Pessimismo do mercado

Alguns resultados do questionário pré-Copom divulgados ontem pelo Banco Central (BC) chamam a atenção. Um deles é que, mesmo endossando (84% dos consultados) ou achando pouco (12%) a alta de 1 ponto porcentual (pp) da Selic pelo Copom na reunião da semana passada, quase 70% (40 em 58) dos respondentes consideram que o hiato do produto da economia brasileira só vai se fechar a partir de 2024.

Em outras palavras, diante da profusão de choques inflacionários de oferta (e alguns de demanda, mas insuficientes para fechar o hiato), o mercado vê necessidade de uma política monetária extremamente apertada numa economia que pode ficar dez anos seguidos com subutilização relevante dos fatores de produção.

Essa percepção coroa um conjunto de projeções e visões de teor distintamente pessimista.

No questionário pré-Copom de março, a projeção mediana do mercado de IPCA em 2022 foi de 6,2%, neste caso abaixo dos 7,1% do cenário de referência do BC e também dos 6,3% do cenário do BC “alternativo e mais provável”, que tem uma evolução mais benigna do preço do petróleo. No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março, divulgado ontem, o BC rebatizou o cenário alternativo como “cenário A” e o de referência como “cenário B”.

No caso de 2022, porém, as respostas sobre inflação no questionário pré-Copom provavelmente foram feitas antes do aumento anunciado pela Petrobrás, em 10 de março, de 18,77% da gasolina, 24,9% do diesel e 16% do gás de cozinha. Tanto que, no questionário, a projeção mediana de alta dos preços administrados em 2022 e 2023 é de, respectivamente, 5,1% e 4,3%. Já no cenário A do BC, os administrados sobem 6,6% este ano e 5,2% no próximo. E no cenário B, respectivamente 9,5% e 5,9%.

No horizonte temporal que importa agora, isto é, olhando para 2023, a projeção mediana do questionário pré-Copom de março é de IPCA de 3,65%, bem superior aos 3,1% do cenário A e acima também dos 3,4% do cenário B.

Como o próprio BC, o mercado tem um balanço de riscos em torno de suas projeções claramente desfavorável para a inflação: 92% dos respondentes no caso de 2022, e 64% para 2023.

Em termos de PIB, a projeção mediana do mercado é de 0,5% de crescimento em 2022 e 1,3% em 2023. Em relação a este ano, uma parcela de quase 50% dos respondentes considera o balanço de riscos em torno de suas projeções equilibrado, com 38% vendo risco de baixa e 14% de alta. Para 2023, no entanto, 60% vê risco mais elevado de que o crescimento do PIB acabe ficando abaixo das suas próprias projeções.

É interessante notar que, no quesito energia elétrica, 33 respondentes (40%) projetam bandeira tarifária verde no final do ano, e 39 (44%) projetam bandeira amarela. Já para o final de 2023, 31 (47%) projetam bandeira verde, e 32 (48%), bandeira amarela. A recente abundância de chuvas, claro, justifica esse previsão de melhora em relação à atual bandeira de escassez hídrica.

Mas o que chama a atenção, tanto em relação ao final de 2022 quanto o de 2023, é que a “bola está dividida” entre as projeções de bandeira amarela e verde, com ligeira vantagem para a primeira, vantagem esta que praticamente desaparece no ano que vem. O BC, por seu turno, tanto no cenário de referência quanto no alternativo, adotou bandeira amarela. Para os otimistas climáticos e de inflação, isso pode ser um bom sinal.

No caso das principais economias do mundo, China, Estados Unidos e área do euro, a maioria do mercado, no questionário pré-Copom de março, indicou balanço de risco desfavorável tanto para suas projeções de PIB como de inflação – neste segundo caso, maciçamente. Uma parcela de 95% dos respondentes considera que suas previsões de inflação para as duas principais economias ocidentais (em 2022, mediana de 5% para os EUA e de 4,5% para área do euro) têm risco de serem baixas demais.

Um total de 98% dos respondentes considerou que o ambiente externo piorou em relação ao Copom de fevereiro, o que certamente tem a ver com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro (a penúltima reunião do Copom foi em 1º e 2 de fevereiro).

Confirmando o viés pessimista do mercado, apesar de a projeção mediana de déficit primário em 2022 ter caído de R$ 93 bilhões para R$ 67 bilhões entre o questionário pré-Copom de fevereiro e o de março, metade dos respondentes disse que a situação fiscal piorou entre os dois momentos (28% acharam que ficou na mesma, e 22% que melhorou).

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 25/3/22, sexta-feira.