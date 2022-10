O que derrubou as reservas?

As reservas internacionais brasileiras caíram de US$ 362,2 bilhões no final de 2021 para US$ 325 bilhões no dia 14/10, sexta-feira, último dado divulgado pelo Banco Central (BC). [a coluna foi publicada em 20/10]

Essa redução de US$ 32 bilhões nas reservas é vista com preocupação por alguns, chegando-se no extremo a se falar em “populismo cambial”, isto é, a venda de dólares pelo governo para evitar uma depreciação maior do real.

Nessa abordagem, o governo estaria queimando reservas às vésperas da eleição para manter o câmbio artificialmente valorizado, o que reduz a inflação e barateia importações.

No mínimo, permitir a queda das reservas seria uma estratégia de risco, já que elas são consideradas um seguro contra turbulências econômicas oriundas no mercado internacional.

Mas o economista Bráulio Borges, da consultoria LCA e do think-tank IBRE-FGV, considera que essas preocupações são completamente sem fundamento.

Ele observa inicialmente que, em 2022 até o dia 14/10, o fluxo cambial líquido no segmento comercial e financeiro foi superavitário em US$ 15,3 bilhões.

Dessa forma, como podem ter as reservas internacionais se reduzido no período?

A explicação, segundo Borges, está na desvalorização dos títulos do Tesouro norte-americano este ano. Tomando a última divulgação da composição das reservas, de dezembro de 2021, o economista constata que 85% do total era formado pela carteira de títulos.

A enorme maioria desses papéis, como é bem sabido, é composta por títulos do Tesouro norte-americano. O problema, porém, é que, acompanhando as surpresas inflacionárias e o ciclo de aperto monetário iniciado pelo Fed, BC dos EUA, o rendimento dos títulos do governo americano subiu, com a queda inversamente proporcional do valor desses papéis.

A rentabilidade do título de 10 anos do Tesouro americano saiu de 1,52% no final de 2021 para 4,01% em 18/10, segundo dados do Fed de Saint Louis. Já a dos títulos do Tesouro de dois anos saltou de 1,18% em 31/12 do ano passado para 4,43% em 18/10, pela mesma fonte.

A esse aumento de rentabilidade corresponde uma queda no preço do título. Para Borges, essa redução no preço dos treasuries com certeza é a principal causa da redução do valor das reservas internacionais brasileiras em 2022.

Ele ressalva que, marginalmente, entram na conta variações de preços de outros ativos que também compõem em proporção bem menor as reservas, tais como títulos de outros países, ouro e os direitos especiais de saque emitidos pelo FMI.

Dessa forma, para o economista, a queda das reservas brasileiras em 2022 é um evento muito menos relevante do que parece, porque essa “perda” não vai ser realizada, o que só aconteceria se o BC liquidasse as reservas de uma hora para outra.

Borges observa ainda que o ocorrido em 2022 até agora é o inverso do que aconteceu em 2020, quando as reservas internacionais brasileiras ficaram aproximadamente estáveis apesar de um fluxo cambial negativo de US$ 28 bilhões naquele ano.

Naquele momento, os Fed Funds, a taxa básica de política monetária nos Estados Unidos, saiu de 1,5-1,75% para 0-0,25% em questão de dias no mês de março, como reação à pandemia. A rentabilidade dos títulos de 10 anos do Tesouro, que fechou 2021 em 1,51%, chegou a 0,54% em 9/3/2020, e a do Treasury de dois anos caiu de 1,33% para o intervalo entre 0,1% e 0,2% por bom período de 2020 e 2021.

Segundo Borges, “o efeito do ganho patrimonial mais do que compensou a saída de divisas”.

Para o economista, “o quadro [no setor externo do Brasil] é muito favorável e as reservas brasileiras, pelas métricas do FMI, estão até um pouco acima do nível considerado adequado para o País”.

Um dado adicional de conforto na seara externa, na sua visão, é o fato de que os ativos brasileiros no exterior (excluindo as reservas internacionais) aumentaram quase US$ 120 bilhões entre o final de 2018 e junho de 2022 (último dado divulgado), para US$ 617 bilhões.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada em 20/10/2022, quinta-feira.