Otimistas do mercado têm razão?

O resultado mais apertado do que o previsto no primeiro turno em relação aos votos de Lula e Bolsonaro criou certo otimismo no mercado de ativos brasileiros que até agora não se dissipou.

Em relatório publicado ontem, os economistas Ian Tomb e Davide Crosilla, do Goldman Sachs, sustentam que o “alívio” do primeiro turno deflagrou parcialmente um círculo virtuoso no câmbio do real e nos juros locais.

Eles consideram que a redução da incerteza eleitoral pode atrair investidores estrangeiros e estimular os domésticos à medida que a queda da inflação torna as taxas de juros reais mais elevadas.

Segundo os economistas do Goldman, a melhora é “parcial” porque falta ver se o vencedor do segundo turno será reconhecido pelos dois lados e se sua vitória “continuará a sugerir um ‘risco de cauda’ de esquerda relativamente reduzido”.

Caso o risco de uma virada muito esquerdista da política econômica seja afastado, ainda haveria espaço para valorização do real e queda dos juros domésticos (o que valoriza os títulos), na visão de Tomb e Crosilla. Eles acrescentam, porém, que turbulência política em relação à aceitação do resultado eleitoral pode aumentar a volatilidade nos mercados.

Luciano Sobral, economista-chefe da gestora Neo Investimentos, pensa que pode haver algum exagero nas análises mais otimistas neste momento.

Uma primeira questão, na sua opinião, vem do fato de que pelo menos parte da alta dos ativos brasileiros pós-primeiro turno veio da atribuição de alguma chance de que Bolsonaro vença – a outra parte seria associada a um Lula vitorioso mais contido, especialmente pelo resultado da direita no Senado.

De qualquer forma, caso Lula seja vitorioso, pelo menos aquela parte específica do otimismo do mercado associada à chance de vitória de Bolsonaro deve ser “devolvida” nos preços dos ativos (independentemente de a preferência do mercado pelo atual presidente ser certa ou errada em termos econômicos no médio e longo prazo).

Em segundo lugar, está o processo orçamentário que tem que ser fechado até o fim do ano, uma “travessia ruidosa”, nas palavras do analista.

Caso o favorito Lula seja de fato o vencedor, Sobral vê a possibilidade de que, com Bolsonaro ainda no poder até o final de dezembro, não haja ninguém para defender o Erário nas negociações finais sobre o orçamento de 2023. Já em termos do arcabouço fiscal de médio e longo prazo, ele nota que os economistas ligados ao PT têm sido pródigos em princípios gerais, mas reticentes quanto aos detalhes concretos.

Por outro lado, Sobral vê os fundamentos do Brasil em boa situação na comparação com os emergentes em geral, já que não há problema de balanço de pagamentos, a cotação das commodities exportadas ainda está recompensadora, o problema fiscal é solucionável se houver bom senso e vontade política e o ciclo de aperto monetário para controlar a inflação está até mais avançado que em vários países.

Mas o economista frisa que é bom não misturar “melhor” com “menos pior”, porque a rigor há outras categorias de investimento disponíveis além dos emergentes que, de maneira geral, enfrentam uma conjuntura internacional desfavorável

O problema específico do Brasil, para o analista, é que as incertezas remanescente são muito relevantes, o que pode levar a fortes oscilações. Dessa forma, ele pensa que a posição dos ativos brasileiros provavelmente estará melhor daqui a um ano, mas considerando que gestores de fundo têm que levar em conta a marcação a mercado, “deve haver um ponto de entrada melhor”.

Samuel Pessoa, economista do Julius Baer Family Office e IBRE-FGV, pensa que a gravidade da atual crise social no Brasil está levando analistas a superestimar os problemas econômicos propriamente ditos.

Ele observa que a atividade e o mercado de trabalho apresentaram fortes e repetidas surpresas positivas este ano, e que, desde o final de 2021, o real se valorizou mesmo enquanto o dólar norte-americano avançava em relação à maioria das moedas.

Na sua interpretação, também em termos comparativos o Brasil se tornou melhor, pela piora dos emergentes no Leste da Europa em função da guerra na Ucrânia e as incertezas associadas à chegada ao poder de novas forças de esquerda em países latino-americanos como Chile e Colômbia.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 11/10/2022, terça-feira.