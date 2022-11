Pandemia e gasto eleitoreiro

Os gastos eleitoreiros de Bolsonaro este ano não lograram para o presidente em exercício a obtenção de um segundo mandato, mas arrebentaram com os freios institucionais no Brasil ao chamado “ciclo eleitoral”: a tendência de os gastos públicos aumentarem em anos de eleição, o que é danoso para o arcabouço fiscal e a estabilidade macroeconômica dos países.

O Brasil tem toda uma legislação voltada justamente a conter o ciclo eleitoral, mas de emenda constitucional (PEC) em emenda constitucional – aprovadas, com a cumplicidade do Centrão, em prazos superexíguos incompatíveis com a profundidade e exaustividade de apreciação e debate que se esperam em mudanças da Constituição –, Bolsonaro contornou e desmoralizou todos esses freios. Dessa forma, criou mais um problemático “defeito” no arcabouço institucional da tumultuada democracia brasileira.

O ciclo eleitoral, porém, não é definitivamente uma “jabuticaba” brasileira; pelo contrário, trata-se de fenômeno presente – e combatido – em quase todas as democracias.

E, no caso da eleição deste ano, um novo ingrediente, a pandemia, acirrou a tendência ao aumento do gasto (e também redução de tributos) típica de anos eleitorais. Basta pensar que o Auxílio Brasil de R$ 600 veio na esteira do Auxílio Emergencial de R$ 600 na pandemia, que trouxe para o campo das políticas públicas concretamente factíveis uma transferência desse montante para um universo muito ampliado em relação ao Bolsa-Família original – algo que, antes da pandemia, seria impensável.

Recente trabalho de economistas do Banco Mundial – Michael Lokshin, Aylén Rodriguez-Ferrari e Iván Torres –, intitulado “Ciclos Eleitorais e Gasto Público durante a Pandemia” (o nome original é em inglês), investiga justamente o impacto da pandemia nos ciclos eleitorais mundo afora, a partir da análise dos gastos de proteção social em 154 países em 2020 e 2021, levando em conta a última eleição em cada um deles – ou, mais precisamente, o tempo que faltava para a próxima eleição quando a crise da pandemia ocorreu. A hipótese subjacente testada é de que, durante o período da pandemia, a proximidade à frente de eleição afetaria os pacotes de proteção relacionados à Covid-19.

O resultado do trabalho mostra que, quanto mais próximo de eleição (à frente), maior parcela do pacote social da Covid foi alocada em assistência social e proteção aos rendimentos das famílias, e menor a parte que se dirigiu a programas de manutenção do emprego.

Segundo as definições do trabalho, ‘assistência social e proteção aos rendimentos das famílias’ são constituídas por transferências diretas em dinheiro, doações de alimentos e de outros produtos, suspensão ou redução de contas de serviços públicos ou de obrigações financeiras, programas de obras públicas ou medidas de apoio adicional via aposentadorias, pensões ou seguro desemprego.

Já as medidas de ‘proteção do emprego’ compreendem subsídios à folha de pagamento, incluindo suspensão ou redução dos encargos por parte das empresas. Aqui o objetivo é mais o de preservar o emprego, e não diretamente a renda.

A parcela do primeiro tipo de benefício subiu da média de 68% do pacote total de proteção social para países em que a pandemia aconteceu apenas um ano após a última eleição – e, portanto, mais distantes da próxima eleição – até 83% para países em que a chegada da Covid-19 ocorreu quatro anos após o período eleitoral (próximos de novas eleições, por conseguinte).

O trabalho também verificou que a proximidade das eleições não interferiu de maneira geral no tamanho total dos pacotes de proteção social da Covid, com exceção dos países classificados pelos autores como de “alta competição política”(não está detalhado no trabalho se o Brasil entra ou não nessa categoria).

De forma geral, a maturidade da democracia, a intensidade da competição política e o respeito ao Estado de Direito foram fatores que influenciaram o tamanho da reação dos governos à pandemia. No caso do primeiro e do terceiro, quanto mais maturidade democrática e respeito ao Estado de Direito, menor a proporção dos benefícios mais “visíveis” eleitoralmente, de ‘assistência social e proteção aos rendimentos das famílias’. No caso da alta competição política, o efeito é inverso.

O trabalho também encontra que, em países como alta competição política, o aumento dos gastos em proteção da renda parecem se dar às custas da redução da despesa em programas de proteção ao emprego ao longo do ciclo eleitoral. Eles também apontam para a possibilidade de que a preferência pelos benefícios imediatos e visíveis se deem a custa de gastos em saúde e educação.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 3/11/2022, quinta-feira.