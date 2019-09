O teto e a polarização

A discussão sobre a emenda do teto de gasto deveria evitar a polarização que vem corroendo o diálogo político no Brasil.

Em primeiro lugar, diante da perspectiva de shutdown de áreas importantes do serviço público e de níveis patéticos de investimento federal, em meio a uma atividade econômica atolada em enorme hiato do produto, não deveria ser sacrilégio se discutir eventuais aperfeiçoamentos futuros da emenda 95.

Em segundo, os argumentos de quem é contra qualquer alteração no teto deveriam ser tomados com muito respeito.

A alegação de que o teto é inócuo porque até hoje não foi “binding” (isto é, não foi restritivo, papel que até agora ainda é da meta de primário) passa por cima dos efeitos nas expectativas e de como a discussão política e pública das contas públicas melhorou pós-aprovação da EC 95.

De fato, é arriscado mexer no teto. Independentemente do que os economistas acham que “o mercado deveria pensar”, se os agentes econômicos e investidores na dívida pública perceberem eventual mudança do teto como um sinal negativo no front da solvência pública, os custos da desancoragem das expectativas fiscais podem ser maiores do que qualquer ganho com o redesenho do limite de gasto.

Por outro lado, não se pode dizer que deixar o teto intocado seja uma alternativa desprovida de riscos.

É verdade que a EC 95 tem a virtude de ser um mecanismo que tenta forçar o sistema político a entregar o mix de corte e flexibilização orçamentária que tornará a economia brasileira mais saudável. Já há sinais de que isto esteja ocorrendo: parlamentares discutem redução de gastos obrigatórios, uma cena quase impensável no Brasil de pouco tempo atrás.

Mas pode ser que a indução do teto não seja suficiente para que, em tempo hábil, o Congresso produza a verdadeira revolução fiscal e orçamentária necessária ao cumprimento do teto.

Caso essa grande mudança não ocorra, pode-se cair numa situação caótica de shutdown permanente de serviços públicos e deterioração drástica de infraestrutura que não necessariamente desemboca num esforço heroico para se enquadrar no teto. O risco é que este acabe sendo derrubado ou totalmente desfigurado.

O governo gostaria que as medidas de ajuste pelo não cumprimento do teto pudessem entrar em vigor. A razão é que elas são um rol de ações extremas de arrocho nas despesas de pessoal e de transferências que correspondem, exatamente, a uma parte considerável da solução do problema. O problema é que é ilegal descumprir o teto e, portanto, aparentemente não dá para chegar “lá”: isto é, na situação em que as medidas de ajuste são acionadas.

Resolver esse problema, por exemplo, talvez exigisse alguma retocada jurídica na EC 95 – mais um caso a mostrar que políticas públicas têm que ter algum grau de adaptabilidade, e não serem consideradas um código sagrado intocável, sob pena de desmoronamento de tudo.

Há formas e formas de se pensar na evolução das regras fiscais brasileiras nos anos à frente.

Caso se julgue conveniente em algum momento retocar o teto, uma possível forma de evitar uma má reação dos mercados (e é essencial evitar uma má reação dos mercados) seria nos moldes da “PEC do compromisso”, uma ideia do ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa.

A ideia básica é acoplar na mesma PEC a mudança na regra fiscal do teto e medidas importantes de corte de gastos obrigatórios e flexibilização orçamentária. Esta pauta já mudou desde que Barbosa lançou a ideia. A reforma da Previdência, por exemplo, que entrava, já está encaminhada. Mas há temas como flexibilização da estabilidade do funcionalismo e fim do abono salarial, por exemplo, que fazem parte da agenda dos gastos obrigatórios, que poderiam ser consideradas numa eventual “PEC do compromisso”.

Outra questão é o componente cíclico do ajuste fiscal. Bráulio Borges, da LCA e FGV-Ibre, vem enfatizando que pelo menos dois pontos porcentuais do ajuste fiscal poderiam se materializar se a economia fechasse o hiato do produto e as receitas tributárias recorrentes se recuperassem.

Borges enfatiza que não comunga de forma alguma com a ideia heterodoxa extrema de que é apenas crescendo que se reestabelece a solvência pública. Uma parte considerável do trabalho, provavelmente mais da metade dele, é ajustando o orçamento mesmo, preferencialmente pela despesa. Mas ele não entende por que ignorar a parcela cíclica.

O economista da LCA é fã do arcabouço fiscal anticíclico do Chile (cuja regra fiscal mira o resultado estrutural desde 2000), que não é exatamente um país heterodoxo, muito pelo contrário. Uma eventual mudança na EC 95, para ele, pode dar maior espaço para o investimento público, com seu efeito multiplicador, e ajudar a economia a reduzir o hiato – contribuindo, portanto, para o ajuste fiscal.

Mas Borges faz questão de frisar que isso só valerá a pena se não mexer negativamente na percepção de solvência pública dos agentes econômicos – daí algum tipo de “PEC do compromisso” ser uma alternativa interessante.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 6/9/19, quinta-feira.