira das políticas eleitoreiras de desoneração e de pressões sobre a Petrobrás por parte de Bolsonaro.

Para Braz, agora, com a passagem dos efeitos dessas políticas, a tendência dos combustíveis é de estabilidade, com risco até de alta em função da elevação dos preços do barril por causa de mais uma redução da produção pela OPEP.

Fábio Romão, economista da consultoria LCA com foco em inflação, comenta que “o IPCA, como esperado pelo mercado, abandonou a fase de deflações, até porque aqueles eventos discricionários, via tributação, que tiraram força de energia, combustíveis e telecomunicações, saíram de cena”.

Mas Romão ressalva que o IPCA acima da mediana em outubro não muda sua visão de que a inflação agora entrou em ritmo mais próximo da sazonalidade, com destaque para a alimentação.

Segundo o analista, os preços agropecuários no atacado estão bem comportados no segundo semestre, tendência que vê se prolongando para 2023, contribuindo para uma alta de alimentos no próximo ano bem mais moderada.

Romão projeta IPCA de novembro de 0,35%, mais baixo do que o de outubro (e possivelmente do que o de dezembro), pelo efeito de descontos da Black Friday na segunda metade do mês, destacadamente artigos de residência, linha marrom, perfumaria, cosméticos e vestuário.

Já a inflação dos bens industriais, para o economista da LCA, também pode perder força, via moderação das commodities metálicas e energéticas, num cenário global e brasileiro de crescimento mais modesto, comparando 2023 com 2022.

Pelo lado dos riscos para a inflação, Romão cita os preços administrados em 2023, como tarifas de ônibus urbanos que, em alguns casos, não sobem desde 2019 – e sofrem o custo das altas do diesel –; planos de saúde; e a energia elétrica que vai “mudar o sinal” depois da deflação com que deve fechar este ano.

A grande incerteza do Banco Central e do mercado, para Romão, são os serviços. Este ano, sua projeção é de que os serviços fechem em 8%, afetados pela mudança de preferências em relação ao período da pandemia. Lá, desviou-se consumo de serviços interditados para bens. Agora, com a volta da circulação, a população retornou aos serviços com entusiasmo, chancelando reajustes e mantendo a inflação do setor pressionada.

Romão pensa que, em 2023, à medida que a demanda represada por serviços for sendo saciada, pode haver uma desaceleração para algo em torno de 5,8% da inflação do setor. Mas há muitos fatores e incertezas em jogo nessa projeção, diz o analista.

Braz, do IBRE-FGV, projeta IPCA de 5,7% em 2022 e de 4,7% em 2023. No ano que vem, portanto, cumprindo no limite a margem superior de tolerância de 4,75% do regime de metas (meta de 3,25% em 2023, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima e para baixo).

Já Romão projeta IPCA de 5,8% este ano e de 5,2% em 2023.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 10/11/2022, quinta-feira.o