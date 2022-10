O xadrez fiscal do próximo presidente

Um dos temas de política econômica que deve esquentar assim que houver um novo governo eleito é a política fiscal. Os dilemas já estão bem mapeados, mas não as escolhas que serão feitas – e nem é de esperar que os dois candidatos, numa disputa de segundo turno marcada por questões morais e religiosas, entrem de forma séria no terreno pantanoso das contas públicas.

Há alguns fatos básicos, com que quase todos os especialistas concordam, que compõem o pano de fundo no qual a escolha da política fiscal a partir de 2023 será realizada.

O primeiro deles é que há uma piora fiscal significativa contratada para 2023.

O economista Manoel Pires, do IBRE-FGV, com e passagens pela equipe econômica federal na era petista, vem se debruçando sobre esse tema. Em recente artigo no Boletim Macro IBRE de setembro, ele nota que o orçamento de 2023 não incorporou o aumento para R$ 600 do Auxílio Brasil, alocou recursos insuficientes para corrigir pela inflação a folha do funcionalismo e manteve a despesa discricionária em nível extremamente baixo (R$ 99 bilhões), que forçou mudanças no teto de gastos em anos recentes.

O segundo fato decorre do primeiro: em 2023, o novo governo terá que pedir licença para gastar mais do que o estritamente condicionado pelo arcabouço de regras fiscais, teto principalmente.

E o terceiro fato decorre do segundo: para fazer isso sem assustar os mercados, o governo terá que acenar com um arcabouço fiscal de médio e longo prazo que, ao mesmo tempo, ancore as expectativas e dê para cumprir.

Um teto de gasto – mesmo que a retórica da mudança venha a evitar essa palavra – recauchutado parece ser a ideia dominante para alicerce do novo arcabouço, independentemente de quem se sagre vencedor no segundo turno.

No pano de fundo composto por essa trinca de fatos, vão se desenrolar as discussões e decisões sobre a política fiscal a partir de 2023.

Uma das questões, claro, é como será o novo teto. Excluir investimento e criar subtetos para despesas específicas (como folha) são algumas das peças no tabuleiro do debate. Ao fim e ao cabo, entretanto, um dos cernes da discussão é o grau de flexibilização da regra atual (nenhuma correção real da despesa) que seria condizente com a ancoragem das expectativas fiscais.

E daí se passa ao ano de 2023 propriamente dito. Qual o tamanho adequado da “licença para gastar” no ano que vem?

Essa decisão está ligada à avaliação sobre a posição cíclica da economia em meio a um difícil processo de desinflação.

Em artigo publicado hoje (6/10) no Valor, os economistas Ricardo Barboza (Ibmec e IBRE-FGV) e Bráulio Borges (LCA E IBRE-FGV) estimam que ainda existe alguma folga no mercado de trabalho, mas que este já não está tão distante do pleno emprego. Porém, com a desaceleração prevista à frente, logo a economia deve se afastar novamente do pleno emprego.

Já Samuel Pessoa (Julius Baer Family Office e IBRE-FGV), utilizando uma série da PNADC, retropolada no período de 1996 a 2012, nota que a taxa de desemprego só esteve abaixo do nível atual de 8,6% no governo Dilma, em que estava claramente abaixo da taxa neutra, provocando pressões inflacionárias. O economista vê o mercado de trabalho atual em pleno emprego ou próximo dele, cenário que não recomenda política fiscal expansionista em 2023.

Com base nos números fiscais de Pires, Pessoa projeta que o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, a correção inflacionária da folha do funcionalismo e os precatórios – mas parando por aí – devem levar a uma política fiscal levemente expansionista em 2023. É possível compensar isso com outras medidas, na área parafiscal, por exemplo (basicamente, bancos públicos), para que o impulso fiscal seja pelo menos neutralizado. Não é o ideal, mas dá para levar, na sua visão.

Certamente, contudo, outros economistas – com ênfase nos heterodoxos, muitos dos quais próximos a Lula – vão querer mais “licença para gastar” em 2023 do que a prescrita por Pessoa.

Um dos temas mais recorrentes das críticas econômicas a Bolsonaro na campanha são os cortes contundentes e generalizados em verbas de universidades, saúde, ciência, cultura etc. Difícil ver Lula, se eleito, mantendo essas tesouradas em 2023.

Nos investimentos, há a demanda por aumentá-los a um nível que pelo menos não aprofunde a depreciação do capital público.

Por outro lado, muito entusiasmo em gastar em 2023 por parte do novo presidente, especialmente se for Lula (pode ser injusto, mas é a vida), pode ser contraprodutivo se assustar os mercados e jogar os ativos brasileiros para níveis muito desfavoráveis. A tolerância do mercado, por sua vez, vai depender do apetite de risco internacional, ligado ao desdobramento do processo de desinflação e resfriamento das economias desenvolvidas e às peripécias econômicas da China, além da geopolítica euroasiática.

É nesse complexo jogo de xadrez que, já a partir de novembro, o novo presidente do Brasil começará a definir os rumos da política fiscal.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 6/10/2022, quinta-feira.