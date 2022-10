Os erros do centro e da esquerda

Uma mudança estrutural muito veloz e profunda de características sociais, religiosas e políticas da sociedade brasileira faz com que as lideranças políticas de centro e de esquerda cometam erros que favorecem o bolsonarismo.

Esse é um primeiro ensaio de diagnóstico por Octavio Amorim Neto, cientista político da EBAPE-FGV, do terremoto político provocado pelos resultados do primeiro turno, em que Bolsonaro, mesmo atrás de Lula, foi muito mais votado do que previsto e diversos governadores e parlamentares de direita e extrema-direita se saíram vitoriosos.

O pesquisador menciona uma discussão ocorrida entre cientistas políticos em 2021, sobre até que ponto o bolsonarismo como movimento político sobreviveria à desastrosa gestão da pandemia pelo atual presidente e ao seu caótico desgoverno.

Na visão de Amorim, a força da direita e extrema-direita nesse primeiro turno mostra que o bolsonarismo é um fenômeno mais ligado a questões estruturais, e que deve perdurar seja qual for o resultado do segundo turno.

As principais mudanças estruturais a que se refere Amorim são a ascensão dos evangélicos – e com eles de uma visão mais conservadora do mundo – e o surgimento de uma extrema-direita muito competitiva na política.

Em relação ao primeiro tema, o cientista político observa que “o Brasil é um país tradicionalmente católico, mas que pode vir a ter até uma maioria evangélica num futuro não muito distante”.

Ele nota ainda que o País sempre teve forças de direita em vários segmentos do agronegócio, do empresariado em geral, do mercado financeiro e das elites. No entanto, desde possivelmente a década de 50 não se via uma direita tão assumidamente conservadora e orgulhosa de militar nesse campo. Hoje, essas forças adquiriram grande apoio eleitoral e ampla base popular.

Amorim admite que a ciência social está com uma lacuna no conhecimento do “Brasil verdadeiro”, propiciada por essas mudanças muito rápidas e também pelo fato de que o último Censo demográfico, pesquisa que ajuda a captar e mensurar melhor as tendências socioeconômicas e religiosas, já tem mais de dez anos.

Esse novo quadro, na visão do pesquisador, força a mudança das estratégias políticas e eleitorais dos partidos de centro e de esquerda.

Ele vê uma necessidade de agregação ou de cooperação muito mais estreita entre as forças do centro e da esquerda, o que também combina com a expressiva redução da fragmentação partidária que já está sendo colhida na eleição de 2022 como consequência da minirreforma política de poucos anos atrás.

O grande problema, para Amorim, é que as lideranças dessas correntes resistem em encarar a nova realidade e a agir de acordo com os novos tempos.

Da parte do centro, o cientista político considera – remetendo inclusive à sua própria produção em tempos recentes – que já estava claro desde que Lula foi libertado que o petista era o candidato capaz de agregar as forças democráticas para derrotar o bolsonarismo.

No entanto, prossegue, a começar pelo PSDB, houve uma insistência inútil em tentar criar candidaturas de terceira via como João Doria, e Eduardo Leite, com Ciro Gomes também correndo em raia própria.

Sem necessariamente endossar a reflexão de Amorim, a coluna lembra que os ensaios em torno de Sergio Moro e Luciano Huck, para ficar nos mais sérios, também foram na mesma linha.

Em relação aos três políticos por ele mencionados, o pesquisador aponta que os resultados foram de pífios a destrutivos, inclusive para os próprios.

Doria declarou até que sairia definitivamente da política, Ciro chegou atrás de Simone Tebet com míseros 3% dos votos e Eduardo Leite por pouco não fica fora do segundo turno do Estado que governou em tese com sucesso nos últimos quatro anos.

“Fica claro que essas lideranças políticas não conseguiram ler corretamente o novo quadro político e social”, critica Amorim.

Em termos partidários, o estrago também foi grande, com o PSDB reduzido a uma fatia de partido pequeno no Congresso, além de ter “sumido” em bastiões históricos como São Paulo e Minas Gerais, e o MDB também recuando.

Pelo lado do PT, Amorim observa que Lula, embora tenha dado passos na direção correta, está um pouco atrasado na montagem de uma grande frente democrática contra o bolsonarismo.

A adesão ao final da campanha do primeiro turno de políticos e intelectuais ligados ao centro e aos tucanos e de Marina Silva deveria ter sido negociada e fechada com mais antecedência, na sua visão.

Para o cientista político, contudo, um dos erros mais sérios do PT foi o de não fazer um acordo com o MDB no primeiro turno por causa – na sua interpretação – do veto de Dilma Rousseff, que se tornou muito hostil ao partido e a Michel Temer por causa do impeachment.

Esse acordo – que Amorim diz ter sido desejado pelo MDB – impediria inclusive a candidatura de Simone Tebet, o que até poderia ter viabilizado uma vitória de Lula em primeiro turno.

“Se o PT quer sobreviver nesse ambiente político transformado do Brasil, os vetos de Dilma deveriam ter sido atropelados há bem mais tempo”, ele diz.

Segundo o cientista político, “Lula não tem outra boa opção que não seja a montagem de uma grande coalizão excluindo a extrema direita, para fazer, caso ganhe, um governo muito centrista”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estado.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 4/10/2022, terça-feira.