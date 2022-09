Para onde vai o ICMS?

Um abacaxi que o próximo governo terá de descascar é a questão fiscal dos Estados. Segundo cálculos dos economistas Manoel Pires e Bráulio Borges, que constam da última Carta do Ibre (assinada por Luiz Guilherme Schymura, diretor do think tank), a redução das alíquota de PIS/COFINS sobre etanol, gasolina e diesel significa perda de receita da ordem de R$ 52,9 milhões se for mantida em 2023 (como previsto no PLOA).

Os Estados também brigam na Justiça por uma compensação adequada pela imposição daquele teto ao ICMS dos itens mencionados, numa queda de braço com a União que deve valer R$ 32 bilhões.

Há quem veja os governos estaduais reclamando de barriga cheia. Em postagem hoje (20/9, 3ª) no Twitter, Rafaela Vitoria, economista-chefe do banco digital Inter, observa que os Estados acumularam superávit primário de R$ 210 bilhões entre 2020 e 2022, e o indicador acumulado nos 12 meses até julho estava em 1,2% do PIB.

“Não dá pra queixar de perda de arrecadação e nem pedir compensação nessa situação”, escreve a economista, para quem “não dá para defender imposto de 30% sobre consumo” e “uma redução de carga sobre o consumo não deveria ser tão polêmica”.

Já o economista Sergio Gobetti, assessor técnico da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, vem buscando mostrar que o aumento recente da arrecadação do ICMS de outros tributos sobre produção e consumo, com proporção do PIB, não é fenômeno estrutural.

Em novo (e recém-lançado) artigo sobre o tema, Gobetti alerta que aquela alta de receita é explicada “por uma mudança transitória de preços relativos, que se traduz em um crescimento nominal mais elevado da produção da indústria em comparação aos serviços”.

Nesse trabalho, o economista constrói, com base nas Contas Nacionais Trimestrais, uma proxy da base tributável do ICMS: soma dos valores adicionados (VA) da indústria e do comércio, metade do VA de informação e comunicação (já que parcela do segmento é tributado pelo ISS), e 25% do VA da agropecuária (em função dos benefícios e isenções fiscais do setor).

Ele nota que a definição dessa proxy tem aspectos arbitrários e imprecisos. Porém, diante da incerteza sobre quanto da comunicação e agropecuária é efetivamente tributada, é relevante assinalar que mudanças pequenas nas proporções que ele atribuiu (60% e 33%, por exemplo, em vez dos 50% e 25% citados acima) não mudam as conclusões do seu exercício.

Essas conclusões são de que a pandemia alterou a relação entre a base tributável do ICMS e o PIB. Até o primeiro trimestre de 2020, havia pouca divergência entre variações no valor adicionado da base e mudanças no PIB. A partir do final de 2020, esse padrão muda e o crescimento nominal da receita de ICMS acompanha muito mais de perto as mudanças da base (a proxy) do que do PIB.

Comparando trimestres (ele também compara semestres, com conclusões na mesma direção), Gobetti encontra que a elasticidade média do ICMS em relação ao PIB subiu de 1,2 antes da pandemia para 1,67 depois. Já a elasticidade em relação à base tributária construída pelo economista sai de 1,33 antes da pandemia para 1,12 no período mais recente.

Enquanto, entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2021, a relação entre o ICMS e a base arbitrada por Gobetti permaneceu estável em torno de 17,5%, a relação entre o ICMS e o PIB subiu quase um ponto porcentual, de 6,8% para 7,7%.

O economista acrescenta que a proxy da base tributável do ICMS, que depende fortemente da indústria, encolheu como proporção do PIB entre 2011 e 2017, consistentemente com a percepção de desindustrialização do País.

Desde o final de 2020, no entanto, aquela proporção voltou a aumentar, o que ele pensa ser “uma reversão transitória (…), em termos nominais, devido a fatores relacionados à alta inflação de bens industrializados, que inflou a base do ICMS”.

Em conclusão, Gobetti aponta que o mais provável é que o processo de desindustrialização não tenha sido revertido a partir de 2021 e que os preços dos serviços voltem a crescer acima daqueles dos bens comercializáveis.

Se essa tendência inversa a dos últimos dois anos se confirmar, deve haver queda da receita do ICMS como proporção do PIB, na medida em que o valor adicionado da base tributável cresça nominalmente menos do que PIB.

O que, em sua visão, “reforça a necessidade de se caminhar para uma reforma que unifique as bases tributárias sobre consumo e reduza ao máximo as discrepâncias de carga tributária entre bens e serviços”.

Em relação à pauta de “desoneração do consumo”, Gobetti disse à coluna que “uma coisa é reconhecer que o ICMS sobre combustíveis em alguns Estados estava muito alto; outra é querer baixar por decreto para 17%, como bem essencial, não suscetível à tributação seletiva mais alta como no resto do mundo”.

E o economista acrescenta que “se a preocupação fosse amenizar efeito dos preços para mais pobres, mais eficiente era transferência de renda ou devolução do ICMS para baixa renda, como fazemos no Rio Grande do Sul”.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 20/9/2022, terça-feira.