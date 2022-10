O risco de demonizar questões imporantes

A revelação pelo Estadão, em reportagem de Adriana Fernandes, de documento com origem no Ministério da Economia propondo o fim dos descontos com despesas médicas e de educação no IRPF causou mais um rebuliço na campanha de Jair Bolsonaro.

Anteriormente, fora divulgado pela Folha de São Paulo outro texto urdido no Ministério da Economia, sobre desvinculação do salário mínimo e das aposentadorias da inflação passada, utilizando-se no mínimo a meta de inflação.

O Ministério da Economia negou que vá corrigir o salário mínimo e as aposentadorias por menos que a inflação, assim como negou também que fosse propor o fim dos descontos de saúde e educação no IRPF. Mas Guedes confirmou que gostaria de desvincular e desindexar o Orçamento.

O dois assuntos são bombásticos, e os documentos do Ministério da Economia foram alvos de críticas e usados em peças de propaganda política contra Bolsonaro.

Por outro lado, independentemente dos méritos das propostas específicas que constavam desses textos, ambos abordam problemas importantes das contas públicas brasileiras, e são rotineiramente discutidos por tecnocratas dentro e fora do governo.

Cerca de 34 milhões de brasileiros entregaram declaração de IRPF em 2022, o que se compara a uma população ocupada que alcançou 98,7 milhões no segundo trimestre deste ano.

Considerando que de maneira geral quem declara IRPF tende a ser mais rico do que os que não precisam declarar, já fica claro de início que o abatimento de despesas médicas e de saúde não é um dispositivo progressivo, isto é, favorável a uma melhor distribuição da renda.

Na verdade, são regras que favorecem a “classe média”, expressão que, no Brasil, corresponde bem mais ao topo da distribuição de renda do que ao seu meio.

É realidade que, numa economia semiestagnada e repleta de distorções como a brasileira, o mote irônico “a classe média sofre” deveria ser tomado seriamente.

Os 20% ou 30% mais ricos no Brasil, excluindo-se a franja muito rica, formam um grupo que paga impostos e em média usa pouco ou não usa os sistemas públicos de saúde e educação, que padece das deficiências de infraestrutura e segurança do País e que luta para manter e transmitir aos filhos seu padrão de vida numa economia que não coopera.

Assim, é legítima a contrariedade com a possibilidade de se eliminar vantagens como os abatimentos do IRPF.

Por outro lado, o tecnocrata às voltas com o risco de instabilidade macroeconômica via desequilíbrio fiscal e com um orçamento superengessado e disfuncional vai naturalmente procurar economias onde seja “menos pior” – e nesse caso tirar da classe média é preferível a tirar dos pobres, que sofrem bem mais.

Como a própria reportagem do Estadão menciona, a eventual eliminação dos abatimentos de saúde e educação no IRPF representa em torno de R$ 30 bilhões anuais.

Já a questão da correção do salário mínimo, de aposentadorias e de benefícios sociais no Brasil é efetivamente um enorme problema econômico.

A despesa federal real cresceu a um ritmo médio anual de 6% durante vários anos em parte considerável pela política de aumento real do salário mínimo que indexa dezenas de milhões de benefícios previdenciários e sociais. E a recessão de 2014-16 atingiu a sua devastadora intensidade em boa parte pelo desarranjo fiscal causado por anos de expansão avassaladora da despesa.

Dessa forma, ideias como desindexar o piso previdenciário do salário mínimo (trocando pela inflação) ou, caso isso não seja possível, fazer com que o valor real do mínimo suba menos que o crescimento da economia mesmo que esta volte a um ritmo decente podem ser tabus no debate público, mas estão sempre nas conversas dos tecnocratas, e não só dos “neoliberais”.

A fórmula específica de Guedes de desvincular e desindexar totalmente o Orçamento é alvo de muitas críticas, porque se pensa que, na disputa política nada virtuosa do Brasil, isso seria uma avenida para que recursos fugissem de áreas essenciais como saúde e educação.

Mas nenhum técnico com um mínimo de bom senso nega que o Orçamento brasileiro deixa sobrar um volume ridículo de dinheiro para a ação discricionária do Executivo em investimentos e políticas públicas. Indexação e vinculação podem não ser palavrões, mas é evidente de que sua utilização terá que ser repensada se a pretensão é dar uma mínimo de racionalidade ao funcionamento do setor público.

Dessa forma, demonizar as discussões levantadas pelos documentos “não autorizados” do Ministério da Economia pode ser uma boa forma de ganhar a eleição, mas certamente não ajudará a governar.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 25/10/2022, terça-feira.