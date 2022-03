Onde é pior ficar desempregado?

Com 12 milhões de desocupados no trimestre de novembro a janeiro, o Brasil é o tipo do país que deveria se preocupar mais com as agruras de quem fica desempregado.

Recente trabalho de diversos economistas (Antoine Bertheau, Edoardo Maria Acabbi, Cristina Barceló, Andreas Gulyas, Stefano Lombardi e Rafaelle Saggio), publicado no site econômico europeu VOX-EU, mostra que a sina dos desempregados pode variar bastante dependendo do país.

Utilizando uma base de dados harmonizada que combina registros administrativos de sete nações europeias – Áustria, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal e Suécia – coletados junto a diversas instituições do mercado de trabalho, os pesquisadores encontram que as consequências de perder o emprego variam bastante entre os países.

As perdas salariais cinco anos após a demissão são de cerca de 30% na Itália, Espanha e Portugal, ou três vezes superiores ao mesmo indicador na Dinamarca e na Suécia, de aproximadamente 10%. As perdas dos trabalhadores austríacos ficam a meio caminho entre a dos países meridionais e a dos escandinavos, e a dos franceses são próximas desses últimos.

Os pesquisadores analisam as consequências no mercado de trabalho para indivíduos que foram dispensados em demissões coletivas ou fechamento de empresas em cada um daqueles países. Os autores consideram que usar essas dispensas em massa ajuda a capturar típicas perdas de emprego em vez de demissões voluntárias ou individuais e isoladas.

Parte considerável dessas perdas se devem à diferença entre as probabilidade de um desempregado conseguir uma nova ocupação nesses países. Cinco anos após a demissão, 20% dos trabalhadores espanhóis, portugueses e italianos não tinham sido capazes de conseguir novo emprego, número que cai para 10% na França e Áustria.

As variações nos salários obtidos em novas ocupações após a demissão são menos dispersas, variando entre 5% a 10% a menos de rendimento cinco anos após o desligamento. Uma parte relevante – que chega a 40% na Espanha e 95% em Portugal – da perda salarial no período pós-demissão deve-se ao fato de que os trabalhadores se reempregam em firmas que pagam menos.

Talvez o ponto mais importante do trabalho seja o de tentar detectar qual (ou quais) característica(s) desses mercados de trabalho é responsável por essas diferenças.

O estudo toma os cuidados da praxe acadêmica de analisar e afastar a hipótese de que aquelas diferenças sejam explicadas por características distintas das empresas e dos trabalhadores entre os países, levando em conta variáveis como gênero, idade, tempo de emprego, taxa de desemprego, ano da demissão e outras características ligadas ao empregado ou ao empregador prévio.

Em seguida, eles analisam características institucionais do mercado de trabalho, como a rigidez da proteção ao emprego, a generosidade do seguro-desemprego e a dimensão dos chamados programas “ativos” de emprego, isto é, tipicamente programas de retreinamento e intermediação de mão de obra. Eles notam que essas características institucionais são muito variadas entre os países analisado.

O resultado que eles encontram é que o volume de políticas ativas de empregos é altamente explicativo das diferenças entre os países na experiência dos trabalhadores desempregados (que podem ser melhores ou piores, como visto acima). Por outro lado, outras características institucionais, como gasto total com políticas de mercado de trabalho, proteção ao emprego e cobertura sindical, não são explicativas.

Uma decorrência clara do trabalho, portanto, é que políticas ativas de emprego fazem toda a diferença para melhorar a vida dos desempregados.

No Brasil, como nota o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, especialista em mercado de trabalho do Ibre-FGV, os programas de qualificação profissional perderam muito espaço orçamentário em função da crise fiscal.

Mas ele acrescenta que é muito importante também focar na qualidade dos programas ativos. Tanto em termos de treinamento como de intermediação de mão de obra, é fundamental capturar a demanda real por postos de trabalho das empresas e juntar as pontas entre trabalhadores e firmas. E essa é uma agenda que ainda engatinha no Brasil.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/3/2022, quarta-feira.